Vox cancela sus reuniones con el PP en la Comunidad de Madrid porque “no son fiables” | O EMPIEZAN A CUMPLIR LOS PACTOS EN MADRID Y LES DAN CARGOS DE GOBIERNO O SE VAN A LA OPOSICIÓN SIN PACTOS, Y ESO SERÍA EL FINAL DE CASADO AL FRENTE DEL PP

Vox ha cancelado “sine die” sus reuniones con el PP para negociar la investidura de la ‘popular’ 8 como presidenta de la Comunidad de Madrid. “Si estamos hablando de socios que no son fiables no tendrá ningún sentido volverse a sentar”, ha dicho su líder en la región, Rocío Monasterio, que ha anulado la cita que tenía esta tarde con el equipo de interlocutores de la calle Génova.

En la formación de derecha radical defienden que “hasta que no se aclare qué es lo que está pasando” en el Ayuntamiento de la capital no van a “seguir avanzando” en la definición del programa y la composición del próximo Gobierno autonómico. “Si se firma un acuerdo y luego esos acuerdos no se cumplen estaríamos perdiendo el tiempo”, ha subrayado Monasterio.

Y es que Vox no se conformará con encabezar y gestionar un par de juntas de distrito en el Consistorio de la capital porque asegura que lo que tiene firmado “explícitamente” con el PP “con la aquiescencia de Ciudadanos” en aquel acuerdo cerrado a las 4 de la madrugada del sábado es que el partido de Santiago Abascal asumirá varias “concejalías de gobierno” en “proporción a su representación”.

Vox se muestra tajante respecto a las juntas de distrito en el caso de Madrid: tienen su “importancia”, por lo que también tendrá que “estar” en ese “entramado” municipal, pero se subraya que “no son” las “áreas de gobierno” las “áreas de gobierno” que fueron apalabradas por las direcciones nacionales del PP y Vox.

Y es que, Vox asegura que el acuerdo habla expresamente de una “coalición de gobierno con participación en las concejalías de gobierno en todos los sitios donde tenga representación y en proporción” a sus votos. Una tesis general para toda España que se aplica simbólicamente en Madrid pero que es extensible a otros ayuntamientos como los de Zaragoza, Granada y otras capitales de provincia.

En este sentido, Vox eleva la voz contra el PP por reducir su participación a la gestión de varias juntas de distrito en la capital. “Lo que se ha publicado en el boletín oficial del Ayuntamiento de Madrid no se corresponde con lo firmado. Por tanto, una de dos: o estamos ante un incumplimiento, cosa que me parecería grave, o estamos ante un error, cosa que se debería subsanar inmediatamente”, ha explicado el jefe del equipo negociador de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, en una entrevista en Espejo Público, de Antena 3.

AMENAZA CON “CONSECUENCIAS”

Es por ello que el dirigente de Vox ha amenazado con “consecuencias” si no se soluciona la situación en los 20 días que se dieron de plazo para “concretar” el acuerdo. Estas consecuencias, ha continuado Espinosa de los Monteros, es que habría “ayuntamientos ingobernables”y “comunidades que no se podrán constituir de la manera en la que estamos previendo”. Un acuse de recibo de cara a las negociaciones que en ese plazo de tiempo han de aupar a Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid con el apoyo de Vox, dado que sus 12 diputados son imprescindibles para formar una mayoría alternativa a la izquierda.

“Aquí o se cumplen los pactos o no se cumplen. Si se cumplen todos estaremos contentos pero si no se cumplen no vamos a estar con gente que incumple pactos”, ha advertido Espinosa de los Monteros.

Del mismo modo, el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, que también es portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de Madrid, ha insistido en la literalidad del acuerdo “global”y para “todos los niveles” municipales y ha avisado de que es “la hora” del cumplimiento y de “ponerle nombre y apellidos a los responsables” de Vox en las concejalías y en los entes locales.

En declaraciones a los periodistas, Ortega dejado en evidencia el profundo enfado que hay en Vox sobre las declaraciones de la vicealcaldesa y líder de Cs en Madrid, Begoña Villacís, negando cualquier entrada del partido en el gobierno municipal. “De lo que tiene que preocuparse es de lo que ha pactado ella y no de lo que ha pactado el resto”, ha dicho, porque con Cs no se ha pactado porque no les ha salido “de las narices”.

Y ha cargado contra Villacís con dureza: “No tenga usted cara, encima que no quiere negociar, ahora va a decirnos a los que sí hemos negociado lo que tenemos que hacer o lo que no podemos hacer. Estamos de los vetos, de los cordones sanitarios y de las órdenes de Macron hasta las mismísimas narices. A ver si respetan de una vez por todas a los madrileños y a los españoles”.

