CORONAVIRUS: Casi la mitad de las personas que han padecido un cuadro leve de Covid-19 no quedan inmunizadas /Expertos advierten de que dar postivo en un test de anticuerpos podría no garantizar protección contra el SARS-CoV-2 y subrayan la necesidad de mantener las medidas de precaución / España, lejos de la inmunidad de grupo con solo dos millones de positivos en coronavirus

El 3 de abril abandonaba mi casa en Málaga para irme a Madrid a luchar contra este maldito bicho. Los días previos fueron difíciles, llenos de incertidumbre. De hecho, al ser una decisión tan rápida, pues me llamaron un lunes y ese mismo viernes me fui, no me dio tiempo a arrepentirme. La Comunidad de Madrid me asignó un hotel en Parla, con bastantes sanitar […]

(abc)