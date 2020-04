COMENTARIO “Tú que has votado a estos incompetentes”

Y otra cosa, tú que has votado a estos incompetentes, supongo que pensando que eran otra cosa, reconoce lo siguiente: han comprado test que no funcionan, han comprado mascarillas que no funcionan, han puesto en riesgo por esto último la vida de cientos de médicos, enfermeros y pacientes, han muerto 20 tantas mil personas ¡lea bien la cifra! y las ocultan todo lo que pueden, no contentos con ello, siendo el GOBIERNO le encaloman miserablemente la responsabilidad a Madrid ¡únicamente porque está gobernada por el PP!. Ahora este tipo nos condena a la ruina porque como no ha hecho NI UN SOLO ESTUDIO SERIO NO TIENE UN PLAN NI SE LE ESPERA! ESTO NO PASA EN NINGÚN SITIO DE EUROPA!! EN NINGUNO. Vote a quien quiera, pero RECONÓZCALO!!