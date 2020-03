El Gobierno restringe la libertad de movimientos para mantener a los ciudadanos en casa y frenar el contagio del coronavirus, que ha causado hasta este sábado casi 200 muertos

Salud. Coronavirus: síntomas, tratamiento y cómo evitar el contagio del COVID-19

El coronavirus ‘cierra’ Madrid.

Se confina a los españoles en sus casas salvo casos concretos y se pone a las autoridades del Estado a las órdenes de Gobierno de la nación. Estas son dos de las medidas extraordinarias que han sido aprobadas en el Consejo de Ministros Extraordinario que se ha celebrado en Moncloa tras decretarse este viernes el estado de alarma por la epidemia de coronavirus.

LOS DATOS DEL CORONAVIRUS EN ESPAÑA

Cifras totales: 6.393 casos diagnosticados, 195 muertos

2.940 en Madrid (133 muertos)

522 en País Vasco (19 muertos)

715 en Cataluña (8 muertos)

292 en La Rioja (3 muertos)

376 en Andalucía (5 muertos)

289 en Castilla-La Mancha (6 muertos)

223 en Castilla y León (5 muertos)

183 en Navarra

107 en Asturias (1 muerto)

188 en la Comunidad Valenciana (3 muertos)

135 en Galicia (1 muerto)

121 en Aragón (7 muertos)

90 en Canarias (1 muerto)

66 en Extremadura (2 muertos)

53 en Murcia

44 en Baleares (1 muerto)

43 en Cantabria

6 en Melilla

Se han producido 517 altas

Fuente: Ministerio de Sanidad y consejerías autonómicas

21:53 SÁNCHEZ JUSTIFICA LA PRESENCIA DE IGLESIAS EN EL CONSEJO DE MINISTROS: “EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO NO HA DADO POSITIVO” EN LA PRUEBA DE CORONAVIRUS

El presidente del Gobierno justificó la presencia de Pablo Iglesias en el Consejo de Ministros pese a estar en cuarentena, ya que “el vicepresidente segundo no ha dado positivo” en la prueba del coronavirus.

Sánchez realizó esta valoración en una rueda de prensa telemática celebrada en Moncloa tras un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma ante la expansión del covid-19. “Hemos seguido la celebración del Consejo de Ministros con las máximas recomendaciones de la autoridad sanitaria”, explicó.

“El vicepresidente segundo no ha dado positivo. Solo dio positivo, desgraciadamente, la ministra de Igualdad y la ministra e Política Territorial”, insistió. “Por ello, siguiendo las recomendaciones, lógicamente, no han podido acudir y celebrarlo como el resto”.

No obstante, Iglesias anunció el jueves, al conocer el positivo de Montero, que iniciaba una cuarentena de 14 días que ha roto hoy para acudir a este Consejo de Ministros extraordinario.

21:50 PELUQUERÍAS, TINTORERÍAS Y LAVANDERÍAS SÍ PODRÁN ABRIR DURANTE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

Las peluquerías, tintorerías y lavanderías sí podrán abrir durante los próximos 15 días que dura el estado de alarma. Son de los pocos negocios, además de los de alimentación, que podrán abrir durante este periodo de restricción. [Lea aquí todos los detalles]

21:44 SÁNCHEZ PREVÉ UN “IMPACTO ECONÓMICO DE ENVERGADURA” POR EL CORONAVIRUS

Sánchez ha afirmado que se prevé un “impacto de envergadura” en la economía española debido a la crisis del coronavirus, si bien ha asegurado que el Gobierno hará “todo lo que esté en su mano” para amortiguar los efectos económicos y sociales.

“Ahora mismo el escenario es muy cambiante, pero es evidente que el impacto económico va a ser grande”, ha admitido Sánchez, quien ha tildado de “impacto de envergadura” las consecuencias del coronavirus conforme a las previsiones de los distintos organismos internacionales, comunitarios y nacionales.

No obstante, ha asegurado que el Gobierno no va a abstraerse ni a eludir su responsabilidad, ya que, ha reconocido, “mucha gente” va a verse “desgraciadamente” damnificada por las medidas para frenar la propagación del virus para defender “lo más importante”, la salud pública.

