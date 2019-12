ECUACIÓN MATEMÁTICA PRONOSTICA EL PRÓXIMO COLAPSO DE LA SOCIEDAD – La historia como un conjunto de datos gigante: cómo analizar el pasado podría ayudar a salvar el futuro / Calcular los patrones y ciclos del pasado podría llevarnos a una mejor comprensión de la historia. ¿Podría también ayudarnos a prevenir una crisis inminente? Por Laura Spinney en The Guardian

AL PARECER LAS MATEMÁTICAS REFUERZAN LO QUE MUCHOS PERCIBIMOS: EL MODELO ACTUAL DE SOCIEDAD ES INSOSTENIBLE –

Por qué las matemáticas predicen una revolución en la próxima década

La cliodinámica estudia la historia mediante modelos matemáticos para adelantarse al futuro. El referente mundial de esta disciplina, Peter Turchin, advierte de que nos adentramos en una era turbulenta en 2020. Silicon Valley ya se interesa por sus ‘dones’ proféticos.

El Brexit, Trump, el cambio climático, la desigualdad económica récord, los embrollos entre Rusia y Estados Unidos, la eterna inestabilidad de Medio Oriente y la farmacodependencia de un buen sector de la sociedad son solo unos pocos de los incontables ingredientes que están vivos modelo social y económico sencillamente insostenible. Y, entendiblemente, cada vez pareciera más radical esta situación.

Pero al parecer esto no responde a una “percepción colectiva”. De acuerdo con una ecuación empleada por Peter Turchin, profesor de Ecología y Matemáticas de la Universidad de Connecticut, el colapso de nuestra sociedad con bastante cercanía. Turchin recurre a esta ecuación para pronosticar el surgimiento y fin de las civilizaciones. El ejercicio se lleva a cabo según las premisas de una nueva disciplina llamada cliodinámica, que analiza matemáticamente la historia, y sus predicciones consideradas variables como índices de desigualdad en los ingresos, pérdida de bienestar y disfuncionalidad política.

“Hace 10 años empecé a aplicar sus herramientas a la sociedad en la que vivo, Estados Unidos. Y lo que descubrí realmente me alarmó”.

De acuerdo con el análisis realizado por Turchin, la inestabilidad social y política llegará a su clímax durante la próxima década, es decir en un período de entre 3 y 10 años a partir de ahora (2017). Además, advierte los resultados de la pasada elección estadounidense refuerzan la probabilidad de que su ecuación sea correcta.

Blog de pijamasurf.com

ARTÍCULO THE GUARDIAN

En su primer número de 2010, la revista científica Nature esperaba una deslumbrante década de progreso. Para 2020, los dispositivos experimentales conectados a Internet deducirían nuestras consultas de búsqueda al monitorear directamente nuestras señales cerebrales. Existirían cultivos que duplicaran su biomasa en tres horas. La humanidad estaría en camino de terminar con su dependencia de los combustibles fósiles.

Unas semanas después, una carta en el mismo diario ensombrece este brillante futuro. Advirtió que todos estos avances podrían perderse por el aumento de la inestabilidad política, que se debió al pico en los EE. UU. y Europa occidental alrededor de 2020. Las sociedades humanas atraviesan períodos predecibles de crecimiento, especificados en la carta, durante los períodos de aumento de la población y aumentan entonces la prosperidad. Luego vendrán igualmente predecibles periodos de declive. Estos “ciclos seculares” duran dos o tres siglos y culminan en disturbios generalizados, desde levantamientos obreros hasta una revolución.

En las últimas décadas, seguía la carta, una serie de preocupantes indicadores sociales, como la desigualdad de riqueza y la deuda pública, habían ido en aumento en las naciones occidentales, lo que indica que estas sociedades se acercan a un período de agitación. El autor de la carta continuaba prediciendo que la agitación en los EE. UU. e n 2020 problemas menos severos que la guerra civil estadounidense, pero peor que la violencia de finales de la década de 1960 y principios de los 70, cuando se disparó la tasa de asesinatos, los derechos civiles y la lucha contra la violencia. Se intensificaron las protestas por la guerra del Vietnam y los terroristas domésticos causaron millas de bombardeos en todo el país.

El autor de esta severa advertencia no era historiador, sino biólogo. Durante las primeras décadas de su carrera, Peter Turchin había usado las matemáticas sofisticadas para mostrar cómo las interacciones de los depredadores y las presas producciones oscilaciones en las poblaciones animales en la naturaleza. Había publicado en las revistas Nature and Science y se hizo respetado en su campo, pero a fines de la década de 1990 había respondido todas las preguntas ecológicas que le interesaban. En cambio, se vio atraído por la historia: ¿podría ser el auge y la caída de las sociedades humanas también ser capturado por un puñado de variables y algunas ecuaciones diferenciales?

