Última hora | Activan el protocolo de coronavirus por un posible caso en Vizcaya (¡de nuevo!), que finalmente da negativo

El Ministerio de Sanidad de China ha confirmado en la madrugada de este sábado que los muertos por el nuevo coronavirus originado en la ciudad de Wuhan han alcanzado los 2.442, mientras que los afectados se sitúan en 76.936. Las autoridades sanitarias del gigante asiático han confirmado 648 nuevos casos de coronavirus hasta este domingo y 97 muertes, y un total de 4.148 casos sospechosos, mientras que 22.888 pacientes se habían recuperado de la enfermedad.

Entre los nuevos casos, 96 se han registrado en la provincia de Hubei, donde se encuentra Wuhan —epicentro del brote—, y una en Guangdong. Durante el sábado, se han confirmado 882 casos sospechosos de coronavirus, mientras que 2.230 pacientes han sido dados de alta del hospital tras haberse recuperado. Por su parte, el número de casos graves se ha disminuido en 509, hasta los 10.968.

Tras la muerte a principios de febrero del oftalmólogo que alertó del brote de Covid-19, las autoridades sanitarias han informado de la defunción de un médico que atendía a pacientes infectados del virus en un hospital de Wuhan. Peng Yinhua, médico de 29 años experto en cuidados respiratorios intensivos, ha fallecido en la noche de este jueves después de contagiarse mientras trabajaba en la campaña contra el brote de coronavirus en un centro hospitalario del distrito de Jiangxia.

Aunque los casos diarios de muertes siguen preocupando “seriamente” al gigante asiático, el balance de la enfermedad que hace hasta el momento la Comisión Nacional de Sanidad es positivo, ya que aseguran que la situación general en relación con el virus “está mejorando” y que la epidemia se encuentra “bajo control”, con ningún caso nuevo en 14 de las 34 provincias y regiones autónomas del país.

Para detener el impacto del virus, el pais ha manifestado que se está avanzando en la investigación sobre medicamentos y terapias para luchar contra la enfermedad. En este sentido, se ha observado que la terapia plasmática de donantes ha resultado ser efectiva en casos graves, ha explicado Xu Nanping, viceministro de Ciencia y Tecnología, en una rueda de prensa en Pekín. Más de 100 pacientes que se han recuperado del nuevo virus han donado plasma, y este plasma se puede preparar en productos terapéuticos para tratar a más de 200 pacientes con síntomas graves y críticos. Por este motivo, se ha hecho un llamamiento a los pacientes recuperados para que vayan a donar sangre.

Según el funcionario, en seis de los primeros pacientes que recibieron la terapia en Wuhan desapareció la presencia del virus en el torrente sanguíneo y sus síntomas mejoraron, mientras que aquellos que se encontraban en estado crítico en la provincia de Shanxi del norte de China se estabilizaron. El objetivo es aplicar esta terapia aún a más pacientes con síntomas graves y críticos, así como a pacientes con inicio rápido de Covid-19. Por esta razón, 20 equipos han sido enviados a distintas provincias para recolectar plasma de convaleciente, y se ha pedido a los mandos locales que brinden apoyo para la recolección de plasma.

Un caso sospechoso en Barakaldo

Un hombre de 50 años está ingresado en Urgencias del Hospital de Cruces de Barakaldo, en Vizcaya, tras sentirse indispuesto. El centro ha activado el protocolo ante un posible caso de coronavirus ya que el hombre había viajado al norte de Italia recientemente, según adelanta ‘El Correo’. El hombre ya está aislado y a la espera de subir a la planta de infecciosos.

Venecia cancela el Carnaval

El brote de coronavirus en Italia ha hecho que las autoridades de Venecia decidan cancelar las dos últimas jornadas de las celebraciones de Carnaval.

Según el presidente de la región del Véneto, Luca Zaia, los eventos programados para la noche de este domingo se mantienen pero “a partir de esta noche habrá una prohibición del Carnaval de Venecia y de todos los eventos, también los deportivos, hasta el 1 de marzo incluido”. Del centenar de casos de este virus diagnosticados en Italia dos de ellos se han confirmado en Venecia.

China impone cuarentenas adicionales

Las autoridades médicas de la provincia china de Wuhan han comenzado a llamar a pacientes de coronavirus que originalmente habían recibido el alta tras constatar nuevos casos positivos entre ellos, lo que invita a pensar en que el periodo de incubación del virus es más largo del que se suponía o bien todavía son portadores de una versión extremadamente debilitada de la infección.

