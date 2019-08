B. R. C. La sevillana no paró de comparar a su pareja del programa, Jesús, con la pareja que tenía fuera.El cordobés no dudó en preguntarla: "Entonces, ¿para qué has venido?".La cita de este lunes entre Laura y Jesús en First dates estaba destinada al fracaso desde su llegada al restaurante de Cuatro. Y es que la sevillana visitó el programa tenien […]

B. R. C.