Por el escotillón de la Peste se nos ha ido Lucía Bosé, que no es manera de irse para nadie. -Morir es algo horrible -concede Santayana-, igual que haber nacido es algo ridículo, con lo cual, aunque entrar y salir de este mundo no incluyera ningún dolor, podríamos aún decir lo que sobre ello dice la Francesca de Dante: «Il modo ancor m’offende». La manera es […]

«No, sr. Carrascal. No nos han llegado las mascarillas que pedimos, ni las esperamos. El Gobierno ha requisado todas para distribuirlas según su parecer -me dice la farmacéutica al hacerle la pregunta diaria-. Pero no va a tener problema porque todo el mundo se ha puesto a fabricarlas». En efecto, a lo largo de la mañana me voy enterando de que, ante la esca […]

(abc)