Así, algunos pacientes han tenido que regresar a los hospitales para atravesar otra cuarentena de 14 días bajo observación médica en zonas designadas, según ha informado el centro de control y tratamiento de coronavirus de la ciudad, epicentro de la epidemia. Estas nuevas cuarentenas, informa el ‘South China Morning Post’, se produjeron después de que expertos médicos chinos advirtieran de que los pacientes recuperados aún pueden portar el virus y ser contagiosos. Por ejemplo, un paciente que recibió el alta médica en la localidad de Chengdu el 10 de febrero fue readmitido en el hospital nueve días después, al dar positivo durante un nuevo chequeo.

Primer portugués con coronavirus

Las autoridades portuguesas han confirmado este domingo el primer caso de un nacional infectado con coronavirus, un hombre de 41 años que trabaja como tripulante en el crucero Diamond Princess, amarrado al sur de Tokio. El caso ha sido testado por “autoridades de salud japonesas”, según indicó el Ministerio de Exteriores portugués en un comunicado remitido a la Agencia Lusa.

El hombre, identificado como Adriano Maranhão, trabajaba como tripulante en el Diamond Princess, actualmente amarrado en Yokohama (sur de Tokio) por cuarentena y donde se han registrado más de 600 contagios de coronavirus. Desde el aislamiento al que está sometido en el navío, Maranhão ha hablado con los medios portugueses y ha criticado la forma en que la situación se está gestionando en el crucero. “Me dieron la información (de que estaba contagiado), me pidieron que hiciera las maletas, porque iba a salir del barco, tendría que llevar mis cosas y contactar a la embajada y la compañía, porque al salir del navío, el navío ya no tenía responsabilidad sobre mí. Sentí incredulidad”, ha contado a la emisora TSF.

Ocho muertos y 43 contagiados en Irán

El Ministerio de Salud en Irán anunció este domingo que la cifra de fallecidos por el coronavirus ha aumentado a ocho y la de contagiados a 43 y que las escuelas y universidades han sido cerradas en diez provincias. El portavoz de Salud, Kianush Yahanpur, informó de que entre los casos revisados desde ayer se han identificado otras quince personas contagiadas de COVID-19, siete de ellas en Qom, cuatro en Teherán, dos en Gilán, una en Markazí y una Mazandarán.

De estas personas contagiadas, tres personas han perdido la vida, elevando a ocho los muertos en Irán, señaló el portavoz, citado por la agencia oficial IRNA. Yahanpur no precisó en qué provincias se han registrado los fallecimientos pero poco antes el director de la Universidad de Ciencias Médicas de Mazandarán, Abas Musaví, dijo que un ciudadano procedente de Teherán pereció en la localidad de Tonekabon.

Italia supera el centenar de casos

Los contagiados por el coronavirus en cuatro regiones del norte de Italia superan ya el centenar, después de que se confirmasen 93 casos solo en Lombardía, mientras que se empiezan a tomar medidas para evitar la movilidad de las 50.000 personas que se encuentran en el epicentro del foco.

El presidente de la región de Lombardia, Attilio Fontana, confirmó hoy en una entrevista radiofónica que los casos han ascendido a 89, entre ellos se encuentra el de un joven de 17 años que reside en Valtellina, localidad alpina, pero que estudia en un instituto de Codogno, la localidad desde donde se cree comenzó el contagio. “A nivel nacional superamos el centenar”, agregó Fontana, que explicó que el foco principal sigue siendo el de la provincia de Lodi. En la región del Veneto se confirmaron el sábado 17 casos, pero esta cifra aún no ha sido actualizada, mientras que hay dos contagios en Emilia Romagna.

A estos se suman los tres casos de días pasados en Roma que incluyeron a dos turistas chinos y el investigador italiano evacuados de Wuhan, aunque este último fue dado de alta al resultar curado. El número de fallecidos sigue siendo dos, el hombre de 78 años de la localidad de Vo’ Euganeo, en la provincia de Padua (Véneto) y la segunda víctima es una mujer de 77 años que estuvo en Codogno, pero que falleció el pasado 20 de febrero en su casa por complicaciones respiratorias, pero que una prueba realizada tras su muerte ha confirmado que era positiva al virus.

