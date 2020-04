Durante las últimas semanas la actualidad informativa ha estado protagonizada, como no puede ser de otra manera, por la lucha contra el maldito virus. Además, con el pretexto del Covid-19, el Gobierno está tomando una serie de medidas que quizá debieran asustarnos, pues ponen en tela de juicio nuestro sistema de derechos y libertades. Sin embargo, no pretend […]

Tengo setenta años y nunca, hasta hace mes y medio, me había sentido viejo, pero desde entonces así me hacen sentir, viejo a la fuerza. A mí, que trabajé ya en la mili dando clases como maestro y después otros cuarenta años más impartiendo docencia a mis alumnos. Me hacen sentir viejo a mí, que siempre he ayudado a todas las personas que me lo solicitaron y […]

(abc)