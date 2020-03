Coronavirus en España, última hora – Cifras totales: 6.393 casos diagnosticados, 195 muertos | Sánchez, tras declarar el estado de alarma: “Las medidas son drásticas y van a tener consecuencias” | El Gobierno restringe la libertad de movimientos para mantener a los ciudadanos en casa y frenar el contagio del coronavirus, que ha causado hasta este sábado casi 200 muertos

El centro de Madrid se vacía tras la orden de no salir de casa para impedir el contagio del coronavirus.

Se confina a los españoles en sus casas salvo casos concretos y se pone a las autoridades del Estado a las órdenes de Gobierno de la nación.

Estas son dos de las medidas extraordinarias que han sido aprobadas en el Consejo de Ministros Extraordinario que se ha celebrado en Moncloa tras decretarse este viernes el estado de alarma por la epidemia de coronavirus.

LOS DATOS DEL CORONAVIRUS EN ESPAÑA

Cifras totales: 6.393 casos diagnosticados, 195 muertos

2.940 en Madrid (133 muertos)

522 en País Vasco (19 muertos)

715 en Cataluña (8 muertos)

292 en La Rioja (3 muertos)

376 en Andalucía (5 muertos)

289 en Castilla-La Mancha (6 muertos)

223 en Castilla y León (5 muertos)

183 en Navarra

107 en Asturias (1 muerto)

188 en la Comunidad Valenciana (3 muertos)

135 en Galicia (1 muerto)

121 en Aragón (7 muertos)

90 en Canarias (1 muerto)

66 en Extremadura (2 muertos)

53 en Murcia

44 en Baleares (1 muerto)

43 en Cantabria

6 en Melilla

Se han producido 517 altas

Fuente: Ministerio de Sanidad y consejerías autonómicas

21:16 CONTINÚA LA DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO POR LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

“Como presidente del Gobierno os pido vuestra colaboración. Sé que la tengo. A la vez que frenamos la curva de contagio, paremos también la crisis de pánico”

– “En cada casa de España se necesita un mañana”. “Mañana esto habrá pasado porque estamos actuando unidos”.

– “Volveremos a la rutina de nuestros puestos de trabajo, visitaremos a nuestros amigos, llevaremos a nuestros hijos al parque y nos dispondremos para la siguiente fase, la de la vuelta a la normalidad”

– “Es el momento de la solidaridad y la disciplina social”. “Nuestro mayores nos salvaron de la crisis de 2008. De sus pensiones salió el dinero para llenar nuestras despensas, pagar nuestros recibos… Su techo fue el que cobijó a toda la familia. Nos dieron un gran ejemplo. En esta crisis son los que más necesitan nuestra ayuda”.

– “España tiene la capacidad de levantarse cuantas veces haga falta”.

– “Nuestro sistema público es nuestro mayor escudo contra la enfermedad”

– “Cuantos más vidas salvemos, más rotunda será esa victoria. Unidos sadlremos adelante. Unidos venceremos al virus”

21:01 COMPARECE PEDRO SÁNCHEZ PARA ANUNCIAR LAS MEDIDAS CONCRETAS DEL ESTADO DE ALARMA POR EL CORONAVIRUS

Afecta a todo el territorio español durante 15 días que podrá ampliarse. A partir de hoy la autoridad competente en todo el territorio será el Gobierno de España.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los cuerpos autonómicos quedarán bajo la dirección del Gobierno.

Las personas sólo podrán circular por las vías de uso público para: adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad. Asistencia a centros, servicios sanitarios. Asistencia al trabajo. Retorno a residencia habitual; atención a mayores, menores y personas vulnerables; desplazamiento a entidades financieras y de seguros.

La circulación se hará individualmente salvo casos de discapacidad. También podrán circular los vehículos particulares para estas actividades y para el repostaje en las gasolineras.

Suspendida la actividad educativa presencial en todos los centros y niveles de enseñanza. Las modalidades a distancia u on line se mantendrán.

Suspendida toda actividad comercial minorista a excepción alimentos, bebidas, productos de primera necesidad, centros médicos ópticas, prensa, combustible, estancos, peluquerías, tintorerías, equipos tecnológicos, telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet. Toda otra actividad estará suspendida.

El consumo en los propios establecimientos queda prohibido.

Suspende apertura al público de museos, bibliotecas, actividades deportivas y de ocio. Suspenden las actividades de hostelería y restauración. Pudiendo prestar servicios a domicilio.

La asistencia a los lugares de culto y las ceremonias civiles y religiosas se condicionan al número de personas: que se garantice la distancia recomendada por las autoridades sanitarias.

Todos los trabajadores sanitarios quedan bajo las órdenes del ministro de Sanidad. Todos los medios sanitarios civiles y militares, públicos y privados se ponen a disposición de Sanidad.

El ministro de Transportes también está habilitado a tomar decisiones para garantizar los servicios de movilidad ordinarios y extraordinarios. Se mantiene el 100% de los servicios ferroviarios de mercancías, sereducen a la mitad los servicios ferroviarios de media distancia, por carretera y marítimo.

20:50 CONTROLES DE LOS MOSSOS EN EL AVE

Los Mossos d’Esquadra y el Sistema de Emergencies Médicas de Cataluña han iniciado un dispositivo conjunto para controlar la movilidad de los pasajeros que llegan a la estación del AVE de Barcelona y detectar personas con síntomas de coronavirus. Este trabajo, del que ha informado el cuerpo policial a través de Twitter, forma parte del dispositivo ORIS, activado frente a la propagación del virus y que también incluye controles en algunas carreteras.

20:44 LA POLICÍA MUNICIPAL RECURRE A DRONES CON ALTAVOCES PARA VACIAR LAS CALLES DE MADRID

La Policía Municipal de Madrid ha empezado esta tarde a utilizar drones con potentes altavoces para pedir a los ciudadanos que paseaban por Madrid Río que volviesen a sus casas. Un portavoz municipal ha señalado que se emplea esta tecnología para llegar a puntos donde los coches patrulla no pueden acceder.

20:42 ANDALUCÍA REGISTRA CINCO FALLECIDOS Y 376 CASOS

Andalucía ha sumado dos nuevos fallecimientos por coronavirus en las últimas horas en la provincia de Málaga, lo que sitúa en cinco las muertes por este motivo en la comunidad -cuatro en Málaga y uno en Jaén-, y alcanza los 376 casos confirmados en la comunidad, según los datos facilitados sobre las 20,00 horas por el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

En rueda de prensa posterior a la primera reunión del Gabinete de Crisis constituido por la Junta por el coronavirus tras activar a las 17 horas de este sábado el Plan Territorial de Emergencias de Andalucía y elevar la situación al ‘nivel 2’ de emergencia, Moreno ha advertido de que, aunque Andalucía sigue con una situación “menos grave que en otras regiones” españolas, la evolución del coronavirus “puede cambiar en horas”.

De hecho, el presidente de la Junta ha asegurado que la pandemia del coronavirus “aún no ha mostrado su verdadera cara en Andalucía” y ha vaticinado un “empeoramiento de la situación en las dos próximas semanas”

20:40 MEDIDAS TECNOLÓGICAS Y CIERRE DE CENTROS DE OCIO EN ISRAEL

Tras recomendar en las últimas dos semanas a sus ciudadanos no viajar al extranjero si no es necesario, ordenar la cuarentena para todo aquel que ingrese en Israel y suspender las clases en escuelas y universidades, el Gobierno israelí ha anunciado el cierre de “todos los centros de la cultura del ocio” como restaurantes, cafeterías, centros comerciales, cines y teatros. Las nuevas medidas, anunciadas este sábado por la noche por el primer ministro Benjamín Netanyahu, incluyen recursos tecnológicos para localizar a enfermos de coronavirus “empleados ya en la lucha antiterrrorista” y la adaptación “a una nueva rutina en las próximas semanas y quizá meses” en la que por ejemplo los que pueden no ir al trabajo se queden en casa.

Doce días después de los comicios, Netanyahu ha reiterado su llamamiento a los líderes de la oposición para la formación de un Gobierno de unidad de emergencia. En Israel hay 193 afectados y 40.000 en aislamiento. No hay muertos. Como tampoco los hay en Cisjordania y Gaza donde el número de casos de Covid-19 registrado por la Autoridad Nacional Palestina (ANP) alcanza los 38.

20:25 LA ARCHIDIÓCESIS DE SEVILLA CIERRA TODAS LAS IGLESIAS

La Archidiócesis de Sevilla se suma a la de Madrid y ha dispuesto la tarde de este sábado la supresión de la celebración pública de la misa con asistencia de fieles en todos los templos de la Archidiócesis.

La medida, que se suma a la supresión de la Semana Santa, entra en vigor este mismo sábado y mientras se mantenga la declaración del estado de alarma.

El Gobierno andaluz ha decidido no esperar a Pedro Sánchez y tomar medidas incluso antes de que se conozca y active el decreto con el estado de alarma. El presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, ha decretado el nivel 2 del Plan Territorial de Emergencias, un escenario inédito hasta ahora en la historia de la comunidad, y ha convocado esta misma tarde al gabinete de crisis de la Administración andaluza.

20:17 LA ONCE PARALIZA LA ACTIVIDAD DE SUS VENDEDORES

La ONCE ha trasladado a todos sus vendedores la decisión de suspender las ventas de sus productos de lotería.

Los agentes vendedores solo podrán realizar determinadas tareas de devolución o gestión administrativa, pero no ventas de ningún tipo de producto, incluidos los tradicionales cupones, ha informado la ONCE en un comunicado.