El presidente del Gobierno italiano, Giuseppe Conte, explicó este sábado que se movilizaría a la policía para evitar la entrada y salida de personas y “si es necesario, también al ejército” y que habrá “sanciones penales para quienes violen las prescripciones”. Asimismo se han suspendido todas las actividades públicas en estas once localidades. Mientras las autoridades italianas tratan de encontrar a su paciente ‘zero’, Bruselas valora positivamente su rápida reacción al brote de Covid-19 y ofrece ayuda al Gobierno de Conte.

Corea del Sur declara la alerta máxima

Las autoridades de Corea del Sur han declarado este domingo la “alerta roja” por crisis vírica tras registrar más de un centenar de nuevos casos de coronavirus en las últimas horas, hasta los 602, y un quinto fallecido. El anuncio ha sido realizado por el presidente surcoreano, Moon Jae In, en una decisión que otorga a las agencias de emergencia “poderosas competencias sin precedentes” para contener la enfermedad.

“El incidente del COVID-19 está ante un punto de inflexión grave, y el gran momento va a llegar de aquí a unos días”,

ha anunciado el presidente, usando el término que describe la enfermedad del coronavirus, en un discurso recogido por la agencia oficial de noticias surcoreana Yonhap.

Llegan los británicos del crucero japonés

Un avión con 32 británicos evacuados del crucero Diamond Princess, atracado en Japón y cuyos pasajeros debieron permanecer días en cuarentena por el coronavirus chino, aterrizó este sábado en una base militar del Reino Unido. La aeronave tocó tierra en la base militar de Boscombe Down, en el condado de Wiltshire, sur de Inglaterra, y los pasajeros serán llevados al hospital Arrowe Park, en el noroeste de Inglaterra, donde deberán pasar catorce días en cuarentena.

En ese hospital también estuvieron aislados otros dos grupos de británicos que habían regresado recientemente de China. En los últimos días, ocho de nueve personas diagnosticadas con el coronavirus chino en el Reino Unido han recibido el alta médica tras dar negativo en dos pruebas clínicas sucesivas, según el NHS.

La OMS dice que “se acaba el tiempo”

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado de que “se acaba el tiempo” para evitar la propagación mundial del coronavirus. El director general de la organización, Tedros Adhanom ha mostrado su preocupación por la aparición de nuevos casos sin vínculo claro con China y ha pedido a la comunidad internacional actuar “rápido” para frenar la propagación del virus, según ha informado en un comunicado.

“Aunque el número total de casos fuera de China sigue siendo relativamente bajo, estamos preocupados por la cantidad de casos sin vínculo epidemiológico claro, como los antecedentes de viaje o los contactos con un caso confirmado”, ha explicado Tedros. En concreto, ha señalado que hasta el momento fuera de China hay 1.152 casos en 26 países y ocho muertes. Además del crucero ‘Diamond Princess’, donde hay 634 contagios; Corea del Sur, con 602, es el país con más casos.

“Estos puntos son muy preocupantes, ya sean casos o tendencias. Creo que todavía hay una oportunidad, pero el tiempo se está acabando, por eso pedimos a la comunidad internacional que actúe rápidamente, incluido en temas de financiación. No es lo que estamos viendo”, ha indicado Tedros, que cree que el brote “podría ir en cualquier dirección” y señala a los países “con redes sanitarias más débiles” como focos de preocupación principal.

El G20 bajo la sombra del virus

Los ministros de Economía y gobernadores de los Bancos Centrales de los países miembros del G20 comenzaron hoy la reunión sectorial preparatoria de la cumbre de noviembre con la mirada puesta en la fiscalidad internacional y el desarrollo económico bajo la sombra del coronavirus.

Las preocupaciones de la comunidad internacional por el COVID-19 han estado presentes también en Riad y ha ocupado parte de las primeras intervenciones en la antesala de la cumbre de Riad, que por primera vez alberga este evento. La directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, volvió a insistir en el pronóstico de que la enfermedad le costará una décima de crecimiento a la economía mundial este año.

“Pero también estamos mirando escenarios más graves en los que la expansión del virus continúa por más tiempo y más globalmente y con consecuencias más prolongadas”, agregó Georgieva en un comentario antes del inicio del evento.

“La cooperación global es esencial para contener el COVID-19”, agregó, subrayando que “ahora es el momento de reconocer el riesgo potencial para estados y países con fragilidades y sistemas de salud débiles”.

34 estadounidenses contagiados

Las autoridades sanitarias de EEUU confirmaron este viernes que 18 ciudadanos de este país que fueron repatriados desde el crucero Diamond Princess en Japón han dado positivo por coronavirus COVID-19, lo que eleva a 34 la cifra de casos en el país americano.