Turchin se propuso determinar si la historia, como la física, sigue ciertas leyes. En 2003, publicó un libro llamado Dinámica histórica , en el que analizaba los ciclos seculares en Francia y Rusia desde el principio hasta el final del siglo XVIII. Ese mismo año, fundó un nuevo campo de estudio académico, llamado cliodinámica , que busca descubrir las razones subyacentes de estos patrones históricos y modelarlos usando las matemáticas, de la forma en que uno podría modelar los cambios en el clima del planeta. Siete años después, comenzó el primer diario oficial del campo. Cofundó una base de datos de información histórica y arqueológica, que ahora contiene datos sobre más de 450 sociedades históricas.La base de datos se puede utilizar para comparar sociedades en grandes dimensiones de tiempo y espacio, así como para hacer predicciones sobre la inestabilidad política que se avecina. En 2017, Turchin fundó un grupo de trabajo con historiadores, semióticos, físicos y otros para ayudar a anticipar el futuro de las sociedades humanas con base en evidencia histórica.

Peter Turchin, profesor de ecología y biología evolutiva, antropología y matemáticas en la Universidad de Connecticut. Fotografía: Peter Turchin

El enfoque de la historia de Turchin, que utiliza software para encontrar patrones en cantidades masivas de datos históricos, solo ha sido posible recientemente, gracias al crecimiento de la potencia informática barata y el desarrollo de grandes conjuntos de datos históricos. Este enfoque de “big data” se encuentra volviendo cada vez más popular en las disciplinas históricas. Tim Kohler, un arqueólogo de la Universidad Estatal de Washington, cree que estamos viviendo los días de gloria de su campo, porque los académicos pueden encontrar sus hallazgos de investigación con una facilidad sin precedentes y descubrieron un conocimiento real.En el futuro, cree Turchin, las teorías históricas serán probadas contra grandes bases de datos, y las que no encajen, muchas de ellas muy apreciadas, serán descartadas. Nuestra comprensión del pasado convergerá en algo que se aproxima a una verdad objetiva.

Para algunos, la predicción que hizo Turchin en Nature en 2010 ahora parece notablemente profética. A menos que haya sorpresas de última hora, el profetizado motor de búsqueda que iba a decodificar nuestras ondas cerebrales no existe para 2020. Tampoco los cultivos que duplican su biomasa en tres horas, o un presupuesto de energía que sea principalmente suministrado por energías renovables. Pero una agitación inminente en el orden político de los Estados Unidos o el Reino Unido parece cada vez más plausible. El Índice de Estados Frágiles, evaluación por la asociación sin ánimo de lucro estadounidense Fundación para la Paz , revela una tendencia cada vez mayor hacia la inestabilidad en esos dos países, en contraste con la mejora constante en gran parte del resto del mundo.

“Estamos en una época de turbulencias considerables, solo comparable a la gran época de las revoluciones atlánticas” , dice George Lawson, quien estudió el conflicto político en la London School of Economics, refiriéndose al período comprendido entre 1770 y 1870, cuando los levantamientos violentos derrocaron monarquías de Francia al Nuevo Mundo.

Turchin ve su predicción para 2020 no solo como una prueba de una teoría controvertida. También podría ser una muestra de lo que vendrá: un mundo en el que los académicos generarán el equivalente a advertencias climáticas extremas, pero referidas a las condiciones sociales y políticas del futuro, junto con los consejos sobre cómo sobrevivir.

PARA LA mayoría de los académicos que estudian el pasado, explique por qué sucedió algo una vez es muy diferente de predecir cómo y cuándo volverá a suceder. “No podemos producir leyes científicas”, dice Timur Kuran, economista y politólogo de la Universidad de Duke.

No es casualidad que este punto de vista sea cuestionado por matemáticos y biólogos como Turchin. Lo que tienen en común sus disciplinas es la ciencia de la complejidad, que enseña que un sistema compuesto incluso por unas pocas partes móviles puede producir patrones complejos de comportamiento debido a las diferentes formas en esas partes interactúan. El sol, la superficie de la Tierra y la atmósfera de la Tierra interactúan para producir clima, por ejemplo. Las interacciones pueden capturar matemáticamente, en conjuntos de ecuaciones o leyes que predicen el comportamiento del sistema en diferentes condiciones.Esto es específico lo que hace el pronóstico del tiempo.

