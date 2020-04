COMENTARIO: Primero dicen que no sirve de nada para personas sanas, como si alguien pudiera decir que está sano, hasta los que ya han pasado la enfermedad pueden volver a contagiarse.Luego que hace falta, cuando no hay y nos dicen que ya hay, porque reparten 4 en el metro de 4 ciudades. Vergonzoso.

Hay q ser ridículos y mentirosos, que esta semana ya hay mascarillas, incluso el.viernes puede haber en las farmacias. Serás…. hasta que no haya en las farmacias no están disponibles. ¿Repartes 1 mascarilla en el metro a los q no la llevan? ¿Y la vuelta? ¿Y mañana? ¿Promoviendo el uso del transporte público con el peligro q tiene? ¿Y los que van en su coche? Repartir 4 mascarillas no significa q estén disponibles. ¿Esta gente piensa que estamos tontos ? Primero dicen que no sirve de nada para personas sanas, como si alguien pudiera decir q está sano, hasta los que ya han pasado la enfermedad pueden volver a contagiarse. Luego que hace falta, cuando no hay y nos dicen que ya hay, porque reparten 4 en el metro de 4 ciudades. Vergonzoso.