En una teleconferencia, los gubernamentales Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) señalaron hoy que 18 pasajeros del crucero que el pasado 3 de febrero fue puesto en cuarentena en Japón han dado positivo, cifra que se suma a los otros 16 casos reportados hasta el momento en EEUU.

“Estos números no representan de forma precisa lo que está pasando en nuestra comunidad”, dijo Nancy Messonnier, directiva de los CDC. La funcionaria no desestimó que aparezcan nuevos casos entre algunos de los casi 330 estadounidenses que fueron evacuados del crucero anclado en el puerto japonés de Yokohama y que aterrizaron esta semana en dos bases aéreas en California y Texas.

Varios pasajeros dejan el crucero Diamond Princess.

La transmisión mediante las heces puede ser la razón que explique por qué la enfermedad se ha propagado con tanta rapidez a bordo. “Este virus tiene muchas vías de contagio, lo que puede explicar parcialmente” su rápida propagación, explicaba el sábado en un informe del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, que apuntaba a una posible ruta fecal-oral. “Esto significa que las partículas fecales pueden contaminar las manos, los alimentos o el agua” y después llegar a la boca, los ojos o las vías respiratorias.

Además, las autoridades australianas han confirmado este sábado cuatro nuevos casos de coronavirus entre el grupo de ciudadanos nacionales de este país que fueron evacuados el jueves del crucero Diamond Princess. Los cuatro afectados dieron positivo en las pruebas que se realizaron a 17 personas que presentaban síntomas de problemas respiratorios a su llegada a Darwin, en el norte de Australia, indicó el ministerio de Salud, en un comunicado. Australia tiene todavía que autorizar el regreso a casa de unos 760 estudiantes de secundaria chinos retenidos en su país por las restricciones de viaje impuestas tras el brote de COVID-19.

Italia confirma dos muertes

La cifra de contagiados crecerá inevitablemente, aseguran las autoridades italianas que ya han confirmado dos fallecidos y la infección por el nuevo coronavirus de 52 personas en las regiones de Lombardia, Venero y un último caso aparecido en Piamonte, en el norte del país, mientras se esperan nuevas medidas para restringir la epidemia.

Por el momento, a cerca de 60.000 personas en once localidades, diez en Lombardia y una en Veneto, se les ha pedido que no salgan de sus casas, se ha ordenado el cierre de los comercios y suspendido las actividades públicas y los trenes no se detienen en estas localidades. Pero el Gobierno y la Protección Civil lleva reunido toda la jornada estudiando nuevas medidas para evitar que la epidemia se extienda aún más.

El asesor de bienestar social de la región de Lombardía, Giulio Gallera, en una rueda de prensa, confirmó 39 casos en la región y que el epicentro del brote de la enfermedad Covid-19 en Italia es la provincia de Lodi, donde se han registrado casi todos los casos positivos.

“El paciente uno”

Explicó que los primeros seis casos fueron los que tuvieron contacto con el llamado “paciente uno”, el hombre de 38 años de Codogno, en la provincia de Lodi, que se encuentra en estado grave después, se supone, de haberse contagiado tras cenar con un amigo que había llegado de China el pasado 21 de enero.

Entre estos primeros contagiados se encuentra la mujer de este, embarazada de ocho meses; un amigo con el que salía a correr y el padre de este último, según un esquema que han podido reconstruir reconstruir en la región de Lombardía.

El primer caso de contagio de un italiano en la región de Piamonte corresponde a uno de los participantes en una carrera en la que había participado también el “paciente uno”, explicaron las autoridades. De esta manera se extiende a una tercera región del norte de Italia la afección causada por el nuevo coronavirus, cuyo origen se situó en Wuhan, China, a finales de diciembre

Diseccionando la enfermedad

Este miércoles se conoció que un grupo de investigadores de la Universidad de Texas en Austin y de los Institutos Nacionales de Salud de EEUU han creado el primer mapa a escala atómica en 3D de la parte del nuevo coronavirus que se adhiere e infecta a las células humanas, conocido como proteína ‘espiga’. Este nuevo avance en la investigación podría ser esencial para que los investigadores de todo el mundo puedan desarrollar vacunas y medicamentos antivirales que combatan el virus, y de hecho, el propio equipo que ha llevado a cabo este mapeo, ya trabaja en una vacuna derivada, tal y como recoge la revista ‘Science’.