20:16 ASCIENDEN A 53 LOS POSITIVOS EN MURCIA, SOLO DOS MÁS QUE ESTA MAÑANA

El Gobierno regional ha actualizado, a través de su cuenta de Twitter, el número de positivos confirmados por coronavirus en la Región de Murcia. En total, a las 20.00 horas, ese número ascendía a 53, solo dos más que esta mañana a las 11.00 horas, cuando el consejero de Salud, Manuel Villegas ofrecía la rueda de prensa diaria sobre la actualidad y las novedades del virus.

De esos 53 casos positivos, 39 se encuentran en aislamientos domiciliario, 12 ingresos hospitalarios y en la UCI permanecen las mismas dos personas que se encontraban en la Unidad de Cuidamos Intensivos. Mañana, a las 11.30 horas, está previsto que el consejero de Salud vuelva a informar en rueda de prensa sobre el coronavirus.

20:15 ECUADOR PROHÍBE EL INGRESO DE EXTRANJEROS

Ecuador decidió prohibir, a partir de mañana, el ingreso de extranjeros por vía aérea, terrestre o marítima en el marco de la emergencia sanitaria declarada para evitar la propagación del COVID-19.

Así lo informó el vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner, tras presidir, en Quito, una reunión del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE-N).

Sonneholzner agregó, además, que “se cierran los pasos fronterizos del Ecuador. Los únicos pasos fronterizos habilitados serán al norte Rumichaca, San Miguel y Puerto El Carmen. Al sur: Guaquillas, Macará y Zapotillo”, informó el vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner, quien, sin embargo, no indicó desde cuándo rige esta medida.

20:13 EL FRENTE DE ESTUDIANES PIDE APLAZAR LA SELECTIVIDAD

El Frente de Estudiantes reclama el aplazamiento de la Selectividad y los exámenes tras la suspensión de clases en todas las etapas educativas durante al menos dos semanas, como han decidido en los últimos días todas las comunidades autónomas y ha decretado el Gobierno este sábado para contener el coronavirus.

Esta organización estudiantil no comparte la suspensión de la denominada Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU), como ha planteado el Sindicato de Estudiantes. “La no realización de la EvAU no debe insertarse en la batería de medidas de excepcionalidad propuestas pues perjudica a una gran parte del estudiantado y especialmente al matriculado en la enseñanza pública”, argumenta.

20:08 EL ARZOBISPADO SUSPENDE TODAS LAS MISAS CON FIELES EN MADRID

El arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro, ha anunciado este sábado que la Iglesia suspende “todas las celebraciones públicas de la Eucaristía con la participación de fieles”, incluida la dominical.

En una nota remitida este sábado, Osoro dice que tras reunirse con el Consejo Episcopal ha tomado esta decisión, con motivo de la “situación totalmente excepcional” que vive la región, y añade que los sacerdotes celebrarán a diario la misa “ofrecida por todos los enfermos y por quienes los atienden”.

20:07 CUARENTENA Y LIMPIEZA PROFUNDA EN LA COMPLUTENSE TRAS UN CASO DE CORONAVIRUS

Un miembro del equipo de dirección de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha dado positivo en la prueba del Covid-19, por lo que todos los integrantes de ese equipo se han puesto en cuarentena, al mismo tiempo que se van a desinfectar los posibles espacios afectados.

La UCM, la universidad con más alumnos presenciales de España, tuvo constancia la noche de ayer de este positivo en coronavirus, según asegura este sábado en un comunicado el rector del centro, Joaquín Goyache.

En ese escrito, Goyache hace “un llamamiento a la calma” y asevera que desde Rectorado, y en coordinación con el servicio de prevención de riesgos laborales de la UCM, se va a proceder a “la desinfección profunda” de los posibles espacios afectados.

20:01 EL PP CRITICA A QUIM TORRA POR SUS QUEJAS COMPETENCIALES

El líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha recriminado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que “no son días para conflictos competenciales ni para reformas exprés del reglamento”. “Cuando todo esto acabe, ya veremos, pero hasta entonces nos tendrá a su lado si deja de buscar conflictos innecesarios. La gente nos necesita unidos”, ha expresado el dirigente ‘popular’ en su perfil de Twitter tras las quejas del Gobierno catalán en previsión de posibles recentralizaciones de competencias autonómicas para actuar contra la propagación del coronavirus en España.

20:01 CESE DEL CORTE DE TRÁFICO INDEPENDENTISTA POR EL CORONAVIRUS

El colectivo Meridiana Resisteix (Meridiana Resiste) interrumpe desde hoy el corte de tráfico en la avenida Meridiana de Barcelona con el que, desde el pasado 15 de octubre, protesta por la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo en el juicio del ‘procés’. Tras 152 días consecutivos de movilización, en los que alrededor de un centenar de personas han cortado el tráfico en esta importante vía de acceso barcelonesa entre las 20.00 y las 22.00 horas, Meridiana Resisteix ha decidido sustituir su protesta en la calle por una cacerolada de un cuarto de ahora a partir de las ocho de la tarde, informa Gerard Melgar.

20:00 FRANCIA ANUNCIA EL CIERRE DE TIENDAS, RESTAURANTES Y LUGARES DE OCIO PARA FRENAR EL CORONAVIRUS.

A partir de esta noche, las tiendas, lugares de ocio y restaurantes cerrarán para contener la pandemia, según ha informado el primer ministro Edouard Philippe. Están exentos tiendas de alimentación, farmacia y gasolineras. En una rueda de prensa, informó de nuevas medidas para frenar la expansión del virus.

El último balance del país galo contabiliza 4.500 casos y 91 muertos desde que comenzara la crisis.

19:58 BANDOS MUNICIPALES EN CATALUÑA POR EL CORONAVIRUS

El Govern ha pedido a todos los alcaldes catalanes que publiquen un bando municipal para informar de “las recomendaciones de la Generalitat para el confinamiento de los ciudadanos”.

Así se lo ha trasladado el jefe del Ejecutivo catalán, Quim Torra, a los presidentes de la Asociación Catalana de Municipios (Lluís Soler) y la Federación de Municipios de Cataluña (Olga Arnau).

19:55 LA COMUNIDAD PROHÍBE OCUPAR EN LOS AUTOBUSES LAS FILAS DE ASIENTOS POSTERIORES AL CONDUCTOR

El Gobierno regional devolverá el importe del abono de transportes e incrementa la frecuencia de las líneas de Metro que pasan por los hospitales. Las medidas entrarán en vigor hoy mismo con carácter inmediato.

19:20 EL REPROCHE DEL PP ANTE EL RETRASO DE LA DECLARACIÓN DE ALARMA CONTRA EL CORONAVIRUS

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado este sábado que el Gobierno de coalición “no estaba pensado para gobernar” y por ello sus componentes son “incapaces ante una crisis gravísima”. Por medio de mensajes en su cuenta de Twitter, García Egea ha comentado la demora en la aprobación del decreto de declaración del estado de alarma y la publicación de las medidas específicas acordadas para hacer frente a la crisis del coronavirus.

El dirigente popular ha llamado la atención al hecho que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, haya roto la cuarentena para acudir a la reunión extraordinaria del Gobierno y sentarse a la mesa con los demás integrantes del Ejecutivo. García Egea también ha criticado que ahora se retrase su publicación “por la bronca entre Sánchez e Iglesias”.

19:05 SÁNCHEZ COMPARECERÁ A LAS 20:00 PARA EXPLICAR EL DECRETO DE ALARMA CONTRA EL CORONAVIRUS

La comparecencia del presidente, Pedro Sánchez, se producirá a partir de las 20:00 horas, según avanza Moncloa. Presentará el contenido del Real Decreto que declara el estado de alarma que incluye las medidas para luchar contra la expansión del coronavirus.

18.48 EL AVISO DE TORRA Y URKULLU A PEDRO SÁNCHEZ SOBRE EL DECRETO CONTRA EL CORONAVIRUS

La portavoz del Gobierno catalán, Meritxell Budó, ha dicho que la Generalitat no permitirá “que se vulneren las competencias” autonómicas y más si el Gobierno central “responde tarde y mal”. La también consejera de Presidencia ha explicado que el presidente catalán, Quim Torra, ha hablado con su homólogo vasco, Iñigo Urkullu, y han compartido su preocupación por algunas de las posibles medidas que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pueda decretar en las próximas horas.

Los gobiernos vasco y catalán exigen que las medidas contra el coronavirus respeten las competencias autonómicas y rechazan perder competencias en Salud o sobre Mossos y Ertzaintza, informan Josean Izarra e Iñaki Ellakuria. Este rechazo del sostén parlamentario del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha interferido en el Consejo de Ministros que este sábado ha aprobado el estado de alarma después de una reunión de siete horas [La información completa]

18.39 150.000 CONTAGIADOS POR EL CORONAVIRUS EN TODO EL MUNDO

El número de casos del coronavirus en todo el mundo ha superado este sábado los 150.000, una cifra que incluye más de 5.700 muertos, según un balance establecido por la agencia AFP a partir de fuentes oficiales.

En concreto, 151.767 personas se han contagiado y 5.764 han fallecido. El alza se debe principalmente a los nuevos casos detectados en Italia, el segundo país más afectado después de China. Las autoridades italianas han registrado el sábado 3.497 nuevos casos, lo que ha elevado el total a 21.157. De ellos, 1.441 pacientes han perdido la vida.

18.26 MONITORIZACIÓN EN TIEMPO REAL DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD DE MADRID

La Comunidad de Madrid ha organizado un centro de control de datos con una decena de “acreditados profesionales sanitarios” para monitorizar en tiempo real la evolución de la crisis del coronavirus. El centro de control, que ha sido visitado por la presidenta Isabel Díaz Ayuso y por el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, cuenta “con el apoyo informático y tecnológico necesario para el análisis de los datos que recopila, con el objetivo de facilitar la toma de decisiones en toda la red asistencial sanitaria”, ha asegurado el gobierno autonómico.

