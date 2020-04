Adelantar una semana el confinamiento habría reducido en más de un 60% los casos de infectados por coronavirus | Los autores del estudio publicado por Fedea señalan que “tal disminución hubiera evitado probablemente el colapso de muchos hospitales”

Adelantar el confinamiento de la población habría reducido muy significativamente el número de infectado por coronavirus en España. En concreto, y según un estudio que hoy ha publicado Fedea, en un 62%, lo que “hubiera evitado probablemente el colapso de muchos hospitales en nuestro país”.

“Las simulaciones ponen también de manifiesto que el número de infectados se habría podido reducir muy significativamente adelantando en una semana el confinamiento. El número de casos registrados el 4 de abril habría sido de 47.000, algo más de un tercio de los efectivamente registrados en esa fecha”, exponen las conclusiones del documento de trabajo How effective has been the Spanish lockdown to battle COVID-19? que firman Luis Orea, de la Universidad de Oviedo, e Inmaculada Álvarez, de la Universidad Autónoma de Madrid.

Al mismo tiempo, el modelo utilizado por los autores simula cuál habría sido la evolución en cada territorio si el Gobierno no hubiese decretado en ningún momento el confinamiento. “En ausencia de estado de alarma, el número de casos confirmados en la España peninsular hubiera aumentado de 126.000 a 617.000 a fecha de 4 de abril de 2020”, sostiene.

Por todo ello, los autores del estudio concluyen que la medida de confinamiento ha sido efectiva pero que el Ejecutivo erró en sus previsiones y que debía haberse anticipado a la gravedad de la pandemia. “El mensaje general del documento es que el actual confinamiento ha sido una herramienta efectiva para contener el brote de Covid-19 en España. Sin embargo, creemos que hubo una falta de previsión por parte del Gobierno ya que no supo anticipar el desarrollo real del coronavirus en España”.

¿CÓMO SE REALIZÓ EL ESTUDIO?

Para llegar a estas conclusiones y obtener los datos expuestos, los autores “estiman un modelo econométrico de la evolución del número acumulado de contagios por coronavirus utilizando datos diarios a nivel provincial desde el inicio de la epidemia hasta el 4 de abril”. El documento completo, en inglés, puede consultarse aquí y el mismo se puede observar las evolución y las simulaciones para todas las comunidades peninsulares, por lo que Canarias e Islas Baleares quedan fuera.

https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2020/04/15/5e96b7f4fc6c834c488b456e.html