Por ello, ha asegurado que el Ejecutivo va a dar respuesta en el próximo Consejo de Ministros del martes, como hizo ya el pasado 10 de marzo, a las “muchas realidades” que van a surgir como consecuencia de la declaración del estado de alarma.

21:42 SÁNCHEZ VE POCO RAZONABLE CELEBRAR LAS ELECCIONES VASCAS Y GALLEGAS, PERO DEJA DECIDIR A URKULLU Y FEIJÓO

Pedro Sánchez ha manifestado este sábado que ve “poco razonable” que se celebren las elecciones vascas y gallegas, convocadas para el próximo 5 de abril, pero ha querido dejar claro que es una competencia de los presidentes regionales, por lo que serán ellos los que tomen la decisión.

Según el presidente, ayer habló con los presidentes vasco y gallego, Iñigo Urkullu y Alberto Núñez Feijóo, quienes le trasladaron que el próximo lunes tratarán este asunto con los diferentes partidos políticos de sus comunidades para “evaluar la situación” y será entonces cuando decidan “si proponen la suspensión de las elecciones hasta que pase esta crisis”.

“Quedamos a la espera de la decisión que tomen y a partir de ahí, actuaremos. Desde el Gobierno creemos que es poco razonable celebrar las elecciones con estas medidas de restricción. La competencia, en todo caso, corresponde a ambos”, ha dicho.

21:39 SÁNCHEZ: LA PRIMERA VICTORIA SOBRE EL CORONAVIRUS SERÁ QUE LA CURVA DE CONTAGIOS VAYA “MÁS LENTA”

El presidente del Gobierno ha avanzado este sábado que “la primera victoria” en la lucha contra la pandemia del coronavirus será conseguir que “la curva” de contagios no suba en forma de “flecha”, sino de manera “más lenta”.

“La victoria será total”, ha recalcado acto seguido, cuando esté lista la vacuna. Al igual que en comparecencias anteriores, el jefe del Gobierno ha pronosticado “semanas muy difíciles” de “esfuerzos y sacrificios”.

Esfuerzos y sacrificios, ha añadido, que “empezarán a dar fruto” cuando se logre “el primer objetivo”. Ese objetivo será “doblegar la curva de propagación”: “Cuando veamos que la curva no sube en forma de flecha, sino más lenta”, ha afirmado antes de sentenciar: “Cuando el número de altas médicas sea superior a los nuevos infectados”.

21:37 NO LE VA A “TEMBLAR LA MANO” PARA GANAR AL CORONAVIRUS

Además, el presidente del Gobierno ha dejado claro que no les va a “temblar la mano para ganar al virus”. “Ponemos en el centro de nuestras prioridades la salud de las personas”, ha proclamado, antes de enumerar las medidas “drásticas” que se van a poner en marcha.

Asimismo, Sánchez ha señalado que las medidas afectan a todo el territorio español durante 15 días y podrán “prorrogarse con la autorización del Congreso si fuera necesario”. “A partir de hoy, la autoridad competente en todo el territorio será el Gobierno de España”, ha añadido, para añadir que este decreto se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) esta misma noche.

21:31 PEDRO SÁNCHEZ, ANTE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS: “NO HAY IDEOLOGÍA, NO HAY TERRITORIOS”

Pedro Sánchez ha asegurado que “a partir de mañana”, en la relación con los presidentes autonómicos “no hay colores políticos, no hay ideología, no hay territorio; nuestros ciudadanos son lo primero”.

Sánchez ha anunciado que mañana celebrará una reunión con todos los presidentes autonómicos “para garantizar la coordinación al más alto nivel”.

“Todos deberán dejar de lado sus diferencias y situarse detrás del presidente del Gobierno; aprendamos de la constitución”, en un momento en que los verdaderamente importante son los ciudadanos, ha subrayado.

21:16 CONTINÚA LA DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO POR LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

“Como presidente del Gobierno os pido vuestra colaboración. Sé que la tengo. A la vez que frenamos la curva de contagio, paremos también la crisis de pánico”

– “En cada casa de España se necesita un mañana”. “Mañana esto habrá pasado porque estamos actuando unidos”.

