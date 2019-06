No, FJL. Esta vez, sobre Vox y Cs, te equivocas – El Español Digital “La verdad sin complejos”

Por Enrique M. Sanchez Motos .

Vox y Cs no actúan con los mismos valores. En Madrid, los partidos del centro derecha pueden gobernar la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid si quieren. El número de concejales y el número de diputados autonómicos suman. Son suficientes. Federico, criticas muy bien y con acierto, la actitud de Ciudadanos, carente de coherencia. Está abierto a negociar con el PSOE, después de haber subrayado, en campaña, que no negociaría nunca con Sánchez. Después dijo que le exigiría al PSOE la aplicación del 155, como condición para negociar con él. Ahora parece que ya ha renunciado a esa condición. Sin embargo, mantiene una posición firme, muy de señorito, para decir que «con los de Vox no me junto».

Federico, que el partido de Rivera y Villegas haga lo que quiera. Mal camino para ellos y mal camino para España. En eso estoy de acuerdo contigo, pero Federico, no metas a Vox en el mismo saco. No lo trates como si la posición de Vox fuera igual o similar a la de Ciudadanos. Vox, que yo sepa, lo que ha dicho es que lo de Andalucía no se puede repetir ahora. Cosa que tú y yo, y cualquier persona con el mínimo sentido común, comprende. En Andalucía, Vox tuvo la generosidad, para desalojar al PSOE, de aceptar un gobierno bipartito de Cs y PP y toleró, incluso, que Cs lo ninguneara.

Ahora las circunstancias son diferentes. Vox ya demostró su talla y su nivel de generosidad por España. Sin embargo, sería absurdo que ahora Vox siguiera con esa misma estrategia. No tendría el menor sentido. Sería tanto como decir a sus votantes que, en las próximas elecciones, voten al PP o a Cs porque Vox no pinta nada, ni quiere pintar. O lo que es peor, que España debe dejar de contar con él.

Federico, tú eres lo suficientemente inteligente como para comprender esto y sabes también que Vox no se va a negar a hablar con el PP, si el PP se lo propone.Sabes que, si esa reunión tuviese lugar, se debería acordar un programa de gobierno y un reparto de Concejalías y Consejerías. Es decir, un gobierno bipartito de PP y Vox en el que habría dejar lugar a Cs, por si se quisiera incorporar a el acuerdo. Por supuesto, si Cs no quisiera entrar, siempre le quedaría la vía andaluza. Es decir, que Cs, con generosidad, desde fuera, apoyara la constitución de esos gobiernos bipartitos PP-VOX, que se podrían formar en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid al igual que Vox apoyó el gobierno de PP y Cs en Andalucía.

Esta, y no otra, es la postura flexible y razonable que está teniendo Vox ante el imprescindible acuerdo entre partidos. No es, Federico, equivalente a la de Cs. El Cs que haga lo que quiera. Mal camino para ellos y mal camino para España. Pero, Federico, la posición de Vox no es parecida ni de lejos. Que tu influencia y tu capacidad de análisis se usen para alcanzar un posición clara y objetiva. No contribuyas a que la ceremonia de la confusión se traslade a tu numerosa audiencia. La actitud de Vox permite que el centro derecha gobierne Comunidad y Ayuntamiento de Madrid. La actitud de Cs, salvo que cambie, lo hará imposible. El próximo 15 de junio es fecha límite. Que los ciudadanos sepan la verdad. Sigue siendo grande, Federico.

