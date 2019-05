El éxito de Vox: tendrá la llave del gobierno en 3 regiones, en 20 capitales y en Ceuta y Melilla – Outono. Net

HA LOGRADO ESTO CON ESCASOS RECURSOS Y CON CASI TODOS LOS MEDIOS EN SU CONTRA.

Lo ocurrido en las elecciones celebradas en el día de ayer daría para muchos comentarios, ya que fueron varios los procesos electorales y ha habido resultados para el gusto de (casi) todos.

Vox jugaba con desventaja y con casi todos los medios en su contra .

Quiero ocuparme aquí de los resultados del partido revelación de este año: Vox. Alguno tal vez se extrañe de que el título de esta entrada hable de “éxito de Vox”. Ciertamente, los resultados de Vox pudieron ser mejores, pero eso no significa que no hayan sido buenos. Vox concurrió a estas elecciones con medios muy escasos en comparación con los demás partidos. La diferencia en términos de publicidad ha sido abrumadora, pero no tan grande como otra diferencia que ha tenido que soportar el partido de Abascal. Vox ha tenido que aguantar una de las campañas más sucias y violentas que se han visto en años. Candidatos amenazados e incluso agredidos, sedes atacadas, intentos de impedir por la fuerza sus mítines o la instalación de sus puestos informativos, y también, desde los medios, todo tipo de insultos, intoxicaciones y manipulaciones.

Un éxito inesperado que hay que agradecer a la gente de Vox

Que con todo eso en su contra Vox haya logrado tres escaños en el Parlamento Europeo es casi un milagro. Y ese milagro ha sido posible, en buena medida, por el duro trabajo y la valentía de la gente de Vox, que ha resistido toda esa ola de manipulaciones y de violencia de una forma admirable. Han sido ellos, una vez más, los que han hecho realidad que una fuerza política española que se atreve a desafiar la corrección política llegue a diversas instituciones donde no estaba, como ya había pasado antes en el Parlamento andaluz, en el Senado, en el Congreso y en las Cortes valencianas. Y lo han conseguido mientras algunos medios ya daban por fracasado el proyecto, y mientras sus rivales políticos arremetían contra Vox desde todos los lados. Incluso los que ahora van a depender de Vox para gobernar. Es especialmente cómico recordar ahora la consigna lanzada hace una semana por Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid, afirmando que “Vox no entrarará en la Asamblea de Madrid”:

Una consigna absurda que Díaz Ayuso repitió en mítines y programas de televisión, a pesar de que todas las encuestas decían lo contrario: un torpe intento para desmovilizar al electorado de sus rivales. Al final, Vox no sólo entra en la Asamblea madrileña sino que lo hace con 12 escaños; gracias a ellos el PP podrá mantener esa comunidad.No cabe esperar que Díaz Ayuso se disculpe y dé las gracias. A fin de cuentas, bastante tiene con el ridículo que ha hecho como adivina.

Vox tiene la llave del gobierno de 3 regiones, 20 capitales y Ceuta y Melilla

Sin duda alguna, el hecho más relevante de la jornada de ayer, en lo que a este partido respecta, es que Vox se ha convertido en la llave del poder en las comunidades Aragón, Madrid y Murcia, y en los ayuntamientos de Madrid, Ceuta, Melilla, Murcia, Alicante, Logroño, Santander, Ciudad Real, Guadalajara, Burgos, León, Palencia, Zaragoza, Huesca, Teruel, Badajoz, Cáceres, Almería, Córdoba, Granada y Jaén, y posiblemente también en Las Palmas de Gran Canaria. En algunas de esas capitales Vox será decisivo a pesar de tener un solo concejal. A eso hay que añadir que Vox ha logrado la mayoría absoluta en 5 municipios, y ha obtenido un total de 530 concejales. Es realmente sorprendente que Vox haya conseguido todo esto en su primera cita en serio con unas elecciones locales -pues hasta ahora nunca tuvo ni gente ni medios para afrontarlas a gran escala-, y más teniendo a tantos medios en su contra.

Algunos medios de derechas ayudaron a desmovilizar a muchos votantes

Que los medios de izquierdas se lanzasen a degüello contra Vox era algo previsible. El sectarismo de los medios progres llega a unos extremos pasmosos en España. Lo más sorprendente ha sido la saña de algunos medios de derechas y las zancadillas de otros. Medios que supuestamente estaban molestos porque les parecía que Vox podía impedir que el centro-derecha siguiese gobernando en algunos sitios o ganase en otros. Si comparamos los resultados de las elecciones generales del 28 de abril y de las elecciones europeas de ayer, el “gran éxito” de esos medios de derechas es haber contribuido a desmovilizar a casi la mitad del electorado de Vox, facilitándole las cosas a la izquierda. El 19 de mayo comenté aquí lo que dijo uno de los directores de esos medios, y cito aquí sus palabras: “si Vox no existiera o estuviera integrado en el PP, los de la calle Génova 13 hubieran estado cerca del empate técnico con el Partido Socialista. Y que Casado y Rivera hubieran tocado con los dedos la ansiada mayoría absoluta”. Ya advertí entonces del error de pensar que si Vox no se presentase, sus votantes optaríamos en masa por el PP y Cs.

El resultado de esa campaña mediática: el ejemplo de Valencia

A pesar de todo, esos medios de derechas siguieron adelante con sus intentos de desmovilizar al electorado de Vox. El resultado: Vox perdió 1,28 millones de votos respecto del 28 de abril, pero el PP sólo ganó 154.000, un exiguo 12% de los votantes que perdió el partido de Abascal. Esos votantes no se han ido a Cs, pues el partido de Albert Rivera ha perdido 1,41 millones de votos. Es decir, que lo que esos medios de derechas han logrado es que muchos votantes de centro-derecha no fuesen a votar. A día de hoy, el PP ya es incapaz de movilizar a esos votantes. Me pregunto si este lunes esos medios harán siquiera una pizca de autocrítica o si persistirán en su error. Si no fuese por esa campaña mediática de desmovilización contra Vox, tal vez otras muchas poblaciones no habrían caído en manos de la izquierda. Pondré un simple ejemplo: el 28 de abril, Vox obtuvo 54.645 votos en la ciudad de Valencia. Este domingo perdió casi la mitad y se quedó en 28.126. Aunque Vox perdió 26.519 votos, el PP sólo aumentó 713, y eso a pesar de que Cs obtuvo 16.624 votos menos. Como resultado, en la ciudad del Turia gobernará Compromís con el apoyo del PSOE por sólo un escaño de diferencia respecto de la suma de PP+Cs+Vox. Enhorabuena, señores de la derecha mediática. Se han lucido ustedes y con ganas.