La ciencia de la complejidad tuvo su origen en la física, en el estudio del comportamiento de las partículas elementales, pero a lo largo del siglo pasado se extendió lentamente a otras disciplinas. Ya en la década de 1950, pocos biólogos celulares habrían admitido que la división celular podría describir matemáticamente: a sumieron que era al azar. Ahora en cambio dan por hecho su base matemática, y los modelos matemáticos de división celular han llevado a mejores tratamientos contra el cáncer. También aceptamos que existen patrones en la naturaleza que pueden describir matemáticamente. Los Lemmings no se suicidan en masa, como Walt Disney nos había hecho creer, sino que pasan por ciclos predecibles de cuatro años de auge y caída impulsados ​​por sus interacciones con los depredadores, y debidos posiblemente también a su propio suministro de alimentos.

En 2008, el físico ganador del premio Nobel Murray Gell-Mann declaró que era solo cuestión de tiempo antes de que se encuentren también leyes de la historia. Sin embargo, esto no sucedería hasta que todos aquellos que estudian el pasado, historiadores, demógrafos, economistas y otros, se den cuenta de que trabajar en sus silos especializados, si bien es necesario, no es suficiente. “Hemos descuidado la disciplina complementaria crucial de echar una mirada cruda al conjunto”, dijo Gell-Mann.

Muchos historiadores consideran que este enfoque matemático de la historia es problemático. Tienden a creer que pueden encontrar lecciones del pasado, pero solo de una manera muy limitada: la historia de los conflictos en Irlanda del Norte podría arrojar luz sobre las tensiones actuales allí, por ejemplo. En la actualidad, pocos historiadores buscan leyes generales que se apliquen a través de siglos y sociedades, o que puedan predecir el futuro de una manera significativa.Ese era el objetivo de los historiadores científicos del siglo XIX, muchos de los cuales se inspiraron en el darwinismo social, y es un enfoque que ahora se considera profundamente defectuoso y fatalmente relacionado con las narrativas del imperio.

“Nosotros, como comunidad de científicos sociales modernos, hemos invertido 60 años de esfuerzo conjunto en eliminar el racismo y el sexismo y el eurocentrismo general incluidos en esas narrativas”, dice el historiador Jo Guldi de la Universidad Metodista del Sur en Texas, y agrega que existe el temor entre los historiadores de que los enfoques matemáticos los arrastrarán hacia atrás. También existe la vieja desconfianza entre las ciencias y las humanidades. Cuando Guldi y el historiador de Harvard, David Armitage, pidieron que su disciplina abarque los grandes datos y tuvieron una visión más amplia del pasado, en su libro de 2014 El Manifiesto de la Historia , fueron severamente críticos en la revista principal estadounidense en su campo , El Revisión histórica americana.”Probablemente fue uno de los ataques más sangrientos de los últimos 30 años “, dados GuldiHay un sentimiento visceral, no solo entre los historiadores sino también entre muchas personas comunes y corrientes, de los humanos no pueden ser reducidos a puntos de datos y ecuaciones. ¿Cómo puede una ecuación predecir una Juana de Arco o un Oliver Cromwell? “La historia no es una ciencia”, dice Diarmaid MacCulloch, historiadora de la Universidad de Oxford, resumiendo esa opinión.”En el fondo está el comportamiento humano, y eso es terriblemente impredecible”.

“Ese argumento se equivoca por completo”, argumenta en respuesta Turchin, quien desde principios de la década de 1990 ha sido profesor en el departamento de ecología y biología evolutiva de la Universidad de Connecticut, y ahora también está afiliado al Complexity Science Hub de Viena .

“Es porque los sistemas sociales son tan complejos que necesitamos modelos matemáticos”.

Es importante destacar que las leyes resultantes son probabilísticas, no deterministas, lo que significa que tienen en cuenta el elemento de azar. Pero esto no significa que no tengan base: si un pronóstico del tiempo indica que hay un 80% de probabilidad de lluvia, empaca tu paraguas. Peter J. Richerson, un destacado estudio de la revolución cultural de la Universidad de California en Davis, dice que existen patrones históricos como los ciclos seculares, y que Turchin tiene “la única explicación causal sensible” de ellos. (También es, señalólan Richeson, es la única explicación de este tipo por ahora; el campo de conocimiento es nuevo y pueden ir quirúrgiendo teorías distintas en el futuro).

