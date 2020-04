COMENTARIO: Crimen y Castigo del Gobierno Siniestro

Esta historia del Gobierno la hemos visto muchas veces en las películas. Los autores de un crimen intentan deshacerse del cadáver y del arma y no saben cómo. El crimen: no tomar medidas antes del la manifestación feminista, lo que provocó un tsunami vírico de devastadoras consecuencias sanitarias y económicas. No avisaron a los españoles, todo lo contrario, animaron a acudir a esas manifestaciones. Y además no tomaron medidas para hacer acopio de material de protección para los sanitarios como les habian recomendado varias veces, y a toda velocidad tienen que recurrir a sus redes de empresarios corruptos. Estamos en la fase 2: ocultación de las pruebas del crimen. Se falsean las cifras de victimas utilizando recuentos engañosos y se miente a organismos internacionales y a la prensa mundial, utilizando los conocidos trucos de los independentistas. Espero que todo el Gobierno acabe en el banquillo por negligencia criminal. Y más delitos.