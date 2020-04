Comentario: “Solo con haber mantenido a salvo las personas que estaban en las residencias de ancianos nos habríamos ahorrado 1 de cada 3 muertes”

Solo con haber mantenido a salvo las personas que estaban en las residencias de ancianos nos habríamos ahorrado 1 de cada 3 muertes.

¿Tan difícil era haber mantenido a salvo a personas que ya estaban en muchos casos confinadas?

Solo con haber confinado a tiempo a las personas jubiladas nos hubiésemos ahorrado el 95% de las muertes y el país hubiera seguido funcionando.

……….

Su conclusión la comparto. Pero no he podido encontrar estadísticas que lo corroboren. Realmente estan muriendo mucha gente joven, Personas fuertes que no se incluyen como personas de riesgo. Y es que este coronavirus no es selectivo. Si he podido verificar que dependiendo de la carga viral del contagio tenga la edad que tengas no te salvas. De ahí tanta hablar del triaje. Y es que no hablamos de una mala gripe… Es otra cosa distinta.

Aun así, tienes toda la razón en cuanto a la protección de nuestros mayores. Se podía haber salvado a miles. Pero hubiese sido necesario tomar medidas de verdad y no esta pantomima de gestión, en la que andan más preocupados por salvar sus culos que las vidas de sus ciudadanos.

NI olvido ni perdono. Exijo justicia.