Otros historiadores creen que el trabajo de Turchin, que incorpora no solo la historia y las matemáticas, sino también la investigación de economistas, científicos sociales y científicos ambientales, proporciona un correctivo muy necesario a las críticas de especialización dentro de estas disciplinas. “Nosotros en los campos de la ciencia histórica y social necesitamos desesperadamente este tipo de esfuerzo global, cooperativo y comparativo”, escribió Gary Feinman, un arqueólogo del Museo de Historia Natural de Chicago, después de asistir a un taller en 2016 con Turchin y sus colegas O tros incluso están entusiasmados con las nuevas ideas que podrían surgir de estudiar las sociedades humanas de la misma manera que los sistemas biológicos complejos. Varios ejecutivos de Silicon Valley también se han interesado mucho en los afectados de Turchin. “Los entienden”, cuenta Turchin. “Pero luego tienen dos preguntas.¿Cómo podemos ganar dinero con la situación? Y … ¿ cómo pueden comprar su parcela en Nueva Zelanda [si la civilización occidental se va al traste]? “

Cuando Turchin comenzó a buscar descripciones matemáticas de la historia a finales de 1990, se encontró con otro erudito había puesto gran parte de las bases para él, dos décadas antes. Jack Goldstone fue un matemático convertido en historiador que, como estudiante de Harvard, en su momento empleó las matemáticas para codificar las ideas de Alexis de Tocqueville sobre la democracia. “Traté de convertir el argumento de Tocqueville en un conjunto de ecuaciones”, me dijo recientemente. “No obtuve una buena calificación”.

Goldstone se convirtió en la primera persona en aplicar la ciencia de la complejidad a la historia humana y en concluir que la inestabilidad política era cíclica. El resultado fue una descripción matemática de la revolución: la mitad de un modelo de cambio social que Turchin ha completado.

Cuando Goldstone comenzó su investigación, a mediados de los años 70, la visión predominante de la revolución se entendía mejor como una forma de conflicto de clases. Pero Goldstone hizo dos observaciones que no se ajustaban a esa opinión. Primero, los individuos de las mismas clases, o incluso las mismas familias, a menudo terminan peleando en lados opuestos. Y en el segundo lugar, las revoluciones se hubieran agrupado en las fechas de la historia (los siglos XIV y XVII, finales del siglo XVIII y principios del XIX), pero no había una razón obvia por el cual las tensiones de la clase hubiesen aumentaron en esos tiempos y no en otros. Goldstone comenzó como Ospechar que tenía fuerzas más profundas operando, y quería saber que tenían esas fuerzas.

Por casualidad, y debido a que le faltaba dinero en efectivo, Goldstone terminó trabajando como asistente docente para un demógrafo de Harvard llamado George Masnick, quien le dio el profundo impacto social, político y económico del baby boom en los Estados Unidos después de La Segunda Guerra Mundial. . Ese aumento extraordinario de nacimientos estuvo acompañado de nuevas tensiones en la sociedad, incluida la presión sobre el mercado laboral y la ansiedad por ideologías radicales. Goldstone solicitó incrementos como este podría haber contribuido a los períodos de agitación de otras sociedades, y en la década de los 80 comenzó a revisar los archivos para obtener información sobre el crecimiento de la población en las décadas anteriores a las revoluciones europeas.

Solo unos años antes, el nivel de detalle que necesitó no haber estado disponible, pero el Grupo de Cambridge para la Historia de la Población y la Estructura Social en el Reino Unido, junto con grupos similares en toda Europa, habían realizado una reconstrucción minuciosa de Las historias de la población, basadas en fuentes como los registros parroquiales. Goldstone también pudo servirse de la publicación en 1978 del Atlas de Historia de la Población Mundial de Colin McEvedy y Richard Jones, en el que detectó una “sincronicidad asombrosa” entre los auges de población y los estallidos en Eurasia durante milenios.

Pocos meses después de sumergirse en el estudio de las cifras demográficas, tuvo una revelación: “Es alucinante: producirá un aumento de la población cada tres generaciones, justo antes de cada gran revolución o rebelión en la Historia”.

En el siglo XVIII, el reverendo Thomas Malthus argumentó que una población eventualmente sobrepasa sus recursos, implosionando en una fase tóxica de conflicto y enfermedad hasta que, reducida una vez más a proporciones manejables, retorna a una nueva fase de crecimiento. La teoría que Goldstone pasó a construir tomaba prestada de Malthus, pero lo más importante, eliminó la triste inevitabilidad de ese ciclo. Goldstone firmó que el crecimiento de la población ejerce presión sobre las sociedades, que canaliza las formas complejas e idiosincrásicas. La analogía que usa es la de un terremoto.Las fuerzas sísmicas se acumulan debajo de una meseta hasta que comienza un temblar, pero los edificios ubicados sobre la meseta pueden, pueden, o pueden tener algún nivel intermedio de daño. Todo depende de cómo se construyeron. Es por eso que las revoluciones se agrupan en la historia, pero dentro de un período determinado de turbulencias no todas las sociedades sucumben.

