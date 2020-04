«Estamos preparados para iniciar la reactivación económica». Alberto Núñez Feijóo, con el último informe de la Consellería de Sanidade sobre la afectación del coronavirus en la mano, tras reunir a su gabinete en el Consello de la Xunta, ha sido tajante este mediodía. «Cumplimos las condiciones... pero no lo podemos asegurar con certeza porque no sabemos toda […]

14-29 El PIB gallego «puede caer en dos dígitos»«Una de las cuestiones que preguntamos en la Conferencia de Presidentes fueron las previsiones del Gobierno de caída del PIB e incremento de PIB, paro y déficit público. No tenemos respuesta. No lo hay, o si lo hay no nos lo quieren trasladar. Parece que el lunes la ministra de Hacienda no va a convocar el Cons […]

