Reapertura de las peluquerías – Un caso tipo y cifras escalofriantes

Las pérdidas económicas del sector peluquero podrían alcanzar 1.280 millones de euros en 2020, lo que representa el 44% de la facturación, según el citado análisis. A nivel de empleo el 68,4% de las empresas ha gestionado un ERTE, el 17% de las micropymes destruirán empleo y apenas el 13% mantendrá la plantilla.

María Victoria Jurado es un ejemplo de esos pequeños salones a pie de calle. Regenta la peluquería ADN cerca de la Puerta del Sol y sólo tiene dos lavabos. Ahora intentará usar sólo uno, para que no se junten las clientas y retirará alguno de los sillones para que haya más espacio de separación.

“Abrir ahora lo veo muy precipitado. Todavía hay mucha gente en los hospitales pasándolo mal. Yo no he salido nada estos meses y no tengo cuerpo para ponerme a trabajar 12 horas diarias. Yo no he cortado el pelo en mi vida con guantes. Pero no me queda ni un euro. No he podido pagar el alquiler ni de marzo ni de abril. Esto es una ruina“, concluye Jurado.