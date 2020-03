COMENTARIO: “Si siguen pensando así sin ser capaces de parar el virus, de matar gente por su inutilidad, por no cerrar todo durante veinte días, cuando no quede nadie, ¿quién va a mantener a esta panda de vagos, parasitos y chupa sangres?”

Y visto lo visto, la ineptitud de unos, la avaricia de otros, al coletas que no le llega la camisa al cuerpo ni el puño al brazo, si no son capaces de parar al virus, si anteponen su comodidad a la salud de quien los mantiene (el pueblo al que estan matando), si sigue culpando a los únicos que están luchando poniendo en riesgo sus vidas(mientras los politicos se esconden como ratas), si para curar en plena pandemia miran tanto la economía (pero ningún político renuncia a cobrar) , que no les hace falta para vivir (¡ay si tuvieran que sobrevivir como muchos hacemos con subsidio de 434 € despues de cotizar 30 años!), si siguen pensando así sin ser capaces de parar el virus, de matar gente por su inutilidad, por no cerrar todo durante veinte días, cuando no quede nadie, ¿quién va a mantener a esta panda de vagos, parasitos y chupa sangres?