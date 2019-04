Extracto de entrevista con el intelectual de izquierdas César Molina: “Los socialistas de corazón no estamos de acuerdo con Sánchez ” | El Mundo

La democracia se basa en la libertad y por lo tanto yo no soy quién para decirle a nadie lo que debe de votar. Todo lo más, pido que se piense en nuestro país y en Europa. Creo que la gente no es del todo consciente de la situación. No sé si con las llamas de Notre-Dame se habrá dado cuenta del peligro que corremos. Que se piense bien cuáles son los partidos insensatos que nos pueden llevar por caminos desgraciados vividos en otras épocas y cuáles son los sensatos que nos pueden seguir ayudando a avanzar por el camino iniciado hace 40 años y que nos ha llevado a la mejor etapa de este país.

Usted ha sido muy crítico con la posición de Pedro Sánchez con el independentismo. Pero, ¿no es la base del parlamentarismo alcanzar acuerdos con quien está en las antípodas de sus ideas?

Sí, por supuesto. La política es el diálogo, el razonar, el convencer, el escuchar. Pero si te sientas con alguien que te insulta a ti y al resto del país y tratas de convencerlo de que tiene la misma sangre que los demás, entonces ya no es lo mismo. Los socialistas de corazón, de toda la vida, no estamos de acuerdo con su posición actual porque

el nacionalismo ha destruido al partido socialista. Y hoy el partido, en manos de Pedro Sánchez, no escucha a nadie más que a sí mismo.

No es cierto, como ha repetido el presidente 40 veces, que no haya pactado con los nacionalistas y con los que dieron un golpe de Estado. Pactó, a él lo ayudaron. Y eso, para muchos de nosotros, es inmoral. No es que haya llegado al extremo de aliarse con sus enemigos, es que se ha aliado con los enemigos del Estado.

Monarquía que usted, definiéndose republicano, considera uno de los garantes de la democracia.

Yo sigo siendo republicano, pero siempre he dicho que esta Monarquía ha funcionado y que, mientras lo siga haciendo, la apoyaré. He viajado por el mundo con Juan Carlos I y Felipe VI y sé cómo han sido recibidos, cómo han reforzado la imagen de España. Esta ha sido una monarquía benefactora. En España hay un problema muy grave: no se enseña la historia de nuestro país como se debería. Ni la literatura, ni la filosofía… El arte y las humanidades están desterradas de la enseñanza. Y eso es terrible porque conduce a los ciudadanos a no saber a qué país pertenecen. Es un problema que padecen sobre todo las generaciones jóvenes. ¡No saben cuáles son sus señas de identidad! Y las señas de identidad de un país son su cultura y su educación. En estas lides el nacionalismo sí que es sabio: insiste en robar todos los símbolos culturales y educativos para crear una conciencia local inventada contra la conciencia general.

