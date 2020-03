Ayer recordé este instante de una sobremesa, en Via Veneto, justo antes del confinamiento: «-Yo no tengo precio. Yo no me vendo». Lo recordé cuando me llamaste para que intercediera por un respirador para tu padre. Tenemos un precio. Siempre lo tenemos. Un hombre es su precio. Tu humanidad se define por aquello por lo que te venderías y matarías. Y morirías. […]

(abc)