Las empresas no tienen material de protección, los autónomos han tenido que pagar todos los meses y no han cobrado aún el ” paro “, los préstamos tienen unos costes VERGONZOSOS y además no han sido concedidos aún, las ayudas a los alquileres no han llegado, los ERTES no se están pagando……… QUE PASA CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN ESTE PAÍS ???????????????