Belfast durante los problemas: ‘Muchos historiadores consideran que este enfoque matemático de la historia es problemático. Tienden a creer que pueden experimentar lecciones del pasado, pero solo de una manera muy limitada … ‘. Fotografía: Archivo Bettmann

Goldstone reconoció que los diferentes componentes de una sociedad (estado, élites, masas) respondieron de manera diferente a la tensión, pero que también interactuarían. En otras palabras, estaba tratando con un sistema complejo cuyo comportamiento se capturaba mejor matemáticamente. Su modelo de por qué ocurre las revoluciones consiste en un conjunto de ecuaciones, pero si tratamos de hacer una descripción verbal cruda sería más o menos así:

A medida que la población crece, llega un punto en el que supera la capacidad de la tierra para mantenerla. El nivel de vida de las masas cae, y entonces aumenta su potencial para la movilización violenta. El estado intenta contrarrestar esto, por ejemplo, limitando las rentas, pero esas medidas alineadas a la élite a los intereses financieros perjudicados. Dado que la élite también se ha ido expandiendo y compitiendo cada vez más ferozmente por un grupo finito de trabajos y adornos de alto estatus, la clase alta en su conjunto está menos dispuesta a aceptar más pérdidas. Entonces, el Estado debe usar sus propias arcas para sofocar a las masas y aumentar la deuda nacional. Cuanto más endeudado se vuelve, menos flexibilidad tiene para responder a nuevas tensiones. Finalmente, los miembros marginados del lado de la élite con las masas contra el estado, la violencia y el gobierno es demasiado débil para contenerla. menos flexibilidad tiene para responder a nuevas tensiones. Finalmente, los miembros marginados de la élite se alinean con las masas contra el estado, la violencia estalla y el gobierno es demasiado débil para contenerla.

Goldstone sugirió formas de medir el potencial de movilización masiva, la competencia entre las élites y la solvencia estatal, y definió algo que indicó el indicador de estrés político (psi o Ψ), que resultó ser el producto de los tres. Mostró que ese indicador psi se disparó antes de la Revolución Francesa, la guerra civil inglesa y otros dos conflictos importantes del siglo XVII: la crisis otomana en Asia Menor y la transición Ming-Qing en China. Aunque no puede predecir el desencadenante, lo que significa que no puede saber con precisión cuando estallará la crisis, sí puede medir las presiones estructurales ya partir de ahí, el riesgo de que tal crisis ocurra. En cada caso, sin embargo, había un factor más en la mezcla: el azar. Una pequeña ruptura, por ejemplo, un fracaso de la cosecha o una agresión extranjera, que en otras circunstancias podría haber sido absorbida fácilmente, en un contexto de aumento de Ψ causaba la erupción del conflicto.

Era un modelo simple, y Goldstone así lo reconoció. A pesar de que podía demostrar cómo las altas Ψ son indicativas de las revoluciones históricas, no tenía forma de predecir lo que vendría después. Eso depende de la combinación precisa de los tres componentes de Ψ, y de cómo interactúan con las instituciones de una sociedad determinada. Incompletos como estaban, sus esfuerzos lo llevaron a ver la revolución bajo una nueva luz deprimente: no como una corrección democrática de un régimen antiguo inflexible y corrupto, sino como una respuesta a una crisis ecológica (la incapacidad de una sociedad para absorber el rápido crecimiento de la población), respuesta que rara vez resolvió con éxito la crisis.

Los patrones tampoco se limitaban al pasado. Mientras Goldstone estaba dando los últimos toques a su obra maestra, Revolución y rebelión en los inicios del mundo moderno , la Unión Soviética se estaba desmoronando. Goldstone señaló Que Ψ había aumentado dramáticamente en todo el bloque soviético en las dos décadas anteriores a 1.989, y que era persistentemente alta en los países en desarrollo. También escribió que: “Es bastante sorprendente el grado en que Estados Unidos está hoy, con respecto a sus finanzas estatales y las actividades de sus élites, siguiendo el camino que llevó a los primeros estados modernos a la crisis”.

