CORONAVIRUS SE CEBA CON LA MAYOR RESIDENCIA DE EUROPA: SIETE MUERTOS HOY EN LA GONZÁLEZ BUENO DE MADRID

Más de 20 residentes confirmados o con síntomas de coronavirus han fallecido también en la Fundación Santísima Virgen y San Celedonio en Chamartín.

EL MUNDO. – Los ancianos que conviven en la Residencia de Ancianos Doctor González Bueno, dependiente de la Comunidad de Madrid, se sitúan en torno a los 700. Esta es la residencia pública con mayor capacidad en España y en Europa y esta mañana ha sufrido la muerte de al menos siete ancianos afectados por el coronavirus, según denuncian a EL MUNDO fuentes de la plantilla y confirma un responsable del centro.

Una situación que, según señalan los trabajadores, podría aumentar con el paso de las horas ya que cuentan con ancianos aislados en una planta del centro que en estos momentos no se encuentra en funcionamiento. “Hay gente por la que ya no vamos a poder hacer nada, tenemos que intentar salvar a los que podamos”, indica el personal.

Las fuentes consultadas por este diario califican la situación de “dramática” e “insostenible” dentro de este centro geriátrico que en estos momentos cuenta con 25 enfermeras y auxiliares para un trabajo que habitualmente realizan una cuarentena de personas, es decir, casi la mitad de personal. Las bajas que ha ido causando el coronavirus han diezmado una plantilla que se sostiene con un médico de los cuatro que la conforman ya que los otros tres se encuentran también de baja. “No se puede trabajar en estas circunstancias”, indica una de las trabajadoras a este diario.

“Tenemos a gran parte de la plantilla de baja y como no tenemos test no sabemos si podemos volver a trabajar los que teníamos síntomas porque no sabemos si somos positivos”, argumentan desde el personal sanitario. Ese es el segundo problema, la falta de pruebas diagnósticas tanto para empleados como para la plantilla, que incluso ha difundido un vídeo a través de redes sociales denunciando su situación. “Nos sentimos cansados y solos. No podemos atender a estas personas así” protestan.

Porque la falta de material es otro de los condicionantes que se ha acumulado en la Residencia Doctor González Bueno donde las mascarillas y los equipos de protección individual (EPIS) escasean entre el personal sanitario. “Tenemos que usar las mascarillas quirúrgicas porque no tenemos otras”, asegura un trabajador del centro que confirma que están intentado conseguir esas mascarillas por medios externos ante esta falta de material.

Además esta residencia, la mayor pública a nivel europeo, aún no había sido ni siquiera desinfectada por la UME a primera hora de la tarde de este miércoles, aunque sí aparece en el listado en el que la unidad militar actuará próximamente. “Con toda la gente que tenemos aquí, uno siente impotencia cuando ve que se está actuando en centros mucho más pequeños. Estamos enviando a la muerte a muchos ancianos“, relatan desde la plantilla del centro.