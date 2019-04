Santiago Abascal: “El que piensa que Vox sobra, tiene un problema, e igual el que sobra es él” | Elecciones 2019

Santiago Abascal subraya que Vox ha llegado “para quedarse”. El líder de Vox señala en esta entrevista concedida a OKDIARIO que “hemos pasado de cero a 24 diputados precisamente y lo hemos hecho sin cambiar ni una coma el discurso”. Abascal rechaza la acusación del PP de haber fragmentado la derecha y señala que quien la fragmentó fue quien dejó de defenderla. Y eso, afirma el líder no va a ocurrir con VOX: “Hemos venido a representar a gente que no tenía ninguna representación, que estaban harta del separatismo, harta de la legalidad de los partidos separatistas, cansada del Estado de las autonomías, cansada de la inmigración ilegal, que estaba hasta las narices de las lógicas de la izquierda que atacan las libertades, de los impuestos abusivos y confiscatorios”. Para Abascal, “esa gente va a tener una voz muy clara en el Congreso. Y “eso va a hacer que crezcamos”.

Vox y Santiago Abascal en primera persona han dicho que Vox ha venido para quedarse. Con esos 24 diputados, ¿está garantizado quedarse?

R: Está garantizado quedarse si sus 24 diputados no arrían ninguna bandera. Es decir, si sus 24 diputados de verdad defendemos el mensaje con el que Vox ha llegado. Ahora hay algunos que nos dicen: “¿Qué vais a cambiar del discurso, porque sólo tenéis 24 diputados?” Y yo respondo que hemos pasado de cero a 24 diputados precisamente sin cambiar ni una coma el discurso. Hemos venido a representar a gente que no tenía ninguna representación, que estaban harta del separatismo, harta de la legalidad de los partidos separatistas, cansada del Estado de las autonomías, cansada de la inmigración ilegal, que estaba hasta las narices de las lógicas de la izquierda que atacan las libertades, de los impuestos abusivos y confiscatorios. Y esa gente va a tener una voz muy clara en el Congreso. Esa voz va a llegar a de forma más nítida, sin la distorsión de los grandes medios de comunicación y de la que otros partidos hacen en nuestro mensaje. Eso va a hacer que crezcamos.

Con lo cual, no sólo está garantizado quedarse, porque nuestro objetivo no es quedarnos, no es vegetar con 24 diputados en el Congreso, es multiplicarnos.

P: ¿Llegáis a la conclusión de que la exclusión de los debates televisivos, después de analizar lo que ha ocurrido, ha sido dañina para Vox?

R: Sí, no tengo ninguna duda en estos momentos. Es verdad que cuando ocurrió, lo veíamos como algo negativo, pero a la vez entendíamos que hacía ver a muchos españoles que se nos quería excluir, y que además esa exclusión estaba impulsada por los separatistas. Pero a día de hoy nos damos cuenta, perfectamente, de que nos ha hecho un gran daño porque millones de españoles no han podido escuchar nuestro voz. Por eso digo que no hemos jugado todos con las mismas oportunidades. Es más, no sólo se nos ha excluido del debate, sino que se nos ha hostigado de manera violenta y a través de amenazas en todos los actos públicos de Vox.

Los actos públicos de Vox han sido muy numerosos y multitudinarios. Y lo habrían sido todavía más si no se llega a ejercer violencia y amenaza contra nuestros actos.

P: Ciudadanos se ha autoproclamado ahora como la casa común del constitucionalismo, cojo frase literal de Albert Rivera. ¿La casa común del constitucionalismo puede ser alguien que dice que no va a pactar con otro constitucionalista?

R: A mí me da un poco de pereza esto del constitucionalismo. Lo digo porque para mí los constitucionalistas son los profesores de Derecho constitucional. Los partidos políticos defendemos nuestras ideas y lo hacemos en el orden constitucional respetando las leyes. Vox quiere cambiar cosas del orden constitucional, pero a través de los procedimientos de reforma. Vox quiere cambiar el actual Estado de las autonomías, pero respetando las leyes, las mayorías que la propia Constitución impone para que sea reformada. Lo que pasa es que hay algunos, que son muy suavecitos y en cuanto ven que hay alguien que quieren cambiar algo de la Constitución, le acusan de anticonstitucional. Y eso lo que Ciudadanos hace con nosotros, yo creo que es un gran error y que espero que rectifiquen.

Qué ha pasado en el centroderecha? Había una sensación de que incluso se podía sumar. ¿La clave ha estado en ese voto separatista? ¿En una expectativa que era excesiva, en la fragmentación? ¿Por qué al final no se ha conseguido sumar?

R: Es un análisis que habrá que hacer a partir de ahora, de manera cuidadosa. Probablemente ha habido una movilización de la izquierda porque los medios de comunicación, la izquierda y el separatismo han tratado de asustar, han manipulado el discurso de Vox. Han contribuido también desde el PP y Ciudadanos a la manipulación de ese discurso, y eso ha podido llevar a una movilización de la izquierda por culpa, precisamente, del PSOE, PP y de Ciudadanos. No obstante, más allá de los análisis que hagamos, Vox no va a cambiar un ápice de su discurso.

P: Es verdad que se ha lanzado ese cartel de que Vox era poco menos que un monstruo con cuernos y rabo. ¿Cómo se puede solucionar eso?

R: Esos que ahora se asustan con una supuesta división del voto son precisamente los responsable, cuando tuvieron mayoría absoluta, de haber entregado los medios de comunicación a la izquierda. Son los responsables de no haber revertido toda la legislación ideológica del zapaterismo. Fue Rajoy, en concreto, el albacea testamentario de Zapatero. Y Pablo Casado fue su portavoz. Por eso, nosotros ahora nos sentimos indignados cuando se nos pretende responsabilizar del resultado del PP. Nosotros hemos cumplido con nuestra obligación, en Andalucía acabamos de pasar de 400.000 votos a más de 600.000, hemos crecido 230.000 votos. El PP no ha crecido.

Nosotros hemos estado a la altura de las circunstancias, y vamos a estarlo también en cuanto al discurso. Los que no han estado a la altura de las circunstancias en los últimos 10 años no nos pueden dar ninguna sola lección, sobre todo por lo que han hecho con los medios de comunicación.

P: ¿A partir de ahora, la forma de trato entre el PP y Vox varía o va a ser la misma? ¿Puede haber un acercamiento, un entendimiento…? ¿Puede variar algo la forma de entenderse entre los dos partidos?

R: Nosotros somos un partido raro, en el sentido en el que no andamos con estrategias electorales, pensamos esto y esto es lo que decimos. Y por lo tanto, no analizamos las estrategias electorales de los demás. El PP que haga lo que considere que tiene que hacer. Evidentemente, nosotros creemos que debemos tener una relación civilizada y una interlocución con el PP y con Ciudadanos. Son partidos netamente distintos en algunas cosas, pero desde el respeto, desde la coincidencia en algunos terrenos, nosotros estamos abiertos al diálogo con ellos, al diálogo político. Habrá colaboración parlamentaria en algún momento dado, nada más. Vox es un partido netamente diferenciado de ellos. Por lo tanto los cantos de sirena de los que piensan que Vox tiene que echarse a un lado, que se los lancen a otros. El que piensa que Vox sobra, igual tiene un problema y el que sobra es él.