Cuando el libro de Goldstone salió en 1991, los historiadores lo atacaron mordaces. El historiador británico Lawrence Stone, escribiendo en The New York Review of Books, describió el trabajo de Goldstone como “demasiado audaz y vago en la construcción de una cosa llamada indicador de estrés político, que es tan real como un unicornio”. Goldstone admite que no tuvo el impacto que esperaba. “Tanto el libro como yo fuimos dejados de lado”, recuerda. Entonces, un día en 1997 recibió una llamada de Peter Turchin.

En ese momento, Turchin estaba pasando por lo que en broma llama su “crisis de la mitad de la vida”, cuando, a los 40 años, abandonó la biología y se fue con la historia. Parte de lo que le atrajo a la pregunta de por qué las sociedades implosionan es porque había presenciado personalmente una autodestrucción. Nació en Rusia, pero su familia desertó a los EE. UU. en 1978, y él no regresó a Moscú hasta 1992. “Ese fue el año en que las cosas colapsaron por completo”, recuerda. Era diciembre: “Oscuro, horrible. Había gente borracha tirada por todas las partes”. Él y su esposa pasaron al lado de un auto volado en el camino hacia el mercado y vieron cómo los mafiosos extorsionaban a los vendedores aterrorizados mientras la policía miraba. Esas imágenes se le quedaron grabadas.

Cuando Turchin se encuentra con el libro de Goldstone, lo consideró “notable”. Pero el modelo estaba incompleto: “Describía cómo las sociedades entraban en crisis, pero no cómo salieron de ella”. Entonces Turchin se propuso completar el modelo y averiguar si se aplica a las sociedades humanas durante una franja de tiempo y espacio mucho más amplia. Goldstone se había centrado en el período moderno temprano, aproximadamente los cuatro siglos desde 1500; Turchin retrasó la fecha de inicio de la encuesta casi 8,000 años, hasta el Neolítico. Eso significaba recopilar grandes cantidades de datos, y en esto tuvo suerte: el giro de la disciplina de Historia hacia los datos cuantificables, que había comenzado con la recopilación de registros parroquiales en la década de 1970, se había ido acelerando aún más en las últimas décadas.

¿Cómo puede una ecuación predecir una Juana de Arco o un Oliver Cromwell?

Fotografía: Time & Life Pictures / Getty Image

Aunque el registro histórico permaneció fragmentado y desigual, ahora era posible concluir cosas novedosas sobre cómo vivirían las personas de épocas anteriores, incluso cuando no hubiese rastros escritos , y aún mejor desde el punto de vista de un matemático, trasladarlas a números. Los bloques de hielo de Groenlandia se revelaron un indicador exquisito de la actividad económica en Europa, por ejemplo, porque la congelación atrapa la contaminación y rastrea sus fluctuaciones a lo largo de los siglos. El tamaño y la construcción de las villas de los aristócratas hablan de la competencia de la élite, el atesorar moneda de las ansiedades sobre estrecheces económicas que se preveían, mientras que las malformaciones esqueléticas revelan la desnutrición, un indicador del nivel de vida. El valor informativo de estos indicadores se había reconocido durante mucho tiempo, pero ahora por fin se disponía de datos cuantitativos que se extendían a lo largo de décadas y a veces siglos, lo que significaba que era posible discernir tendencias a través del teimpo. Cuantos más indicadores hubiese para una terminada variable, más certera era la aproximación al pasado que uno podía definir.

En su obra Dinámicas Históricas, en 2003, Turchin demostró un patrón de ciclos seculares en las sociedades que evolucionaron en la actual Francia y Rusia desde el primer milenio antes de Cristo hasta aproximadamente 1800. También demostró que había oscilaciones más cortas en la estabilidad de estas sociedades, que duraban unos 50 años, lo que él llamó “ciclos de padres e hijos”: percibiendo una injusticia social, una generación se lanzaba a repararla violentamente, la siguiente se alejaba de la violencia con cuyas secuelas había crecido, y la tercera comenzaba de nuevo .

Muchos estudiosos eran tan escépticos con Turchin como lo habían sido con Goldstone una docena de años antes. “Los historiadores serios”, escribió Joseph Tainter, historiador y antropólogo de la Universidad Estatal de Utah, en Nature, “han venido desprestigiando desde hace mucho tiempo teorías cíclicas”. Pero Turchin solo estaba comenzando. Volcó su energía en la recopilación de datos, y en 2010, como forma de organizar mejor esos datos para respaldar mejor la comparación entre sociedades, él y dos antropólogos de la Universidad de Oxford lanzaron Seshat , una base de datos de información histórica y arqueológica que lleva el nombre de la diosa del mantenimiento de registros del antiguo Egipto.

