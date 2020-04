EJEMPLAR Y SOLIDARIA – Inditex seguirá sufragando los costes de su plantilla y no presentará ERTE tampoco en abril | Inditex seguirá sufragando los costes de su plantilla y no presentará ERTE tampoco en abril / El gigante textil ha puesto su potente logística a disposición de las autoridades y ya ha traído a España más de 35 millones de unidades de protección sanitaria

Carta a mi padre, Antonio Gutiérrez González: eres el mejor padre del mundo. Me has enseñado los mejores valores que el ser humano puede tener. Siempre me decías que la calidad humana era lo más importante y tú siempre me lo has demostrado con tu ejemplo. Siempre dispuesto a ayudar a los demás, daba igual el sitio y la hora, tu teléfono nunca paraba de sonar […]

