COMENTARIO “Al final van a conseguir convertirlos en vectores de TRANSMISIÓN”

La medida de dejar a los niños acompañar a los adultos al supermercado, al banco o a la farmacia no podía ser más equivocada… todos los expertos aconsejan evitar espacios cerrados y que en ellos hay 20 veces más probabilidad de contagiarse que al aire libre. No se me ocurre lugares más cerrados que los indicados.. todos con aire acondocionado( también contraindicado) y sin ventanas… y niños que no han estado expuestos y no tienen anticuerpos…. peor no se puede organizar las salidas

En otros países europeos permiten dos paséos al día de media hora pero sin entrar en establecimientos comerciales ni lugares cerrados…

Ya veremos las consecuencias… al final van a acabar convirtiéndolos en vectores de transmisión.