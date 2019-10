PREGUNTA: ¿A qué razones achaca la subida de Vox en las encuestas?

Para muchos españoles es el partido de la claridad y de la certidumbre en unos momentos de extraordinaria zozobra.

¿Cumplirán en esta ocasión las altas expectativas?

Desconfío mucho de las encuestas. Fracasaron en Andalucía, fueron incapaces de predecir nuestra fuerte irrupción… Nosotros seguimos siendo escépticos pero sí es verdad que notamos una gigantesca movilización en torno a nosotros.

¿Cree que Vox ha dejado de infundir miedo respecto a abril?

Vox tuvo un problema muy específico, que fue que nuestro mensaje llegaba traducido y distorsionado por otros partidos y por una gran parte de los medios. Lo que ocurre es que Vox llega ya directamente desde el Congreso, mítines, redes… Eso contribuye a que Vox esté más normalizado para mucha gente.

¿El problema catalán se solucionaría con un 155?

No se va a resolver con una sola medida por muy dura que sea. No se va a resolver únicamente con la detención de Torra, que es absolutamente necesaria, ni con la aplicación del 155, ni el estado de excepción, sino que harán falta muchas décadas. Pero es urgente retomar por completo la autoridad del poder estatal en Cataluña, asumiendo completamente todas las competencias autonómicas. Después el Estado debe mantener para siempre las competencias en materia de Educación, de Sanidad, de Justicia y de Interior.

¿Sólo contempla la mano dura como medida de solución?

En realidad es el cumplimiento de la ley. Pero sabemos que no basta con la mano dura. Es necesaria porque hay que restaurar el orden constitucional y la convivencia, pero no es suficiente para resolver un problema que tiene hondas raíces. Pero nunca se resolverá si no se arrebata al separatismo el control de la educación y los medios.

Carmen Calvo decía días atrás en EL MUNDO que actuar contra Torra era de “brochazo gordo”.

Calvo forma parte de un Gobierno instalado en la dejación de funciones y nosotros entendemos que actuar contra Torra y, en concreto, ordenar su detención, ponerle delante de un juez con una querella de la Abogacía del Estado; es la principal y más urgente obligación.

¿Qué proyecto ofrece a los catalanes independentistas para que cambien de posición?

Estamos preocupados por ofrecer un proyecto a los catalanes leales a España para decirles que nunca vamos a abandonarles. Ésa es nuestra prioridad y no dar satisfacción, tranquilidad o buscar el cambio de posición de los separatistas. Eso se hará en el largo plazo y será algo sobre lo que tendremos que reflexionar todos conjuntamente.

Pero habrá un proyecto de España o algo que se les pueda ofrecer…

Es que esto de que tengamos que andar cortejando a los que no se quieren dejar cortejar… Creo que es precisamente la fórmula fracasada de toda la democracia. Decía Julián Marías que no se puede contentar al que no se quiere contentar. Por tanto, ahora mismo lo único que estoy dispuesto a ofrecerles es resignación.

Ilegalizar partidos separatistas, la suspensión de la autonomía… ¿No cree que restringir el autogobierno ayuda al independentismo a crecer? ¿Que alimenta el victimismo?

Lo cierto es que durante toda la democracia se ha hecho lo contrario. Se ha aumentado la autonomía, se han dado más competencias, se ha ofrecido más autogobierno y en realidad no se ha conseguido que estuviesen más contentos, sino todo lo contrario. Se les ha permitido envalentonarse, sentir una impunidad total a la hora de desobedecer las sentencias de los tribunales o de enfrentarse a la legitimidad constitucional. Por tanto, hay que intentar otra vía y la otra vía es la de la contundencia, la de terminar con ese modelo de las autonomías que ha fracasado.

¿Cree en el diálogo para entender a la otra mitad de Cataluña?

Sí que creo, pero primero creo en la aplicación de la ley y de la Constitución. Después estoy dispuesto a dialogar y a convencerles a esos catalanes separatistas que pueden seguir sintiéndose como ellos quieran. No se les obliga a que se sientan españoles. No juzgo sus sentimientos. Pueden sentirse lo que quieran, pero tienen que respetar las leyes.

¿Pero entonces en qué se concreta ese diálogo?

En que estamos dispuestos a escucharles, a darles cariño, pero en ningún momento a transigir con la idea de que ellos tengan un derecho exclusivo sobre el propio territorio catalán, cuando es un territorio de todos los españoles.

¿Qué opina de que el Tribunal Supremo no obligue a cumplir la mitad de la condena para el tercer grado?

Creo que el Tribunal Supremo ha hecho una sentencia a la medida de la Abogacía del Estado de Pedro Sánchez, facilitando un indulto encubierto que no tiene ya que hacer el Gobierno, sino que la Generalidad puede practicarlo por la vía de los hechos. Y también creo que el Tribunal Supremo ha cometido un error tremendo hablando de ensoñación, intentando interpretar cuál era la voluntad de los golpistas. Por cierto, voluntad negada inmediatamente por uno de los condenados, que se ha reído de la argumentación política. Uno de los Jordis ha dicho que, por supuesto, no era una ensoñación y que si lo fuera no habría tenido que salir el Rey a hacer su pronunciamiento. Por tanto, estamos verdaderamente preocupados por la sentencia del Tribunal Supremo, que creemos que ha sido hecha al gusto del Gobierno de Pedro Sánchez.

¿Si hay mayoría de PP, Vox y Cs exigirá entrar en el Gobierno?