18.17 LA JUNTA DE ANDALUCÍA NO ESPERA A LA DECLARACIÓN DE SÁNCHEZ

El Gobierno andaluz ha decidido no esperar a Pedro Sánchez y tomar medidas incluso antes de que se conozca y active el decreto con el estado de alarma. El presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, ha decretado el nivel 2 del Plan Territorial de Emergencias, un escenario inédito hasta ahora en la historia de la comunidad, y ha convocado esta misma tarde al gabinete de crisis de la Administración andaluza. [La información completa]

18.12 MANIFESTACIÓN DE “CHALECOS AMARILLOS” EN PARÍS PESE A LA AMENAZA DELORONAVIRUS

Varios centenares de ‘chalecos amarillos’ se han manifestado este sábado en París pese a las recomendaciones del gobierno, que prohibió las concentraciones de más de 100 personas y pidió que se aplazaran las protestas para frenar la propagación del coronavirus.

A primera hora de la tarde las fuerzas de seguridad habían efectuado 34 arrestos, después de que se registraran unos enfrentamientos en el sur de la capital y algunos “desfiles salvajes”, según indicó la policía parisina en Twitter. La prefectura ha señalado que se han producido “incendios” en tramos de la manifestación.

El viernes, dos figuras destacadas del movimiento, Jérôme Rodrigues y Maxime Nicolle, hicieron un llamamiento a la “responsabilidad” frente a la crisis sanitaria y pidieron a la gente que no acudiera a la marcha. El gobierno decidió no prohibir las manifestaciones pero invitó a “postergarlas”, según hizo público el ministro de Interior, Christophe Castaner.

18:00 CONCLUYE EL CONSEJO DE MINISTROS, EN EL QUE IGLESIAS RECLAMÓ MÁS PODER

Acaba de concluir en Moncloa el Consejo de Ministros presencial que ha aprobado la declaración del estado de alarma. Una cita que se ha prolongado más de lo previsto y en la que se han producido algunas diferencias. Los ministros de Unidas Podemos han reivindicado más margen de poder en la toma de decisiones sobre el Real Decreto. [La información completa]

17.56 TRUMP ASEGURA AHORA QUE SE HA HECHO LA PRUEBA DEL CORONAVIRUS

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha anunciado este sábado que se ha sometido a la prueba del coronavirus, pero que los resultados se esperan para los próximos días. “Hice el examen anoche”, ha dicho en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, después de haber explicado el viernes que no lo necesitaba porque no tenía síntomas y de haber saludado con los apretones de manos desaconsejados por razones sanitarias.

Hace unos días Trump estuvo en contacto con un integrante del equipo del presidente brasileño Bolsonaro que ha resultado contagiado. La Casa Blanca ha anunciado este sábado que “como precaución” tomará la temperatura de “todas las personas en contacto cercano” con el presidente de Estados Unidos y con el vicepresidente Mike Pence. [La información completa]

17.48 206 NUEVOS CASOS Y DOS MUERTOS EN CATALUÑA EN 24 HORAS

Dos mujeres han muerto en las últimas horas en Cataluña a consecuencia del coronavirus, lo que eleva a ocho el número de víctimas mortales de la pandemia en esta comunidad autónoma, donde en un solo día se han diagnosticado 206 nuevos positivos, que sitúan en 715 el total de infectados. Las dos mujeres fallecidas en las últimas horas presentaban patologías previas. Del número total de afectados, 65 son profesionales sanitarios.

En cuanto a Igualada, población confinada desde el jueves junto a otros tres municipios, la consejería confirma un total de 70 positivos de coronavirus en ese área desde que se declaró el brote. Cuatro personas allí están graves y 41 son profesionales de la salud.

17.36 EL CORONAVIRUS Y LOS CONSUMIDORES: ¿HAY QUE PAGAR LAS ACTIVIDADES CANCELADAS?

El cierre de colegios, guarderías, gimnasios y otros lugares similares para impedir el contagio por el coronavirus se ha producido en la mayoría de los casos con las mensualidades ya pagadas. Además, muchos ciudadanos tenían entradas para festivales, obras de teatro, espectáculos deportivos… que no van a celebrarse en la fecha inicialmente prevista. En este artículo repasamos los derechos de los consumidores a la hora de pedir la devolución de dinero por servicios que no van a recibir.

17.29 MOVISTAR ABRE “PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD” EN EL AISLAMIENTO CONTRA EL CORONAVIRUS

Las tiendas de Movistar permanecerán abiertas para “garantizar la seguridad” de los usuarios. Únicamente se realizarán operaciones de necesidad básica y servicio público: reparaciones del móvil, de la tarjeta SIM y del servicio de comunicaciones a quien no lo tenga. Además, se mantiene el servicio de consultas a través de su página web y del teléfono 1004, para sus clientes. [La información completa]

17.12 CINCO MUERTOS POR EL CORONAVIRUS EN CASTILLA Y LEÓN.

Dos personas fallecidas durante las últimas horas, una mujer de 101 años en Burgos y un hombre de 72 en Salamanca, han elevado este sábado a cinco la cifra de víctimas mortales en Castilla y León debido al coronavirus. Ambos han fallecido en sendos centros hospitalarios y presentaban un cuadro de varias patologías simultáneas. Durante las últimas 24 horas, 54 nuevos casos positivos elevan hasta 223 la cifra total de infectados en la comunidad. [La información completa]

16:45 LOS PARQUES DE MADRID Y LAS ÁREAS RECREATIVAS DE LA SIERRA, DESALOJADOS POR EL CORONAVIRUS

La Policía Municipal de Madrid está informando por megafonía en la Casa de Campo, en Madrid Río y en el Parque Juan Carlos I de la necesidad de permanecer en los domicilios en el marco de las medidas preventivas para evitar la propagación del coronavirus. El Ayuntamiento de Madrid, que ha clausurado todos los parques, publicó un bando firmado por el regidor, José Luis Martínez Almeida, en el que pide “responsabilidad” a los madrileños.

También la Comunidad de Madrid ha cerrado los centros de visitantes del Parque Nacional del Guadarrama y de otras áreas recreativas. Lo hace para impedir la afluencia de público que se acercaba a la sierra ignorando los llamamientos de las autoridades [La información completa]

16.35 LA POLICÍA SUSPENDE POR EL CORONAVIRUS LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS Y LA CITA PREVIA

La Dirección General de la Policía ha suspendido desde este sábado la expedición de documentos y la cita previa salvo por motivos de urgencia debidamente justificados. Igualmente, quedan anuladas las citas previas ya concertadas hasta el momento. En las oficinas de documentación solo se atenderá la expedición de documentos por motivos de urgencia debidamente justificados. Una vez que se restablezca la normalidad, todos los ciudadanos afectados deberán concertar de nuevo una cita previa.

16.31 ENCERRADOS POR EL CORONAVIRUS: 28 PELÍCULAS PARA PASAR LA CUARENTENA

Para combatir el coronavirus y el posible aburrimiento de los días de encierro, nuestro crítico de cine Luis Martínez ha seleccionado 28 películas accesibles en las principales plataforma. Una oportunidad para ponerse al día durante la cuarentena [La lista completa]

16.19 AVIONES DE JET 2 DAN LA VUELTA CUANDO VOLABAN HACIA ESPAÑA

La compañía Jet2 ha ordenado a varios aviones con destino a España que se dieran la vuelta a mitad de camino. La decisión ha sido tomada este sábado ante el estado de alarma que va a decretar el Gobierno de Pedro Sánchez en respuesta a la epidemia de coronavirus. Jet2 vuela regularmente desde nueve aeropuertos británicos a destinos como Alicante, Málaga, Mallorca o Lanzarote, informa Carlos Fresneda. [La información completa]

16.03 LOS ACTOS DE SEMANA SANTA, SUSPENDIDOS POR EL CORONAVIRUS

No sóloSevilla sufrirá la suspensión de las masivas procesiones de Semana Santa. En Andalucía también se han cancelado los actos y desfiles procesionales en Málaga, Granada, Algeciras y La Línea de la Concepción, en Cádiz. Medidas similares se han adoptado en la ciudad de Alicante, en Ceuta, en Murcia y en Madrid. También Castilla y León se suma al goteo incesante de suspensiones ya que este sábado la Junta de Cofradías de Semana Santa de esta comunidad anunció la cancelación de todas las procesiones, actos penitenciales y de devoción previstos tanto para el tiempo de Cuaresma como para el de Pasión.

15.23 SE RETRASA A MAÑANA LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES

La Conferencia de Presidentes que iba a reunir por vía telemática a Sánchez con los jefes de los ejecutivos autonómicos no va a celebrarse esta tarde, según ha anunciado Quim Torra. El motivo es que se está alargando el Consejo de Ministros que tiene que aprobar el decreto del estado de alarma sobre la lucha contra el coronavirus. La reunión tendrá lugar el domingo, según el presidente de la Generalitat.

14.59 SÁNCHEZ COMPARECERÁ POR LA TARDE

El Consejo de Ministros que va a aprobar la declaración de estado de alarma para luchar contra el coronavirus ha hecho un receso de media hora. Moncloa asegura que el presidente Pedro Sánchez comparecerá a lo largo de la tarde, aunque no hay hora definida en este momento.

El Real Decreto que va a aprobarse ordena el confinamiento de los ciudadanos en sus casas salvo para trabajar y urgencias, y centraliza el sistema sanitario. [La información completa, aquí]

14.50 EL ENFADO DE LOQUILLO Y DE LA EMBAJADA DE CHINA CON ORTEGA SMITH

“Yo no he autorizado a nadie la utilización de mi repertorio musical con fines partidistas”, ha asegurado Loquillo este sábado a través de sus perfiles en redes sociales. El músico critica la utilización de su tema ‘Hermanos de sangre’ por Ortega Smith en el vídeo compartido por el dirigente de Vox. Un enfado que se suma al malestar de la Embajada de China en España, que ha denunciado la estigmatización que supone el comentario sobre “los malditos virus chinos” . [La información completa, aquí]

14.44 CARLOS FERNÁNDEZ, DIPUTADO DE VOX POR ALMERÍA, CONTAGIADO POR EL CORONAVIRUS

El diputado nacional de VOX por Almería, Carlos Fenández-Roca, ha dado positivo en coronavirus, han informado este sábado fuentes del partido, que han precisado que este parlamentario participó en el acto de Vox en Vistalegre (Madrid) del pasado domingo, 8 de marzo.

