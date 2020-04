COMENTARIO “Esta es una usurpación a los derechos fundamentales sin precedentes”

Es que esto es absurdo. Los contagios se han producido los días antecedentes al confinamiento, y los que se producen ahora derivan de focos domésticos! Que la gente salga a la calle manteniendo distancias y protegiéndose no supone peligro alguno! Esta es una usurpación a los derechos fundamentales sin precedentes, y da miedo que la gente no use la cabeza y no lo entienda. Después permitir manifestaciones masivas una semana antes de la cuarentena, el gobierno no logra conseguir material de protección ni para los sanitarios, y por eso paraliza al país entero y impide hasta que se salga a la calle para dar un paseo solos. Luego, dicen que el turismo, los bares y los restaurantes no abrirán hasta navidades… todo esto es una anticipación a una dictadura, y ni siquiera es una cuestión de izquierda o derecha. Abrid los ojos.