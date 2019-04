Santiago Abascal: “Si el PSOE se lanza por la pendiente separatista, acabaremos de nuevo en elecciones”

Abascal no descarta en la entrevista con OKDIARIO que la nueva legislatura que puede comenzar Pedro Sánchez vaya a ser corta. “Si el PSOE se lanza por la pendiente separatista, acabaremos de nuevo en elecciones más pronto que tarde”, señala. Y advierte: “Las políticas socialistas llevan a la desaceleración económica, a un ahogo de la sociedad civil, a un ataque a las clases medias, y a la falta de posibilidades para prosperar, a la deuda pública…”. Y existen claras señales de la llegada de una crisis. Un panorama que puede ayudar a ese acortamiento de la legislatura.

P.

: ¿Qué puede ocurrir en España? Lo digo porque estamos en fase de desaceleración económica clarísima. El voto que ha conseguido la izquierda es un voto, por decirlo de alguna manera, en gran parte comprado. Se han ofrecido viviendas, subvenciones, más ley de dependencias, más becas.. Cuando llegue el momento del recorte del gasto, ese voto tengo la sensación de que va a pasar a ser un voto frustrado. No hay capacidad de gasto para mantenerlo, no puedes cumplir con eso, no es un voto ideológico, es un voto bajo determinadas prebendas. Y eso puede ocurrir en menos de un año. ¿Qué le puede ocurrir a España en ese momento?

R: Las políticas socialistas lo que llevan es a la desaceleración económica, a un ahogo de la sociedad civil, a un ataque a las clases medias, y eso conduce clarísimamente a la falta de posibilidades para prosperar, a la deuda pública… Eso es lo que podemos prever porque ya sabemos cómo han gobernado los socialistas en España y en todo el mundo. Ahora bien, Sánchez es imprevisible. Es un personaje que no tiene escrúpulos. Es capaz de defender una cosa y la contraria. Y es capaz de hacer una política precisamente contra aquellos que les han votado. No soy capaz de hacer de adivino, ni creo que sea mi cometido.

¿Y le verías pivotando al PSOE de nuevo hacia el separatismo más claro? Ahora parece que va a tener que contar con el PNV que ya es meter a uno de ellos, ¿pero podría llegar de nuevo a entregarse a ERC, PDeCAT…?

R: Realmente yo no soy capaz de adivinar lo que la veleta naranja o la veleta roja pueden llegar a hacer. Hemos visto a Sánchez aparecer como si fuera un candidato norteamericano con una bandera de España gigantesca, más grande que la de Colón, con su esposa, en una escenografía desconocida en partidos de izquierda en España… y después se va Ferraz y dice que en España hay cuatro naciones…

Lo que está claro es lo que va a hacer Vox. Vox va a ser una referencia de seguridad para muchísimos españoles. Vox va a ser un partido previsible: el partido que dice una cosa y la hace, el partido que con muy pocos medios actúa en favor de la nación. Si con cero diputados sentamos a los golpistas en el banquillo ¡Qué no vamos a hacer con 24!.

P: ¿Podría haber un escenario de elecciones anticipadas en España?

R: Bueno, yo no lo descarto. Evidentemente el panorama político es muy complejo. Apoyarse en los separatistas implica pagar unas prebendas y hacer unas concesiones al separatismo que la Constitución no permite, y que los españoles no vamos a tolerar de ninguna manera. Si el PSOE se lanza por esa pendiente, acabaríamos en elecciones más pronto que tarde.

P: A partir de ahora y en tres semanas tenemos las elecciones municipales y autonómicas. ¿Cómo cree Vox que le va ir? Porque la campaña contra el fraccionamiento y del voto inútil ha sido potente. ¿Vox tiene alguna sensación o algún miedo de que puede perder voto? ¿El voto de Vox es un voto totalmente fiable?

R: Lo que tenemos que saber los políticos es que el voto siempre se puede ganar y se puede perder. El voto no es nuestro. El voto es de los españoles. Ahora muchos de ellos han confiado en nosotros, y nosotros vamos a trabajar este mes para volver a conquistar esa confianza. Es decir, la confianza hay que volver a lograrla. En este sentido no actuamos con la soberbia de otros partidos que dicen “es que nos roban el voto, nos quitan el voto”. Vox puede bajar, puede subir o puede mantenerse. Nosotros vamos a continuar defendiendo exactamente lo mismo, y con la confianza de que quienes nos han respaldado son españoles muy valientes con las cosas muy claras, y que van a seguir haciéndolo. Creo que vamos a poder hacer un muy buen papel en ayuntamientos, autonomías y en las instituciones europeas, y que vamos a saber contárselo a los españoles durante este mes

P: En caso de que sea necesaria la alianza entre los tres, entre Ciudadanos, Vox y PP, por ejemplo, para el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid o cualquier otra plaza… ¿va a haber algún problema por la tensión que puede haber habido durante la campaña o no?

R: Por nuestra parte, no habría ningún problema. Nosotros hemos dicho que nunca pactaríamos ni con los separatistas, ni con quienes se han convertido en los enemigos de España por pactar con los separatistas. Pero, lógicamente, podemos llegar a acuerdos y tener locución con el PP y Ciudadanos, como ha ocurrido en Andalucía. La pregunta no hay que hacérsela a Vox, hay que hacérsela a Ciudadanos, que es quien ha puesto todos los palos en las ruedas para que pudiera haber interlocución entre estas tres fuerzas políticas, que no son tres fuerzas políticas iguales, ni mucho menos, porque nos diferenciamos en muchas cosas. Pero creo que en cuanto a la defensa del orden constitucional, podemos estar de acuerdo, y yo creo que eso es lo esencial en estos momentos.