“Desde el pasado martes, en un ejercicio de responsabilidad, permanezco en mi domicilio realizando una cuarentena voluntaria. Hoy he dado positivo en la prueba de detección del COVID-19, por lo que cumpliré con todas las indicaciones que me han dado las autoridades sanitarias y nuestros profesionales sanitarios”, ha dicho Fernández en su perfil de Twitter.

14.38 LOS AGENTES SOCIALES APRUEBAN EN ITALIA UN PROTOCOLO LABORAL CONTRA EL CORONAVIRUS

Los sindicatos y los empresarios de Italia firmaron un protocolo para evitar contagios de coronavirus en los puestos de trabajo, que entre otras medidas incluye la posibilidad de tomar la temperatura de los empleados y limitar su contacto. El acuerdo llegó tras una negociación durante toda la noche en la sede de la presidencia del Gobierno italiano.

El protocolo establece la “obligación” de quedarse en casa para aquellos trabajadores que tengan fiebre superior a los 37,5 grados centígrados o síntomas gripales y de contactar a las autoridades. De hecho, el personal “podrá ser sometido al control de la temperatura corporal” antes de entrar a su puesto de trabajo.

Además, para la entrada en las factorías de los proveedores externos se deberán “identificar recorridos de acceso, tránsito y salida” y unos tiempos determinados para “reducir las ocasiones de contacto con el personal”. En la medida de lo posible los transportistas deberán permanecer a bordo de sus medios, “no se permitirá” su entrada en las oficinas bajo ningún motivo y para las labores de carga y descarga se deberá respetar la distancia de precaución de un metro con los empleados. Además, deberá reducirse al máximo la entrada de visitantes, y de ser necesaria la llegada de empleados externos, como de la limpieza o mantenimiento, deberán someterse a los mencionados controles.

La empresa asegurará la limpieza “diaria” y desinfección “periódica” de los espacios laborales, y más si se ha registrado algún enfermo con coronavirus, y se deberá garantizar la posibilidad de que los empleados se laven las manos con agua y jabón.

También se regulan los espacios comunes como comedores, zonas de fumadores o vestuarios, que deberán ser ventilados continuamente y en su interior solo se podrá permanecer por un tiempo reducido y las personas deberán mantener una separación de un metro entre sí.

14.35 EL CAR DE SANT CUGAT CIERRA POR UN CASO DE CORONAVIRUS

El Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Sant Cugat ha cerrado toda su actividad este sábado, a pesar de que se mantenía operativo para los deportistas clasificados o con opciones para ir a los Juegos Olímpicos de Tokio. La clausura se ha debido a un positivo por coronavirus en un miembro del personal sanitario, informa Gerard Melgar. Deportistas como las nadadoras Mireia Belmonte o Jéssica Vall deberán cancelar sus rutinas de entrenamiento.

14.29 SEGUNDO FALLECIDO POR EL CORONAVIRUS EN EXTREMADURA

Extremadura ha registrado un segundo fallecido por coronavirus. Se trata de un anciano de la residencia de mayores de Arroyo de la Luz (Cáceres), localidad de de 5.800 habitantes, en la que se decretó ayer el confinamiento tras un primer fallecimiento de una mujer de 59 años que había viajado a una excursión en autobús a Sevilla la semana pasada, informa David Vigario.

Esta segunda víctima, de 89 años, falleció en la madrugada del viernes, se le hizo la prueba del coronavirus y hasta este sábado no se ha confirmado el positivo. El anciano tenía múltiples problemas, entre ellos de bronquios, y estaba aislado en la Residencia de Mayores de la localidad, que sigue vigilada por la Guardia Civil para el control de acceso y de salida. En la localidad, con los dos fallecidos, se registraban este viernes 17 casos confirmados de coronavirus, la mayoría de ellos relacionados con el viaje realizado a Sevilla para presenciar el espectáculo del ‘Circo del Sol’.

14.26 LAS RETICENCIAS DEL GOBIERNO VASCO SOBRE LAS MEDIDAS CONTRA EL CORONAVIRUS

El consejero y portavoz del gobierno vasco Josu Erkoreka da por hecho que Pedro Sánchez mantendrá la “cooperación” con el Gobierno vasco respetando sus competencias sin asumir el mando único de la Ertzaintza. “Sería aplicar un 155 en este tema”, ha afirmado tras la comparecenia del lehendakari Urkullu. Además ha descartado que sea necesario el confinamiento de la población porque “la situación de Euskadi no es la de Italia” aunque dice que desconoce la aplicación concreta de las medidas que anunciará hoy Pedro Sánchez, informa Josean Izarra. [La información completa]

14.22 EL NÚMERO DE MUERTOS SE DUPLICA EN 24 HORAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID

La Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid ha confirmado este sábado un total de 2.940 casos positivos de coronavirus en la región, de los que 133 han fallecido en distintos hospitales de la red pública. Así lo indica la Consejería de Sanidad en un comunicado en el que recuerda la necesidad de que los ciudadanos permanezcan en sus domicilios.

El número de fallecidos duplica a los registrados hace 24 horas. El viernes a mediodía se contabilizaban 2.078 casos y 64 pacientes muertos.

14.17. CORONAVIRUS: MOVIMIENTOS SÓLO EN 8 SUPUESTOS

El Gobierno ha limitado la libre circulación de los ciudadanos en toda España como medida para frenar la expansión del coronavirus. Así se refleja en el decreto que ha aprobado este sábado el Consejo de Ministros extraordinario, que sólo permite los movimientos en determinados casos concretos. En concreto, el decreto establece que las personas sólo podrán circular “por las vías de uso público” en ocho supuestos, entre los que se encuentra la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.

Asimismo, se permite salir a la calle para asistir a centros sanitarios, para desplazarse al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial, o para volver al lugar de residencia habitual. También se permite salir para la asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerable, para acudir a entidades financieras, “por causa de fuerza mayor o situación de necesidad”, o para “cualquier otra actividad de análoga naturaleza debidamente justificada.

14.07. DEFENSA, INTERIOR, TRANSPORTES Y SANIDAD TENDRÁN COMPETENCIAS EN TODA ESPAÑA POR EL CORONAVIRUS

Los ministros de Defensa, Interior, Transportes y Sanidad tendrán competencias para actuar y dictar órdenes en todo el país bajo la dirección del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el tiempo que se prolongue el estado de alarma por el coronavirus, en principio durante los próximos 15 días. Así figura en el real decreto ley que ha aprobado este sábado el Consejo de Ministros en una reunión extraordinaria.

14.05. LA OMS CUESTIONA LA ESTRATEGIA DE BORIS JOHNSON PARA HACER FRENTE AL CORONAVIRUS

La OMS cuestiona la estrategia de Boris Johnson ante el coronavirus. La OMS ha lanzado severas advertencias la Gobierno británico por bajar la guardia en la contención del virus y no tomar medidas drásticas como las adoptadas por la mayoría de los países europeos. “No sabemos los suficiente sobre la ciencia de este virus, no ha estado entre la población del tiempo suficiente para que sepamos cómo se comporta inmunológicamente”, declaró la radio de la BBC la portavoz de la OMS Margaret Harris. “Cada virus funciona de una manera distinta y estimula una respuesta inmunológica diferente. Podemos hablar de teorías, pero la situación a la que nos enfrentamos en este momento requiere acción”. El Reino Unido ha registrado de momento 11 muertes y más de 800 casos, entre ellos un recién nacido que dio “positivo” en el hospital de North Middlesex tras haber contraído el virus su madre, informa Carlos Fresneda.

14.03. CORONAVIRUS: EL GOBIERNO CONFINA A LOS ESPAÑOLES EN SUS CASAS SALVO EN CASOS DE URGENCIA

El Gobierno ha decretado este sábado el estado de alarma por segunda vez en democracia para frenar la expansión del coronavirus. Desde hoy se restringe se forma severa el movimiento de los ciudadanos y se pone a todas las autoridades del Estado a las órdenes del Gobierno de la nación.

13.53. CORONAVIRUS: MERCASA CONFIRMA “TOTAL NORMALIDAD” EN LA ACTIVIDAD DE MERCADOS MAYORISTAS

La actividad en los mercados mayoristas de la Red de Mercas se ha desarrollado este sábado con “total normalidad” pese a las medidas tomadas para contener el coronavirus, al igual que en el resto de la semana, según han informado fuentes de Mercasa. De acuerdo a sus datos, ha habido un abastecimiento regular de mercancías, e incluso superior en algunos casos como Mercamadrid, donde ha entrado una cantidad mayor de pescados y mariscos, de entorno a un 40%, y de frutas y verduras, de un 10%. “Está absolutamente garantizado el abastecimiento de los establecimientos minoristas”, han señalado las mismas fuentes.

13.44. EUSKADI CIERRA LOS BARES, LAS RESIDENCIAS DE MAYORES Y LAS IGLESIAS PARA ATAJAR EL CORONAVIRUS

El lehendakari Iñigo Urkullu ha concretado las nuevas medidas para la contención del coronavirus que se aplican desde este sábado en Euskadi tanto en el acceso a medios de transporte, centros sanitarios y espacios públicos. Entre las medidas de salud se establece la suspensión de las visitas a personas mayores en residencias, se cierran todos establecimientos de hostelería como bares y restaurantes incluidas las sociedades gastronómicas salvo los servicios a domicilio.