– “Volveremos a la rutina de nuestros puestos de trabajo, visitaremos a nuestros amigos, llevaremos a nuestros hijos al parque y nos dispondremos para la siguiente fase, la de la vuelta a la normalidad”

– “Es el momento de la solidaridad y la disciplina social”. “Nuestro mayores nos salvaron de la crisis de 2008. De sus pensiones salió el dinero para llenar nuestras despensas, pagar nuestros recibos… Su techo fue el que cobijó a toda la familia. Nos dieron un gran ejemplo. En esta crisis son los que más necesitan nuestra ayuda”.

– “España tiene la capacidad de levantarse cuantas veces haga falta”.

– “Nuestro sistema público es nuestro mayor escudo contra la enfermedad”

– “Cuantos más vidas salvemos, más rotunda será esa victoria. Unidos sadlremos adelante. Unidos venceremos al virus”

21:01 COMPARECE PEDRO SÁNCHEZ PARA ANUNCIAR LAS MEDIDAS CONCRETAS DEL ESTADO DE ALARMA POR EL CORONAVIRUS

Afecta a todo el territorio español durante 15 días que podrá ampliarse. A partir de hoy la autoridad competente en todo el territorio será el Gobierno de España.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los cuerpos autonómicos quedarán bajo la dirección del Gobierno

Las personas sólo podrán circular por las vías de uso público para: adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad. Asistencia a centros, servicios sanitarios. Asistencia al trabajo. Retorno a residencia habitual; atención a mayores, menores y personas vulnerables; desplazamiento a entidades financieras y de seguros.

La circulación se hará individualmente salvo casos de discapacidad. También podrán circular los vehículos particulares para estas actividades y para el repostaje en las gasolineras.

Suspendida la actividad educativa presencial en todos los centros y niveles de enseñanza. Las modalidades a distancia u on line se mantendrán.

Suspendida toda actividad comercial minorista a excepción alimentos, bebidas, productos de primera necesidad, centros médicos ópticas, prensa, combustible, estancos, peluquerías, tintorerías, equipos tecnológicos, telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet. Toda otra actividad estará suspendida.

El consumo en los propios establecimientos queda prohibido.

Suspende apertura al público de museos, bibliotecas, actividades deportivas y de ocio. Suspenden las actividades de hostelería y restauración. Pudiendo prestar servicios a domicilio.

La asistencia a los lugares de culto y las ceremonias civiles y religiosas se condicionan al número de personas: que se garantice la distancia recomendada por las autoridades sanitarias.

los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y todos los cuerpos policiales autonómicos y locales quedarán bajos las órdenes directas del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska

Todos los trabajadores sanitarios quedan bajo las órdenes del ministro de Sanidad. Todos los medios sanitarios civiles y militares, públicos y privados se ponen a disposición de Sanidad.

El ministro de Transportes también está habilitado a tomar decisiones para garantizar los servicios de movilidad ordinarios y extraordinaios. Se mantiene el 100% de los servicios ferroviarios de mercancías, sereducen a la mitad los servicios ferroviarios de media distancia, por carretera y marítimo.

20:50 CONTROLES DE LOS MOSSOS EN EL AVE

Los Mossos d’Esquadra y el Sistema de Emergencies Médicas de Cataluña han iniciado un dispositivo conjunto para controlar la movilidad de los pasajeros que llegan a la estación del AVE de Barcelona y detectar personas con síntomas de coronavirus. Este trabajo, del que ha informado el cuerpo policial a través de Twitter, forma parte del dispositivo ORIS, activado frente a la propagación del virus y que también incluye controles en algunas carreteras.

20:44 LA POLICÍA MUNICIPAL RECURRE A DRONES CON ALTAVOCES PARA VACIAR LAS CALLES DE MADRID

La Policía Municipal de Madrid ha empezado esta tarde a utilizar drones con potentes altavoces para pedir a los ciudadanos que paseaban por Madrid Río que volviesen a sus casas. Un portavoz municipal ha señalado que se emplea esta tecnología para llegar a puntos donde los coches patrulla no pueden acceder. [Lea aquí la información completa].