Por su parte, el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades (CCDC, por sus siglas en inglés) ha publicado el que es, hasta la fecha, el mayor estudio sobre el Covid-19, para el que han investigado más de 40.000 casos confirmados con el objetivo de esclarecer cuáles son las claves de comportamiento del virus. Los autores del estudio han llegado a la conclusión de que afecta de manera leve a casi un 81% de los infectados pues buena parte de los contagiados se encuentran, a priori, fuera de los grupos de riesgo en los que el coronavirus provoca mayores defunciones. La mayoría de los casos de contagio se dan entre la población que tiene de 30 a 79 años, con una tasa de letalidad media del 2,3%.

En su intento por frenar la propagación del Covid-2019, el banco central de China ha empezado a tomar medidas algo más drásticas que pueden llegar a suponer la destrucción de dinero en efectivo proveniente de zonas de infección de alto riesgo como hospitales y mercados, según la información recogida por la CNN. Este medio señala además que desde ahora todas las entidades bancarias de China deberán lavar su dinero en efectivo, desinfectarlo con luz ultraviolenta y someterlo a altas temperaturas antes de una cuarentena de 14 días. Después de todo este proceso, podrán volver a introducirlo en el mercado entregándolo a sus clientes.

Las autoridades de Hubei han extendido a 24 millones de personas más las restricciones de movimiento.

Las nuevas normas supondrán el cierre efectivo de unas 200.000 comunidades rurales. En ellas sólo se habilitará un único punto de entrada y salida, bajo vigilancia, una medida también aplicada en las urbanizaciones residenciales de las ciudades. En cualquier caso, tanto el acceso como la salida estarán limitados: solo los residentes podrán entrar a sus pueblos, mientras que únicamente una persona de cada hogar tendrá permiso para salir de él cada tres días al objeto de comprar los productos imprescindibles.

La escasez de suministros ha dejado escenas esperpénticas en las calles de China como mujeres cubiertas con gorros de baño o perros con la punta de las patas protegida con bolsas de plástico. Otras estampas que se han popularizado a través de redes sociales son incluso más insólitas, como la de una ciudadana que acudió disfrazada de jirafa a realizar unas gestiones a la Universidad Médica del Suroeste, en la provincia de Sichuán o el vídeo de un hombre en el que aparece ataviado con un disfraz de tiranosaurio rex. Hasta de árbol de navidad, como demuestra un cómico vídeo en el que se puede ver a una mujer con apariencia de abeto haciendo gimnasia en los aparatos instalados para tal fin en muchos parques.

Ciudadanos chinos se ‘protegen’ del coronavirus con disfraces de jirafa o dinosaurio.

Más allá de las implicaciones sanitarias (y económicas) de esta infección, el coronavirus de Wuhan está teniendo duros efectos en la sociedad: el Chinatown español, el barrio madrileño de Usera, está viviendo una cuarentena voluntaria, dejando casi todos los negocios asiáticos cerrados.

En Australia, esta cuarentena no está siendo voluntaria. “En este momento, muchas empresas familiares y restaurantes muy queridos en todo el país se están hundiendo. A medida que la desinformación sobre el coronavirus se propaga por las redes sociales, los restaurantes y locales asiáticos están pagando el pato, algunos de ellos están incluso perdiendo el 50% de sus ingresos”, señalan desde la campaña ‘Comeré contigo’ (‘I will eat with you’), lanzada a través de la plataforma GetUp.

La OMS ha recordado que el Covid-19 es menos mortal que el SARS y MERS. De hecho, el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha informado de que el 80% de los afectados están leves y se van a recuperar. Además, ha recalcado la importancia de analizar los datos de los pacientes y ha asegurado que China ha publicado este mismo lunes un documento con datos detallados sobre más de 44.000 casos confirmados, lo cual va a permitir comprender “mejor” el rango de edad de las personas afectadas, la gravedad de la enfermedad y la tasa de mortalidad.

Síntomas de la enfermedad

La Organización Mundial de la Salud (OMS), que a finales de enero declaró la emergencia sanitaria internacional, admite que aún “no se sabe lo suficiente sobre el Covid-19 como para sacar conclusiones definitivas sobre cómo se transmite, las características clínicas de la enfermedad o el grado en que se ha propagado”, pero se pueden buscar similitudes con otras cepas de coronavirus, que pueden presentarse de diversas formas; desde el resfriado común hasta la neumonía aguda. Si bien no se conoce de forma exacta su comportamiento, los científicos sostienen que no sólo se transmite mediante las secreciones respiratorias, sino además por el contacto físico.