13.38. EL ESTADO DE ALARMA RESTRINGIRÁ LOS MOVIMIENTOS EN TODA ESPAÑA POR EL CORONAVIRUS

El estado de alarma decretado este viernes para contener la epidemia de coronavirus restringirá los movimientos en toda España, según las medidas excepcionales aprobadas en el Consejo de Ministros extraordinarios que se celebra desde esta mañaña.

13.33. EL BROTE DE CORONAVIRUS EN IGUALADA SIGUE AUMENTANDO

Los contagios por coronavirus siguen ascendiendo en las localidades barcelonesas de Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui y Òdena, confinadas desde el pasado jueves, y se prevé que crezca la cifra de muertos (hasta ahora, tres de los seis fallecimientos en Cataluña), por lo que no está previsto levantar la medida decretada por la Generalitat.

13.29.CORONAVIRUS: MADRID CIERRA TODOS LOS PARQUES ANTE LA AGLOMERACIÓN DE PERSONAS

El Ayuntamiento de Madrid ha ordenado cerrar todo los parques debido a la aglomeración de personas que se ha registrado este sábado en los parques de la capital y pese a las medidas anunciadas para contener la epidemia de coronavirus, informa Pablo Rodríguez Roces.

13.22. NO HACE FALTA MÁS SANGRE GRACIAS AL LLAMAMIENTO POR EL CORONAVIRUS

Los ciudadanos han vuelto ha demostrar que en situaciones difíciles la solidaridad es la mejor arma. El Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid ha informado de que gracias a la masiva respuesta al llamamiento para donar tras desatarse la epidemia de coronavirus “no es necesaria más sangre”. Así, desde le jueves se han recibido 4.000 donaciones. Por ello, “a partir de este momento sólo deben acudir los donantes convocados expresamente por sms o email”.

13.13. CORONAVIRUS: UN TRABAJADOR DE UNA GASOLINERA AGREDE A UN CLIENTE POR TOSERLE ENCIMA

El miedo al coronavirus está provocando escenas dantescas. Un trabajador de una gasolinera de A Laracha (A Coruña) ha agredido a uno de sus clientes con un objeto punzante por toser cerca de él sin protegerse la boca con la mano. Según fuentes de la Guardia Civil, el agresor -que ya ha sido identificado- utilizó un destornillador o unas tijeras para atacar a un cliente que, cuando iba a pagar en el mostrador, tosió sin ponerse la mano sobre la boca.

A pesar de todo, la víctima no sufrió heridas graves, ya que el objeto punzante no llegó a atravesarle ninguna parte del cuerpo. Sin embargo, sí que fue atendido por los servicios sanitarios para tratar las heridas superficiales.

13.02. ALMEIDA, SOBRE EL CORONAVIRUS “SI MADRID SE TIENE QUE CERRAR, QUE SE CIERRE LO ANTES POSIBLE”

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este sábado que “si hay que cerrar Madrid, que se cierre lo antes posible”, ante el aumento de contagiados por coronavirus en la región madrileña que ya ha alcanzado los 2.940 casos. En una entrevista en Onda Cero, el regidor de la capital ha recordado que no tiene competencias para cerrar Madrid pero está dispuesto a acatar de “manera inmediata” el cierre de la ciudad, si así lo decreta el Gobierno central.

“No tiene que asustarnos que en un momento dado se tenga que cerrar Madrid”, ha insistido Almeida, quien ha recalcado que lo prioritario es “la ciudadanía y garantizar los servicios sanitarios”.

12.58. MADURO ORDENA EJERCICIOES MILITARES EN LOS HOSPITALES POR EL CORONAVIRUS

Maduro ordena ejercicios militares en los hospitales y simulacros de cierres de ciudades y aeropuertos ante el coronavirus: “Procedo a decretar el estado de alarma constitucional que nos lleve a una situación plena de enfrentamiento y confrontación de esta pandemia mundial. Me faculta como presidente constitucional de Venezuela para tomar medidas para proteger la vida del pueblo”.

12.56. CORONAVIRUS EL AYUNTAMIENTO DE MADRID SUBRAYA QUE EL ABASTECIMIENTO ESTÁ ASEGURADO

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha manifestado que el abastecimiento de alimentos y de bienes de primera necesidad está garantizado en la ciudad y apeló a la responsabilidad ciudadana ante las medidas preventivas por el coronavirus, algunas de ellas draconianas, que se han tomado y se pueden llegar a tomar por la pandemia del coronavirus con el siguiente aforismo: “ante esta situación, es mejor pecar de exceso de celo para evitar riesgos mayores”. Ante las “concentraciones” que se están produciendo en los supermercados por parte de ciudadanos despavoridos ante el temor a quedarse sin alimentos, Villacís zanjó que “el abastecimiento está asegurado, lo que no son seguras son las aglomeraciones”.

12.42. CORONAVIRUS: LA PRESENCIA DE PABLO IGLESIAS EN EL CONSEJO DE MINISTROS

El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha roto su cuarentena para asistir al Consejo de Ministros presencial para decidir las medidas excepcionales tras decretar este viernes el estado de alarma por el coronavirus. Fuentes de la Vicepresidencia de Derechos Sociales han afirmado que “el presidente le ha convocado al Consejo de Ministros y no se ha habilitado la asistencia telematica. Se ha seguido un protocolo sanitario, definido desde Moncloa, para asegurar que su asistencia es perfectamente viable”.

12.39. LAS COFRADÍAS DE CASTILLA Y LEÓN SUSPENDEN SUS ACTIVIDADES PARA SEMANA SANTA POR EL CORONAVIRUS

La Junta de Cofradías de Semana Santa de Castilla y León, a través de un comunicado difundido este sábado, ha anunciado la suspensión de todas las procesiones, actos penitenciales y de devoción previstos tanto para el tiempo de Cuaresma como para el de Pasión (del 3 al 12 de abril) por el coronavirus.

“Ante las extraordinarias circunstancias, relacionadas con la pandemia del coronavirus que vive nuestra sociedad y atendiendo a las indicaciones realizadas por las autoridades sanitarias y eclesiásticas, lamentamos comunicar que se suspenden todas las actividades públicas organizadas por las cofradías y hermandades de Castilla y León durante la Cuaresma y la próxima Semana Santa”, señala el comunicado.

12.37. INFORMACIÓN ONLINE SOBRE LAS RESTRICCIONES POR EL CORONAVIRUS EN CATALUÑA

El Departamento de Interior de la Generalitat ha publicado este sábado un documento ‘online’ que ofrece respuestas a posibles preguntas relacionadas con las restricciones de actividades en Cataluña para frenar la expansión del coronavirus. El documento consta de 22 preguntas con sus respectivas respuestas sobre los establecimientos que quedan abiertos, si la gente puede salir a la calle, las visitas médicas, los teléfonos de emergencia y en qué zonas existe un confinamiento perimetral, entre otros temas.

12.27. SE SUSPENDE LA SEMANA SANTA EN SEVILLA POR EL CORONAVIRUS

Nueva consecuencia de la epidemia de coronavirus en España: la Semana Santa de Sevilla ha sido cancelada como medida para intentar contener el brote de Covid-19 que vive España. La Semana Santa de Sevilla queda, por tanto, suspendida por la crisis del coronavirus y después de una reunión de última hora entre el Consejo de Cofradías, el Ayuntamiento y el Arzobispado. El impacto económico se estima en pérdidas de 400 millones de euros.

12.24. EL NÚMERO DE CONTAGIADOS EN ESPAÑA SUPERA LOS 5.000

El número de contagiados por coronavirus en España ya ha superado los 5.000. Según el último balance del Ministerio de Sanidad y los datos de las Comunidades Autónomas ya son 5.867 los infectados en España por el Covid-19. El número de personas fallecidas es de 135, cuando se espera que este fin de semana haya un repunte de los contagios.

12.18. 521 CONTAGIADOS DE CORONAVIRUS EN EL PAÍS VASCO

El Gobierno vasco acaba de anunciar que ya hay 521 coronavirus confirmados en Euskadi. 222 de los contagiados ya precisan atención hospitalaria y se han contabilizado 19 fallecimientos por esta pandemia. El contagio, pese a las medidas adoptadas con el cierre de colegios desde el pasado martes, sigue en aumento porque hay 104 casos más que los contabilizados ayer viernes.

12.15. MURCIA AMPLÍA A TODA LA REGIÓN EL CIERRE DE LOCALES Y TIENDAS POR EL CORONAVIRUS

El Gobierno murciano ha decidido este sábado ampliar a los 45 municipios de la región el cierre durante 14 días de locales y tiendas que no vendan productos de primera necesidad, tras indicar que la cifra de contagiados por coronavirus está teniendo el mismo comportamiento que hace una semana en Madrid, una de las comunidades más afectadas. Así lo ha comunicado el presidente murciano, Fernando López Miras, quien ha justificado esta decisión, que se implantará a partir de las 17 horas de este sábado, por la “falta de concienciación” de personas que siguen “haciendo caso omiso” de las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

12.13. CORONAVIRUS: PIDEN HOMENAJEAR A TODOS LOS SANITARIOS ESTA NOCHE

“Homenaje a todos los sanitarios a las 22.00 horas. Saldremos todos a nuestras ventanas, terrazas y balcones y aplaudiremos. Por favor pásalo”, dice la cadena difundida a través de Whatsapp para que esta noche todos los ciudadanos muestren su agradecimiento por el gran esfuerzo que están haciendo los sanitarios en la lucha contra el coronavirus. Para homenajear al personal sanitario, los ciudadanos saldrán a aplaudir a sus ventanas, terrazas y balcones, como reconocimiento por su trabajo.