20:42 ANDALUCÍA REGISTRA CINCO FALLECIDOS Y 376 CASOS

Andalucía ha sumado dos nuevos fallecimientos por coronavirus en las últimas horas en la provincia de Málaga, lo que sitúa en cinco las muertes por este motivo en la comunidad -cuatro en Málaga y uno en Jaén-, y alcanza los 376 casos confirmados en la comunidad, según los datos facilitados sobre las 20,00 horas por el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

En rueda de prensa posterior a la primera reunión del Gabinete de Crisis constituido por la Junta por el coronavirus tras activar a las 17 horas de este sábado el Plan Territorial de Emergencias de Andalucía y elevar la situación al ‘nivel 2’ de emergencia, Moreno ha advertido de que, aunque Andalucía sigue con una situación “menos grave que en otras regiones” españolas, la evolución del coronavirus “puede cambiar en horas”.

De hecho, el presidente de la Junta ha asegurado que la pandemia del coronavirus “aún no ha mostrado su verdadera cara en Andalucía” y ha vaticinado un “empeoramiento de la situación en las dos próximas semanas”

20:40 MEDIDAS TECNOLÓGICAS Y CIERRE DE CENTROS DE OCIO EN ISRAEL

Tras recomendar en las últimas dos semanas a sus ciudadanos no viajar al extranjero si no es necesario, ordenar la cuarentena para todo aquel que ingrese en Israel y suspender las clases en escuelas y universidades, el Gobierno israelí ha anunciado el cierre de “todos los centros de la cultura del ocio” como restaurantes, cafeterías, centros comerciales, cines y teatros. Las nuevas medidas, anunciadas este sábado por la noche por el primer ministro Benjamín Netanyahu, incluyen recursos tecnológicos para localizar a enfermos de coronavirus “empleados ya en la lucha antiterrrorista” y la adaptación “a una nueva rutina en las próximas semanas y quizá meses” en la que por ejemplo los que pueden no ir al trabajo se queden en casa.

Doce días después de los comicios, Netanyahu ha reiterado su llamamiento a los líderes de la oposición para la formación de un Gobierno de unidad de emergencia. En Israel hay 193 afectados y 40.000 en aislamiento. No hay muertos. Como tampoco los hay en Cisjordania y Gaza donde el número de casos de Covid-19 registrado por la Autoridad Nacional Palestina (ANP) alcanza los 38, informa Sal Emergui desde Jerusalén.

20:25 LA ARCHIDIÓCESIS DE SEVILLA CIERRA TODAS LAS IGLESIAS

La Archidiócesis de Sevilla se suma a la de Madrid y ha dispuesto la tarde de este sábado la supresión de la celebración pública de la misa con asistencia de fieles en todos los templos de la Archidiócesis.

La medida, que se suma a la supresión de la Semana Santa, entra en vigor este mismo sábado y mientras se mantenga la declaración del estado de alarma.

El Gobierno andaluz ha decidido no esperar a Pedro Sánchez y tomar medidas incluso antes de que se conozca y active el decreto con el estado de alarma. El presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, ha decretado el nivel 2 del Plan Territorial de Emergencias, un escenario inédito hasta ahora en la historia de la comunidad, y ha convocado esta misma tarde al gabinete de crisis de la Administración andaluza.

20:17 LA ONCE PARALIZA LA ACTIVIDAD DE SUS VENDEDORES

La ONCE ha trasladado a todos sus vendedores la decisión de suspender las ventas de sus productos de lotería.

Los agentes vendedores solo podrán realizar determinadas tareas de devolución o gestión administrativa, pero no ventas de ningún tipo de producto, incluidos los tradicionales cupones, ha informado la ONCE en un comunicado.

20:16 ASCIENDEN A 53 LOS POSITIVOS EN MURCIA, SOLO DOS MÁS QUE ESTA MAÑANA

El Gobierno regional ha actualizado, a través de su cuenta de Twitter, el número de positivos confirmados por coronavirus en la Región de Murcia. En total, a las 20.00 horas, ese número ascendía a 53, solo dos más que esta mañana a las 11.00 horas, cuando el consejero de Salud, Manuel Villegas ofrecía la rueda de prensa diaria sobre la actualidad y las novedades del virus.

De esos 53 casos positivos, 39 se encuentran en aislamientos domiciliario, 12 ingresos hospitalarios y en la UCI permanecen las mismas dos personas que se encontraban en la Unidad de Cuidamos Intensivos. Mañana, a las 11.30 horas, está previsto que el consejero de Salud vuelva a informar en rueda de prensa sobre el coronavirus.

https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2020/03/14/5e6c6fb3fc6c839a2a8b469a.html