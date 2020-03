CORONAVIRUS – Italia registra 500 casos más en solo 24 horas.34 MUERTOS Y CASI 1.700 CASOS EN ITALIA – LA EPIDEMIA CRECE EN ALEMANIA Y FRANCIA / Una decena de los 83 contagios en España no tiene un origen conocido

A Bruno Bello las palabras le brotan directamente del corazón:«Voy a luchar personalmente contra quien se ponga por delante y hasta el final. Ahora mismo no tengo nada que perder, porque no me pueden quitar más de lo que ya me quitaron, que fue matando a mi hermano». A Bruno Bello, como al resto de su familia, la vida le dio un vuelco el pasado 8 de enero, c […]

(abc)