Seshat ha recibido críticas del mismo tipo que se ha dirigido a los grandes datos en general. El hecho de que haya muchos, dicen los críticos, no significa que los datos sean más confiables. Por el contrario, dicha base de datos corre el riesgo de amplificar los sesgos interpretativos de aquellos que registraron la información en primer lugar, al tiempo que la aisla de su contexto. Los fundadores de Seshat respondieron que el sesgo es un problema en la historia en general, y que solo el análisis de grandes cantidades de datos permite que una señal, algo cercano a la verdad, se desprenda de ese ruido.

Hasta la fecha, los fundadores de Seshat y sus aproximadamente 90 “colaboradores expertos”, incluidos eminentes historiadores, arqueólogos y antropólogos, han reunido datos sobre sociedades desde las tierras bajas de los Andes hasta la cuenca camboyana e Islandia hasta el Alto Egipto. Al analizar esto,

Turchin demostró que los mismos dos ciclos de interacción, secular y de padres e hijos, se ajustaban a los patrones de inestabilidad en Europa y Asia desde los primeros productores agrícolas. Estaban allí en el antiguo Egipto, China y Roma, en todas las sociedades preindustriales que miraba.

La siguiente pregunta era obvia: ¿estos ciclos también estaban en juego en las sociedades modernas e industriales? Turchin actualizó Ψ para reflejar las fuerzas que configuran un mercado laboral moderno, y eligió nuevos indicadores apropiados para el mundo industrializado. Estos incluyen salarios reales para el potencial de movilización de las masas; tasas de filibusterismo en el Senado y el costo de la matrícula en Yale para la competencia de la élite; y tasas de interés para la solvencia estatal. Luego calculó Ψ en los Estados Unidos desde 1780 hasta la actualidad. Ψ fue baja en la llamada Era de los Buenos Sentimientos de alrededor de 1820, alta en la década de 1860, alrededor de la guerra civil estadounidense, y baja nuevamente en los años posteriores a la segunda guerra mundial. Desde 1970 había aumentado constantemente. Sin embargo, esto no significaba que estuviesen condenados a la crisis.

Muchas sociedades habían evitado el desastre, y Turchin estaba construyendo un modelo para descubrir cómo lo habían hecho.

A finales de la década de 1980, Turchin había viajado a los bosques de Louisiana, donde la industria maderera financió su investigación sobre infestaciones periódicas y costosas de una plaga llamada escarabajo del pino del sur. En ese momento, el procedimiento estándar para controlar el escarabajo era rociar pesticida en el sitio de una infestación. Turchin demostró que esto solo prolonga un ataque, porque mataba a otro escarabajo que era un depredador natural de la plaga. Una mejor estrategia era talar y eliminar los árboles afectados. En términos más generales, había detectado que era posible intervenir en un sistema ecológico complejo para hacer que sus crisis fueran menos severas y maximizar sus posibilidades de recuperación.

Turchin espera descubrir estrategias similares para aliviar las crisis en las sociedades humanas. Si el enfoque que él y Goldstone adoptan para modelar la historia es correcta, significa que pueden preguntar de manera significativa no solo qué nos depara el 2020, sino también qué nos depara el futuro a lo largo de los siglos.

No deberíamos esperar ninguna profecía de esta nueva ciencia de la historia, pero podríamos ayudar a identificar amenazas estructurales para la estabilidad de nuestras sociedades y actuar para mitigarlas.

Si bien las sociedades tienden a entrar en crisis a través del camino trazado por Goldstone, Turchin ha descubierto que lo dejan a través de una gama de posibles trayectorias, desde la recuperación rápida hasta el colapso total.

Esto se debe a que la crisis hace que una sociedad sea extremadamente sensible a las perturbaciones externas. Si no ocurre otra cosa desestabilizadora, podría recuperarse, como lo hizo Inglaterra después de la prácticamente incruenta Revolución Gloriosa de 1688. Pero un pequeño shock adicional podría llevarla a un peor resultado, incluso al colapso. La Unión Soviética ya estaba en declive antes del desastre nuclear de Chernobyl de 1986, pero Mikhail Gorbachev puede no haberse equivocado por completo cuando culpó de su caída a ese evento.