12.10. EL SUR ITALIANO DENUNCIA UN ÉXODO DEL NORTE, FOCO DEL CORONAVIRUS

Diferentes regiones y ciudades del sur de Italia han denunciado la llegada de personas desde las regiones norteñas más azotadas por el coronavirus, pese a las limitaciones de movimiento impuestas por el Gobierno para evitar nuevos contagios. El presidente de Apulia (sur), Michele Emiliano, apuntó que en la noche han llegado a la región “oleadas de pulleses desde el norte y con ellos otras miles de posibilidades de contagio más”.

El Gobierno de Italia ha impuesto restricciones de movimiento en todo el país para atajar la difusión del coronavirus, pero aún se puede viajar por motivos de trabajo, de salud o emergencias, para lo que solo se requiere un “autocertificado” escrito por las personas.

12.08. MADRID LANZA UN PLAN PARA REASIGNAR PERSONAL SANITARIO POR EL CORONAVIRUS

La Comunidad de Madrid ha lanzado un plan de reasignación de personal sanitario para hacer frente al aumento de demanda asistencial provocado por la incidencia del coronavirus en la región. Así lo establece una resolución de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad comunicada este viernes, que alude a las disposiciones legislativas que facultan a abrir la movilidad del personal sanitario “por razón de servicio cuando se den necesidades asistenciales justificadas”.

“Debido a la situación que en estos momentos afronta la Comunidad de Madrid por la epidemia del coronavirus (Covid-19), ha sido necesario tomar medidas extraordinarias en los centros sanitarios, entre las que se encuentra la reordenación de la actividad asistencial, lo que requiere tomar medidas para reordenación de efectivos con carácter temporal”, recoge el documento.

12.04. PABLO IGLESIAS ROMPE SU CUARENTENA POR EL CORONAVIRUS PARA ACUDIR AL CONSEJO DE MINISTROS

El vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, rompió su cuarentena este sábado y acudió al Consejo de Ministros extraordinario que decretará el estado de alarma ante la expansión del coronavirus.

Fuentes del Gobierno confirmaron que la reunión de los ministros se está celebrando de forma presencial en el Palacio de la Moncloa y que las únicas ausencias son las de la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero. Ambas dieron positivo en la prueba del coronavirus, y el positivo de Montero obligó a su pareja, el vicepresidente Iglesias, a ponerse 14 días en cuarentena.

11.56. ALMUÑÉCAR, SALOBREÑA Y MOTRIL CIERRAN SUS PLAYAS POR EL CORONAVIRUS

Los ayuntamientos de las localidades granadinas de Almuñécar, Salobreña y Motril han cerrado al público desde este sábado sus playas al público tras la llegada este fin de semana de visitantes de otras comunidades y provincias próximas en prevención del contagio del coronavirus.

En un comunicado, el Consistorio de Almuñécar declara esta medida debido a la inminente declaración del Estado de Alerta por parte del Gobierno de España. Así pues, desde primera hora de esta mañana la Policía Local ha procedido al izado de la bandera roja y continuará la vigilancia para evitar concentraciones en las playas. También están cerrados desde el viernes parques infantiles, centros deportivos y culturales.

11.53. PRIMER MUERTO EN GALICIA POR CORONAVIRUS

La Consejería de Sanidad de la Xunta de Galicia acaba de confirmar este sábado el primer fallecimiento en la comunidad por el coronavirus, informa Natalia Puga. Se trata de una mujer de 92 años, con múltiple patología, que se encontraba ingresada en el Hospital Povisa de Vigo, y que había dado positivo en la prueba de coronavirus. Se trataba de un caso importado.

11.49. EL GOVERN NO DESCARTA CONFINAR A LA GENTE POR EL CORONAVIRUS, PERO SERÍA LA “ÚLTIMA OPCIÓN”

El conseller de Interior, Miquel Buch, ha dicho que no se descarta confinar a la población catalana en sus domicilios, aunque ha recalcado que ese sería “un escenario de última opción” frente a la pandemia del coronavirus. En declaraciones a RAC 1, Buch ha remarcado que en este momento no se ha llegado a “un escenario de confinar a la gente en sus domicilios”.

Preguntado por la posibilidad de que se ordene ese confinamiento en las próximas semanas, ha señalado: “El Govern trabaja con todas las hipótesis, con todos los posibles escenarios que nos podemos encontrar, y este no es un escenario que tengamos que descartar”.

11.27. CONSEJO DE MINISTROS PRESENCIAL PESE AL CORONAVIRUS

Todos los ministros, a excepción de las titulares de Igualdad, Irene Montero, y Política Territorial, Carolina Darias, contagiadas de coronavirus, asisten a este encuentro que se está celebrando de manera presencial en La Moncloa, precisan fuentes del Gobierno pese a las medidas de contención por el coronavirus.

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá después a partir de las 14:00 horas. El presidente realizará una intervención institucional después de que el Consejo de Ministros apruebe la declaración del estado de alarma y acto seguido se someterá a las preguntas de los medios de comunicación por vía telemática.

11.23. EXPERTOS BRITÁNICOS PRUEBAN CON ÉXITO EN RATONES UNA VACUNA CONTRA EL CORONAVIRUS

Un equipo de investigadores de la universidad Imperial College de Londres cree hallarse cerca de poder desarrollar una vacuna contra la enfermedad del coronavirus después de probarla con éxito en ratones, informa este sábado The Daily Express.

El grupo dirigido por el experto en Infecciones mucosas e inmunología Robin Shattock trabaja actualmente con colegas en París para probar el antídoto en monos, de modo que, si los resultados son positivos, se podría proceder a experimentarlo en humanos en junio y se tendría una vacuna en el periodo de un año.

El investigador Paul McKay explicó al periódico que ha analizado los resultados de inyectar la vacuna en ratones hace un mes y asegura que “funciona muy, muy bien”.

11.05. CORONAVIRUS: CLIENTES DE UN SUPERMERCADO EN MADRID GOLPEAN LA LUNA PARA PODER ENTRAR

Agentes de la Policía Nacional han acudido este sábado a un supermercado del distrito madrileño de Villa de Vallecas ante la actitud violenta de varios clientes que golpeaban las lunas para apremiar a los empleados del establecimiento a abrir tras el cierre de los establecimientos por el coronavirus.

Cientos de personas se aglomeraban a primera hora de la mañana delante de los supermercados de todos los distritos para aprovisionarse de productos de primera necesidad ante el temor de que desaparezcan de las estanterías en el transcurso de la jornada.

11.00. EVACUAN AL IMSERSO DE IBIZA

El Gobierno ha empezado a evacuar esta mañana a los turistas del Imserso que se encontraban en Ibiza. Se trata de la remesa que esta misma semana había llegado a la isla antes de que se tomara la decisión de suspender los viajes. La salida se realizará de forma escalonada. Un grupo procedente de Madrid, alojado en el Hotel Miami de Es Canar, uno de los siete que realizan este servicio en la isla, se encontró ayer lo la tarde una nota bajo de la puerta de sus habitaciones que les informaba de que serían devueltos a sus comunidades autónomas hoy por la mañana, informa Ricardo F. Colmenero.

En Ibiza solo se ha detectado un caso de coronavirus, el de un turista italiano, que permanece ingresado y aislado en el Hospital de Can Misses. Desde ayer también permanece ingresada una estudiante ibicenca que se encontraba en Madrid, y que decidió viajar a la isla tras detectarse la crisis. Su posible positivo por coronavirus no se podrá saber hasta última hora de la mañana, ya que todas las muestras deben ser enviadas en helicóptero a Mallorca para ser analizadas.

Se espera que la isla pueda empezar a realizar pruebas a partir de esta mañana. Existe preocupación entre los médicos ante el previsible aumento de casos, ya que el hospital público de Can Misses cuenta con apenas una veintena de respiradores, además del ya habitual déficit de personal por el problema de la vivienda.

10.55. COMIENZA EL CONSEJO DE MINISTROS QUE DECRETARÁ EL ESTADO DE ALARMA POR EL CORONAVIRUS

El Consejo de Ministros extraordinario que decretará el estado de alarma por el coronavirus ha comenzado poco antes de las 11.00 horas de la mañana, informa Marisa Cruz. El texto normativo contempla medidas más restrictivas para el movimiento de todos los ciudadanos que las que hasta ahora se habían adoptado en algunas comunidades autónomas. Estas medidas serán de aplicación nada más el Gobierno apruebe el estado de alarma y se publique en una edición especial al mediodía del Boletín Oficial del Estado (BOE).

10.52. EL GOBIERNO VASCO ANUNCIARÁ A MEDIODÍA LAS MEDIDAS DE CONTENCIÓN DEL CORONAVIRUS

El Gobierno Vasco informará a partir del mediodía de la medidas que ha adoptado el lehendakari, Iñigo Urkullu, para contener la expansión del coronavirus en Euskadi después de entrar en vigor este sábado el estado de “emergencia sanitaria” en la comunidad autónoma. El lehendakari preside desde las diez de la mañana el Comité Asesor que le asiste como director único del Plan de Protección Civil de Euskadi que está definiendo las medidas necesarias para tratar de contener los contagios, sobre todo en Álava, el territorio vasco con más casos registrados que se concentran principalmente en Vitoria.

10.45. REINO UNIDO PROHIBIRÁ EVENTOS MULTITUDINARIOS POR EL CORONAVIRUS

El Gobierno británico planea prohibir los eventos multitudinarios a partir de la semana próxima como parte de las iniciativas para retrasar la propagación del nuevo coronavirus en el Reino Unido, han confirmado fuentes oficiales. Un portavoz gubernamental señaló el viernes por la noche que los funcionarios trabajan con las autoridades sanitarias para imponer la prohibición de “diversos tipos de eventos públicos, incluidas las congregaciones masivas de personas, a partir de la semana que viene”.

