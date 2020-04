Comentario: “Muchas personas han sido abandonadas a su suerte sin atención de ningún tipo…”

Lo importante, hay que decirlo una vez más, es salvar vidas. Que el sistema sanitario no colapse no es un fin en sí mismo, sino que tiene un sentido en tanto en cuanto se trata de que nadie muera no por haber recibido la atención médica adecuada.

Y en vista de que hay un alto número de fallecidos sin diagnosticar, ya que existe una gran diferencia entre las cifras oficiales y las reales, parece claro que

muchas personas han sido abandonadas a su suerte sin atención de ningún tipo.

Por mucho que se quiera edulcorar, esta es la realidad. Y por mucho que se quiera ocultar los cadáveres, el drama ya se ha producido y en estos momentos, ante la falta de información fiable, no sabemos la verdadera situación en la que nos encontramos. La mortandad es de proporciones bíblicas y se lo debemos todo a nuestro gobierno criminal con la inestimable colaboración de los canales de tv generalistas más importantes los cuales, en medio de la tragedia, no han tenido reparo moral alguno en medigar (o, si se prefiere, chantajear) al gobierno, quien no ha dudado en concederles la oportuna subvención (o más bien pago por los servicios prestados). A la espera de que cuando la situación se normalice alguien responda ante la Justicia, a día de hoy, antes de celebrar a llegada de supuestos “picos” habría que ver cuántos enfermos se encuentran todavía en sus domicilios o en residencias de ancianos sin ser debidamente atendedidos, cuántos profesionales sanitarios y auxiliares sin los necesarios equipos de protección, cuántos miembros (y miembras) de los FFCC de seguridad del estado, personal de farmacia, de supermercados, etc….