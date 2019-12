Foro Asturias cree que el liderazgo de Sánchez aboca a unas terceras elecciones

El título de este comentario no hace referencia al clima de incertidumbre y desasosiego que ha generado la negociación entre Pedro Sánchez y los independentistas catalanes, que sólo augura un negro futuro para el país. No, estoy hablando de algo mucho más personal: de las desgracias que han sucedido a mi alrededor en las últimas semanas. Como si me hubiera c […]

(abc)