10.44. LOS VENDEDORES DE LA ONCE EN MADRID CESAN LA VENTA POR EL CORONAVIRUS

Los vendedores de la ONCE en la Comunidad de Madrid cesan, desde este sábado y hasta nueva orden, la venta de sus productos de lotería para frenar el avance del coronavirus y en función de las medidas aprobadas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La organización ha trasladado a todos sus vendedores esta decisión de suspender las ventas de sus productos y lo ha hecho de forma accesible a través de los Terminales Punto de Venta (TPV), así como por otras vías informativas.

10.23. CIERRE EN NAVACERRADA POR EL CORONAVIRUS

El Ayuntamiento de Navacerrada ha anunciado que se procede al cierre temporal de las zonas de La Barranca, Dehesa de la Golondrina, Embalse de Navacerrada y zonas recreativas naturales como medida de contención del coronavirus. Avisa que de incumplirse esta medida, la Policía Local podrá interponer las sanciones que correspondan.

10.14. ORTEGA SMITH Y EL CORONAVIRUS: “MIS ANTICUERPOS ESPAÑOLES DERROTARÁN A LOS MALDITOS VIRUS CHINOS”

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, a quien esta semana se ha diagnosticado el Covid-19, ha asegurado en las redes sociales que, durante los días que lleva recluido en casa, está “recargando” fuerzas para que sus “anticuerpos españoles” luchen contra los “malditos virus chinos, hasta derrotarlos como si de viejos Tercios se tratase”.

Ortega Smith hace este comentario en un mensaje que ha colgado en sus cuentas de Instagram y Twitter, donde también incluye fotos de su reclusión domiciliaria, en la que se le ve leyendo o haciendo deporte en la terraza. El dirigente de Vox agradece los “ánimos” que está recibiendo de muchos amigos y simpatizantes de su partido y dice que por ello ha decidido compartir algunos comentarios y valoraciones que resumen su “día a día sin salir de casa”.

10.12. APPLE CIERRA TODAS SUS TIENDAS FUERA DE CHINA POR EL CORONAVIRUS

Apple ha anunciado que cierra todas sus tiendas fuera de China hasta el 27 de marzo para intentar contener la propagación del nuevo coronavirus, según ha informado su presidente, Tim Cook. El fabricante líder de teléfonos móviles y ordenadores asegura haber aprendido la lección en China, donde cerró sus tiendas cuando la epidemia se intensificó y acaba de reabrirlas. “La manera más efectiva de minimizar la transmisión del virus es reducir las concentraciones de personas y aumentar la distancia entre ellas”, dijo Cook en un comunicado.

10.09. EL GOVERN NO VE AÚN PELIGRO DE “COLAPSO” SANITARIO POR EL CORONAVIRUS

La consellera catalana de Salud, Alba Vergés, ha pedido este sábado a la población que “se quede en casa” para evitar un aumento de los contagios de coronavirus que “tensione” los hospitales catalanes, si bien ha asegurado que “en estas próximas horas no hay peligro de colapso” sanitario en Cataluña. En declaraciones a Catalunya Ràdio, Vergés ha explicado que el ámbito sanitario se está “preparando” para un aumento de la demanda de atención médica en las próximas fechas, “reprogramando” pruebas que pueden esperar y “reorganizando servicios asistenciales” para priorizar.

Vergés ha hecho hincapié en la necesidad de que “la gente baje el ritmo” de actividad y “se quede en casa tranquila”, aunque no tenga síntomas del coronavirus o tenga algún tipo de síntoma leve.

10.00. CESADO EL JEFE DE PREVENCIÓN DE POLICÍA AUTOR DEL PLAN CONTRA EL CORONAVIRUS

La Policía Nacional ha cesado al Jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y autor del plan de actuación del cuerpo contra el coronavirus, José Antonio Nieto, según han informado fuentes sindicales. La destitución de Nieto se ha producido después la publicación en los medios de un borrador de medidas de prevención en el cuerpo antes de que el texto definitivo fuera comunicado oficialmente.

El Sindicado Unificado de Policía (SUP) ha denunciado en un comunicado que la decisión se ha producido sin un motivo objetivo, a tres meses de la jubilación del “máximo especialista” en riesgos laborales del cuerpo y después de que trascendiera este documento “sin alerta alguna sobre su carácter de borrador” solo unas horas antes de ser difundido de forma oficial con la firma del director general del cuerpo.

09.33. 73 PAÍSES PONEN RESTRICCIONES O CONTROLES A VIAJEROS PROCEDENTES DE ESPAÑA PO EL CORONAVIRUS

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha pedido responsabilidad para evitar los viajes al exterior que no sean urgentes, esenciales o imprescindibles teniendo en cuenta que un total de 73 países ponen restricciones o controles adicionales a los viajeros provenientes de España por la epidemia de coronavirus.

Se trata de Arabia Saudí, Argelia (suspensión de vuelos a partir del 16 de marzo), Argentina, Austria (suspensión de vuelos a partir del 16 de marzo), Chipre, El Salvador, Eslovaquia, Estados Unidos (afecta a 26 países europeos), Filipinas, Guatemala (a todos los europeos), Guinea Ecuatorial, Honduras, India, Irak, Islas Marshall, Israel (a todo no residente), Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kirguistán y Kuwait (prohibición a todo el que no sea nacional).

También hay restricciones en Líbano, Malta, Marruecos (abierto paso terrestre), Montenegro, Omán (a partir del 15 de marzo), Perú (suspensión de vuelos a partir del 16 de marzo), Qatar, República Checa, Singapur, Sudán, Trinidad y Tobago, Turquía (suspensión de vuelos a partir del 14 de marzo), Ucrania (suspensión de vuelos a partir del 15 de marzo) y Venezuela.

Por otra parte, hay un total de 30 países que imponen modalidades de cuarentenas para viajeros cuyo origen sea España: Azerbaiyán, Bosnia- Herzegovina, Burundi, Chile, China, Chipre, Colombia, Croacia, Cuba, Dominica, Estonia, Georgia, Guinea Conakry, Kenia, Kiribati, Kuwait, Laos, Liberia, Lituania, Macedonia del Norte, Mozambique, Myanmar, Níger, Noruega, Ruanda, Rusia (Moscú), Samoa, Tailandia, Túnez y Uganda.

Finalmente, otros 8 países exigen alguna otra medida o imponen algún tipo de control tales como Alemania, Camerún, Corea del Sur, Egipto, Italia, Irlanda, Malasia, y Nepal.

09.20. CORONAVIRUS: “NO SALGAS, TE HAGO LA COMPRA”

Los portales de los edificios se han convertido en una frontera inesperada para ancianos, mujeres embarazadas, inmunodeprimidos o vecinos con síntomas leves de gripe, informa Efe. Sin embargo, son también el origen de redes vecinales creadas para luchar contra el coronavirus. Gratis y de forma voluntaria.

“Vecino/as. Me ofrezco para el cuidado de niños/as, traer compra o medicamentos. Debemos permanecer unidos. Cuenta con mi ayuda y no salgas de casa. Sandra, 3º Y”. Este cartel figura en un edifico de la localidad de Aranjuez, al sur de la Comunidad de Madrid. Lo escribió Sandra Piñón, pero lo podrían firmar Camila, Luisa o Miguel, todos ellos dispuestos a apoyar a sus vecinos. Lo que empezó como una idea individual, de Sandra y de más personas, se está convirtiendo en un sistema organizado, que reúne a más de medio millar de madrileños que actúan por distritos a través de grupos de Whatsapp. En ellos explican dónde viven y qué disponibilidad tienen para ayudar.

09.15. EL CORTE INGLÉS CIERRA SUS CENTROS POR EL CORONAVIRUS, SALVO LOS SUPERMERCADOS

El Corte Inglés ha decidido cerrar sus centros comerciales de la Comunidad de Madrid y País Vasco ante la situación de alerta sanitaria que se ha declarado como consecuencia del coronavirus y que afecta fundamentalmente a estas comunidades autónomas. La medida, que se pondrá en marcha este sábado, se extiende a todos los centros comerciales de El Corte Inglés, salvo el área de supermercado e hipermercado, así como a las tiendas de Sfera, según ha informado el grupo de distribución, que ha precisado además que se mantendrán abiertos los supermercados Supercor.

“Como respuesta a la alerta sanitaria y al compromiso de la compañía con sus clientes, empleados y con la sociedad en general, el grupo ha hecho un esfuerzo para intensificar los servicios que conectan el mundo digital con el entorno real”, ha subrayado la compañía, que ha reforzado los servicios ‘online’ y telefónico con recogida de mercancía en el aparcamiento de los centros comerciales.

09.13. CORONAVIRUS: SÁNCHEZ SE REUNIRÁ CON TODOS LOS PRESIDENTES AUTONÓMICOS

El Consejo de Ministros extraordinario que decretará este viernes el estado de alarma por el coronavirus se reunirá de manera telemática a las 10.30 horas. Después, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto entablar una videoconferencia con todos los presidentes autonómicos. La conferencia de presidentes con Sánchez se celebrará por la tarde, a las 17.00 horas y será continuación de la ronda de llamadas que hizo ayer el jefe del Ejecutivo con los 17 presidentes autonómicos tras anunciar la medida extraordinaria ante la expansión del Covid-19 en España.

09.00. H&M CIERRA TODAS SUS TIENDAS EN ESPAÑA POR EL CORONAVIRUS

H&M ha decidido cerrar temporalmente todas sus tiendas en España ante la situación generada por el coronavirus y siguiendo las recomendaciones sanitarias, según han informado fuentes conocedoras de la decisión. En concreto, la multinacional textil cerrará todos sus establecimientos en el mercado español como “empresa socialmente responsable” hasta que el Gobierno precise las medidas que adoptará.