No estamos muy esperanzados porque hemos escuchado a Casado y Rivera hablar de la necesidad de desbloquear la situación con el PSOE. Es Vox el que está fuera de todo eso y son ellos los que parece que están dispuestos a pactar entre sí. Y tiene sentido porque están de acuerdo en las cosas esenciales. Pensamos que se está configurando una coalición entre el PP, PSOE y Cs.

¿A qué medidas se tiene que comprometer un candidato a la investidura para recibir su apoyo?

Nuestra prioridad, tanto si gobernamos como si tenemos que apoyar algún tipo de investidura, es dar una respuesta a la situación de desafío a la unidad nacional en Cataluña. Por tanto, la restauración del orden constitucional y la puesta a disposición de un juez de un presidente en plena rebeldía nos parece que en estos momentos es lo más urgente.

¿Qué le parece el intento de Casado por moderarse?

Es que no acepto la pregunta. Eso de que uno se modera no es la palabra. Casado lo que está haciendo es desdibujar su posición. Lo que está es instalado en el marianismo. Eso no es moderación, eso es una posición meliflua, indeterminada, pero no es moderación.

Es un triunfo del sector afín a Rajoy. ¿Vuelve la derechita cobarde?

El PP ha elegido una posición política que es la de ser un partido extraordinariamente pegado a los intereses del PSOE. Ser un partido que se dedica a mantener las leyes aprobadas por el PSOE, a tener las mismas o parecidas políticas económicas, a tener la misma posición sobre las autonomías y a dejar en pie la legislación ideológica del zapaterismo

Dígame algo en lo que pueda pactar con Pedro Sánchez.

En estos momentos no puedo pactar absolutamente nada. El PSOE se ha caracterizado por ser un partido enemigo de la democracia, del pluralismo político, de las libertades de los que no son de izquierdas y de la división de poderes, y creemos que es necesario que vaya a la oposición durante mucho tiempo.

¿Cree que es razonable que una democracia tenga a sus dictadores en mausoleos o en catedrales?

Yo creo que la historia hay que aceptarla. Tampoco parece razonable en una democracia desde esa óptica que haya estatuas a Indalecio Prieto o a Largo Caballero, que eran socialistas golpistas que con violencia y provocando muchos muertos atacaron la República. Pero ahí siguen, forman parte de nuestra historia. No seremos los que digamos que hay que desenterrar muertos. Nosotros vamos a ser los que digamos que los españoles tienen que seguir abrazados y que no puede haber nada más antipatriota que utilizar un muerto en una campaña electoral para intentar enfrentarnos otra vez.

¿Defender con ese énfasis a los Franco da votos?

La izquierda está vinculando a Vox con el franquismo.

Lo que defiendo es la concordia y hemos dicho con toda claridad que lo que el Gobierno ha hecho no se le hace ni a los Franco, ni a los Ibárruri, ni a los Companys. No sabemos si esto nos da votos o no los da, pero nos parece que es una profunda injusticia y no callaremos de ninguna manera. De lo que sí estamos convencidos es de que al Gobierno no le va ayudar, de que al Gobierno le va a perjudicar muchísimo porque quien comete este tipo de atropellos acaba pagándolos en las urnas.

Pero sí ha tenido que responder a la pregunta de si es franquista. ¿Cuál es su opinión sobre Franco?

Mi opinión sobre Franco es lo menos importante en estos momentos. De hecho no voy a facilitarla, pero no voy a caer de ninguna manera en la condena del franquismo, ni en la condena de la República, ni en la condena de ningún tipo de período histórico. Yo lo que creo es que los españoles tienen el derecho de opinar sobre Franco lo que quieran.

¿Qué le parece que se resignifique el valle como lugar de memoria?

Todo lo que conduzca a una relectura de nuestra historia desde las instituciones públicas es negativo. Desconfiamos de cualquier iniciativa del Gobierno porque sabemos que lo que pretende es deslegitimar la Transición. Con ello, deslegitima a la Corona y una de las intenciones últimas es derribar el Valle de los Caídos y dinamitar la cruz.

¿Por qué Vox pone en duda el cambio climático?

Vox no lo pone en duda. Sabemos que hay una mayoría de científicos que creen que lo hay. Lo que no está tan claro es que ese cambio climático, que ha existido siempre, se deba a la acción humana y menos que haya que criminalizar al hombre y haya que dejar de viajar en coche, tener hijos o comer carne. Nos hablan de la preocupación por el medio ambiente y esto concluye en prácticas prohibicionistas de la izquierda.

¿Cree que el cuidado del planeta tiene ideología?

No, pero sí la cantinela de las consecuencias y prohibiciones asociadas. El marxismo cultural ha perdido la lucha de clases porque hoy los obreros votan a las derechas y buscan otros elementos de confrontación. Quiere el enfrentamiento entre hombres y mujeres, entre ecologistas y personas contaminantes… Detectamos que eso es una trampa del marxismo cultural. Una trampa de naturaleza electoral para enfrentar a las sociedades para obtener apoyos.

¿Tiene Vox una lista negra de medios de comunicación?

Ja, ja.. No. Pero estamos en la lista negra de todos los medios o de casi todos. Hay problemas con esos que diciendo que son medio son activistas de extrema izquierda o con esos que con el disfraz se dedican a la mentira sistemática sobre Vox. A ese tipo de medios no les damos entrevistas, sólo eso.

¿Entonces no va a rectificar?

No. La orden la he dado yo directamente y no vamos a rectificar. A quien mienta que no espere que le atendamos o que le convoquemos a nuestros actos.