Para comprender mejor esta fase del ciclo, Turchin y otros planean construir sociedades simuladas por computadora compuestas de miles o millones de individuos, los llamados modelos basados ​​en agentes, y programarlos para que se comporten de acuerdo con las leyes que han deducido de las sociedades reales. . Pueden someter a estrés a esas sociedades simuladas, por ejemplo, inyectando un aumento de la población juvenil virtual y observar los efectos posteriores en el estado, las élites y las masas. Una vez que Ψ ha alcanzado niveles peligrosamente altos, pueden agregar una conmoción, en forma de una invasión extranjera, por ejemplo, o aumentar la resistencia al fortalecer la infraestructura de la sociedad y ver cómo responde. Pueden hacer preguntas como: ¿Qué se necesita para empujar a una sociedad en crisis hacia el colapso total? ¿Qué intervenciones lo desviarían hacia un resultado menos sangriento? ¿Por qué algunas sociedades son más resistentes que otras?

‘Turchin señala el New Deal estadounidense de la década de 1930, que él ve como un momento en que las élites estadounidenses consintieron en compartir su creciente riqueza de manera más equitativa …’ Fotografía: John Vachon / Biblioteca del Congreso / Cortesía de Taschen.

Por supuesto, nuestra experiencia con la crisis climática sugiere que incluso si podemos predecir el futuro de la manera en que podemos pronosticar el clima, y ​​proponer un conjunto de medidas preventivas para evitar el colapso social, eso no significa que seremos capaces de reunir la voluntad política para actuar sobre tales recomendaciones. Pero si bien es cierto que, en general, las sociedades humanas han sido mucho mejores en la reconstrucción después de los desastres que en prevenirlas, hay excepciones.

Turchin señala el New Deal de Estados Unidos de la década de 1930 para salir de la Gran Depresión. Él lo ve como un momento en que las élites estadounidenses consintieron en compartir su creciente riqueza de manera más equitativa, a cambio del acuerdo implícito de que “los fundamentos del sistema político-económico no serían desafiados” . Este pacto, argumenta Turchin, permitió a la sociedad estadounidense salir de una situación potencialmente revolucionaria.

Goldstone continúa difundiendo el mensaje de que dichos pactos pueden funcionar nuevamente. Ahora ejerce de profesor de política pública en la Universidad George Mason en Virginia y asesora al Consejo Nacional de Inteligencia, el organismo de inteligencia de Estados Unidos responsable de la estrategia a largo plazo, pero dice que sus ideas han tenido poco impacto por el momento. En un taller sobre el colapso social en la Universidad de Princeton en abril pasado, alguien le preguntó por qué las sociedades históricas habían fallado tan a menudo incluso cuando los signos de una crisis inminente eran imposibles de ignorar. Sugirió que era porque las élites continúan manteniendo un nivel alto de vida tiempo después de que las cosas comienzan a desmoronarse, mientras las turbulencias les llegan amortiguadas gracias a su riqueza y privilegios.

Turchin cree que los historiadores pronto adoptarán la ciencia de la complejidad, tal como lo hicieron los biólogos hace medio siglo. Se darán cuenta de que les permite ver más profundo y más lejos, para discernir patrones que no son visibles para el ojo humano. De hecho, ya está sucediendo. En los últimos años, se han creado un puñado de instituciones, como el Centro para el Estudio del Riesgo Existencial de la Universidad de Cambridge, cuyo objetivo es alentar a los responsables políticos a pensar en las lecciones de la historia a largo plazo. A la reunión de Princeton asistió un analista de riesgos empleado por el Centro de Investigación y Desarrollo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU., que piensa en cómo hacer que los EE. UU. sean más resistentes a las amenazas futuras tomando como referencia el pasado.

Para Turchin, todos estos son acontecimientos alentadores, pero 2020 está casi encima, y las instituciones legislativas en los Estados Unidos y el Reino Unido se encuentran tan divididas en líneas ideológicas que apenas pueden funcionar. En ambos países, los miembros descontentos de la élite han tomado el poder en nombre de la gente, pero no han abordado las causas subyacentes del malestar: la creciente desigualdad, una élite hinchada, un estado frágil.

Goldstone ofrece el consuelo que puede. “Nadie en la década de 1930 podría haber imaginado cuán rica sería Europa en la década de 1960, o que todo el continente se unificaría”, dice. “Aunque las cosas se pongan mal durante una década o dos, es probable que mejore mucho una vez que superemos la crisis”. Es el consuelo inherente a una visión cíclica de la historia: más allá de cada caída hay otra subida, al igual que más allá de cada ascenso hay otra caída. Las cosas volverán a ser buenas, para aquellos de nosotros que todavía estemos aquí para verlo.

FUENTE: https://www.theguardian.com/technology/2019/nov/12/history-as-a-giant-data-set-how-analysing-the-past-could-help-save-the-future