De esta forma, la compañía, que aclara que los salarios de los trabajadores correrán a su cargo, se suma a otras empresas textiles como su competidor Inditex, que también ha anunciado el cierre de todas sus tiendas de forma temporal en Madrid, La Rioja, Vitoria y Miranda de Ebro (Burgos).

08.56. MADRID PIDE LA AYUDA DE LOS TAXISTAS ANTE EL CORONAVIRUS

La Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid ha solicitado la colaboración del sector del taxi para realizar el traslado del personal sanitario, ante el anuncio de la declaración de estado de alarma por parte del Gobierno por el coronavirus, que previsiblemente durará 15 días.

La Comunidad de Madrid ha pedido que los taxistas ayuden en el traslado no medicalizado del personal sanitario tanto a los más de 300 centros médicos existentes en la región como a otros destinos que se requiera, indica la Asociación Gremial de Auto Taxi de Madrid (Agatm. Los profesionales del sector del taxi interesados en colaborar para el traslado del personal sanitario de la Comunidad de Madrid deben ponerse en contacto con la central de Radio taxi Gremial en el teléfono 91 447 32 32 o escribiendo al correo electrónico comercial@radiotaxigremial.com .

08.46. CORONAVIRUS: LOS ITALIANOS EN CHINA, ATRAPADOS ENTRE DOS EPIDEMIAS

La madre de la italiana Sara Platto la llamó “loca” por quedarse en Wuhan en enero cuando la ciudad fue puesta en cuarentena por el nuevo coronavirus. Ahora le da consejos sobre cómo hacer frente al aislamiento en casa. Se pasó más de 50 días encerrada en casa, turnándose con su hijo para usar el ordenador para dar clases a distancia y trabajar.

Los italianos que viven la crisis sanitaria en China y soportan las medidas draconianas que los ha confinado en sus hogares durante semanas asisten ahora a escenas similares en su país. Italia, donde el virus ha matado a más de 1.000 personas en poco más de dos semanas, lo que lo convierte en el país más afectado fuera de China (más de 3.100 muertos) ha impuesto un confinamiento sin precedentes en Europa occidental.

08.32. COLOMBIA CIERRA FRONTERAS CON VENEZUELA POR EL CORONAVIRUS

El presidente de Colombia, Iván Duque, ha anunciado el cierre de los pasos fronterizos con Venezuela y restringió la entrada de extranjeros que hayan estado en Europa y Asia en los últimos 14 días, como medidas para frenar la expansión del nuevo coronavirus. Además, Venezuela ha decretado el estado de alarma.

Los extranjeros que residen en el país sudamericano no están contemplados en la medida, pero deberán someterse a un aislamiento preventivo obligatorio en sus hogares, al igual que los colombianos o miembros de misiones diplomáticas que hayan estado en esos continentes en el mismo lapso.

08.13. ¿QUÉ ES EL ESTADO DE ALARMA? UN DECRETO PARA FRENAR EL CORONAVIRUS

El Gobierno celebra este sábado un Consejo de Ministros extraordinario en el que se aprobarán las medidas excepcionales a tomar tras declarar el estado de alarma para frenar el coronavirus. ¿Pero qué es y que supone el estado de alarma? En España es la segunda vez que se decreta, la primera fue en 2010 para atajar la crisis de los controladores.

El estado de alarma se trata de medidas extraordinarias y restrictivas que, en todo caso, debe adoptar el Gobierno de la nación. Para estos casos extremos la ley en España ofrece los instrumentos de la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio. Modulando su aplicación, el Ejecutivo, con el consentimiento, llegado el caso, del Congreso de los Diputados, toma las riendas de una situación sobrevenida y grave para restablecer la normalidad, extremar la coordinación entre administraciones y hacer un uso especial y temporal de los recursos tanto públicos como privados.

08.08.

LOS NUEVOS CASOS DE CORONAVIRUS EN COREA DEL SUR SIGUEN DISMINUYENDO

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur (KCDC, por sus siglas en inglés) ha informado este sábado de que los nuevos casos de coronavirus confirmados continúan disminuyendo en el país, pero el total alcanza los 8.086, mientras que son 72 las víctimas mortales. En concreto, se han registrado 107 nuevos casos de coronavirus en el país asiático, según ha informado la agencia de noticias surcoreana Yonhap, lo que constituye el tercer día consecutivo en que las infecciones apenas superan los 100 casos.

08.01. TESTAN “IN VITRO” QUE UN FÁRMACO FRENA UN CORONAVIRUS SIMILAR AL COVID-19

El fármaco Aplidin, usado para tratar el melanoma, logra frenar la multiplicación de un coronavirus humano que pertenece a la misma familia que el que causa el Covid-19, según han demostrado “in vitro” investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El próximo paso es estudiar si el Aplidin (plitidepsina), desarrollado por la farmacéutica española PharmaMar, es efectivo contra el coronavirus SARS, “muy similar al SARS-CoV2”, origen de la actual pandemia.

La prueba “in vitro” demuestra que el citado fármaco “logra frenar la multiplicación del coronavirus HcoV-299E, que pertenece a la familia del nuevo coronavirus”, ha explicado el CSIC en un comunicado. Sin embargo, el fármaco aún no se ha probado con un coronavirus mortal para el ser humano, por lo que se hará contra el SARS-Cov-1, que es similar al nuevo SARS-Cov-2.

07.40. ARABIA SAUDITA SUSPENDE LOS VUELOS INTERNACIONALES POR EL CORONAVIRUS

El Gobierno saudita ha anunciado este sábado la suspensión de todos sus vuelos internacionales a partir del domingo y durante dos semanas para luchar contra la propagación del coronavirus en el país, donde hay 86 contagiados.

“El gobierno saudita anunció la suspensión de los vuelos internacionales durante dos semanas [a partir del 15 de marzo] en el marco de sus esfuerzos para evitar la propagación del coronavirus”, indicó en Twitter el ministerio saudita de Relaciones Exteriores.

07.14. CORONAVIRUS: ENTRA EN VIGOR LA PROHIBICIÓN DE ENTRADA A EEUU DESDE EUROPA

La prohibición de entrar a Estados Unidos desde Europa decretada por el presidente, Donald Trump, a causa del coronavirus entró en vigor esta pasada medianoche hora local (04.00 GMT) y se alargará al menos durante 30 días. La medida afecta a ciudadanos extranjeros que hayan estado en alguno de los países pertenecientes a la zona Schengen durante los 14 días previos a su viaje a Estados Unidos.

07.10. EUROPA SE CONVIERTE EN EL EPICENTRO DEL CORONAVIRUS

Europa se ha convertido en el epicentro del coronavirus siendo Italia el país más afectado con más de mil muertos, mientras que China trata de recuperar el ritmo normal de vida con más de 80.000 personas contagiadas.

Italia sigue siendo el país más afectado, con 15.113 casos (2.651 nuevos) y 1.016 fallecidos (189 más que en la jornada anterior) y le sigue España, con 4.200 casos y 120 fallecimientos, que ha declarado el estado de alarma, que comienza oficialmente este sábado.

El número de casos por Covid-19 en todo el mundo se elevó a 132.758, después de que se reportaran 7.499 nuevas infecciones del coronavirus en las últimas 24 horas, mientras que 342 nuevas muertes aumentaron a 4.955 los decesos, según el recuento diario de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

07.07. CORONAVIRUS: LOS RESTAURADORES APUESTAN POR EL CONSUMO A DOMICILIO

La asociación Marcas de Restauración ha apostado por el envío y recogida en el restaurante de comida para consumir en el domicilio como un “servicio público”, al considerarlo “especialmente necesario” para dar respuesta a la ciudadanía en un escenario “excepcional” como el actual debido a la epidemia de coronavirus.

Marcas de Restauración ha manifestado su apoyo a la declaración del estado de alarma que se decretará este sábado, y durante los próximos 15 días, y recomienda el cierre de todos los establecimientos con el objetivo de frenar la curva de propagación del virus Codiv-19.

07.06. LOS RAPTORS DAN NEGATIVO POR CORONAVIRUS

Las pruebas de coronavirus para los integrantes de los Raptors de Toronto dieron negativo, con el resultado de una persona aún pendiente, anunció este equipo de baloncesto el viernes por la noche. Los Raptors fueron el último equipo en enfrentarse a los Jazz de Utah, cuyos jugadores el francés Rudy Gobert y Donovan Mitchell dieron positivo al virus.

07.05. EEUU APRUEBA UN PAQUETE DE MEDIDAS CONTRA EL CORONAVIRUS

La Cámara de Representantes estadounidense ha aprobado por abrumadora mayoría un paquete de medidas que busca aliviar a los afectados por la pandemia del coronavirus en el país.La medida tuvo 363 votos a favor y 40 en contra. Ahora deberá ser ratificada por el Senado.

El presidente Donald Trump había manifestado su apoyo al proyecto de ley antes de la votación e instó a republicanos y demócratas a respaldarlo. “Este proyecto de ley seguirá mi dirección para las pruebas gratuitas de coronavirus y licencias por enfermedad pagas para nuestros trabajadores estadounidenses afectados”, tuiteó el mandatario.

07.00. MADRID ECHA EL CIERRE POR EL CORONAVIRUS

El plan de choque de la Comunidad de MAdrid para hacer frente al coronavirus y frenar la pandemia permitirá abrir a establecimientos de alimentación como fruterías, carnicerías, pescaderías, panaderías, además de farmacias, gasolineras, estancos, quioscos y supermercados, entre otros.

La batería de medidas para la contención del virus aprobada este viernes por el Consejo de Gobierno obliga a echar el cierre a cines, discotecas, restaurantes, salas de conciertos, teatros, salones de juego, casinos, parques de atracciones, gimnasios y bares de copas; con el objetivo de evitar las concentraciones de gente y, por ende, el crecimiento en el número de contagios.