Los signos comunes de infección incluyen fiebre, tos y dificultades para respirar. En casos más graves, la infección puede causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e incluso la muerte. Las recomendaciones habituales para prevenir la propagación de infecciones incluyen lavarse las manos regularmente, cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar, cocinar bien la carne y los huevos, así como evitar el contacto con cualquier persona que presente síntomas de enfermedades respiratorias, como tos y estornudos.

Calculan cuánto tiempo se mantiene el coronavirus en la superficie de los objetos

Investigadores alemanes han realizado una recopilación de estudios sobre cuánto tiempo persisten en las superficies de objetos, y cómo eliminarlos, los coronavirus SARS y MERS.

Teniendo en cuenta las circunstancias especiales de esta infección, el mejor remedio es prevenir. La Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH) ha recordado que ante la posibilidad de que se pueda transmitir a través de los alimentos, las autoridades sanitarias de las zonas afectadas deben restringir el consumo de carne u otros productos que no estén adecuadamente cocinados. Además, los viajeros que hayan acudido recientemente a la zona y las personas que hayan estado en contacto con algunos de ellos pueden llevar a cabo algunas medidas por sus propios medios:

Evitar el contacto cercano con personas afectadas por infecciones respiratorias.

Lavarse las manos de forma frecuente, especialmente antes y después del contacto directo con personas enfermas y sus entornos.

Mantener una distancia de un metro entre personas (aproximadamente).

Cubrirse la boca y la nariz con el antebrazo o pañuelos desechables al toser o estornudar y lavarse las manos después.

Evitar el contacto cercano con animales vivos o muertos y sus secreciones.

Evitar consumir productos de origen animal (evitar carne o alimentos poco cocinados o crudos).

Investigadores especializados en enfermedades infecciosas de la Universidad de Texas en Austin (Estados Unidos) y otras instituciones de Hong Kong, China y Francia han llegado a la conclusión de que es “muy probable” que el coronavirus Covid-19 se propagara más allá de Wuhan y otras ciudades antes de que las autoridades chinas pudieran activar las medidas de cuarentena. Al menos 128 urbes fuera de la zona de cuarentena, incluidas las que no se han notificado casos hasta la fecha, tienen un riesgo de exposición “mayor que el habitual”. En el mismo país, expertos del Hospital Mount Sinai en Nueva York (Estados Unidos) han descrito a través de imágenes de una tomografía computarizada (TC) de tórax las características afectadas en los pulmones de los pacientes, lo cual puede ser clave para controlar el brote.

Especialistas respiratorios del Hospital Tongji con sede en Wuhan han descubierto que el aumento de dos tipos de citocinas séricas puede advertir que los pacientes infectados con el nuevo coronavirus se conviertan en neumonía grave. Los síntomas clínicos de algunos pacientes con nueva enfermedad por coronavirus muestran que su enfermedad se deteriora después de ser hospitalizada de una a dos semanas, causando la llamada ‘tormenta de citoquinas’, que es una reacción exagerada del sistema inmunológico del cuerpo. Por lo tanto, es importante encontrar formas de predecir o detectar tempranamente la “tormenta de citoquinas”.

Aunque las restricciones de viaje se utilizan para detener la propagación de enfermedades infecciosas, un nuevo estudio de la Universidad de Washington y la Universidad Johns Hopkins (Estados Unidos) ha concluido que su efectividad para prevenir la expansión de virus y su contagio es “mayormente desconocida”. “Algunas de las evidencias científicas sugieren que la prohibición de viajar puede retrasar la llegada de una enfermedad infecciosa a un país durante días o semanas. Sin embargo, hay muy pocas pruebas de que eliminen el riesgo de que la enfermedad cruce las fronteras a largo plazo”, explica Nicole Errett, autora principal de este trabajo.

Pese a que se conocen dos casos de recién nacidos infectados al nacer, actualmente no hay evidencia de que la nueva enfermedad cause resultados adversos graves en los bebés o que pueda transmitirse al niño mientras está en el útero, según un pequeño estudio observacional de mujeres de Wuhan, China, que fueron atendidas en el tercer trimestre del embarazo y tenía neumonía causada por Covid-19. Los autores advierten que sus hallazgos se basan en un número limitado de casos, durante un corto período de tiempo y sólo incluyeron mujeres que llegaron al final del embarazo y dieron a luz por cesárea.

