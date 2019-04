El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, explica, en esta entrevista con OKDIARIO, que el voto a su partido no responde a ideologías. Según Abascal, es un voto “patriota”, al que se están acercando también muchos votantes socialistas que ya no confían en Pedro Sánchez.

INDA. En Andalucía, ¿cuánta gente os votó de la extrema izquierda o del PSOE?

ABASCAL. Pues distintas encuestas hablan de entre un 12 y un 20% de los 400.000 votantes. Es algo difícil de saber. Es lo que dicen las casas demoscópicas, de las que no nos fiamos nada en general. Muchas creo que van a tener que cerrar el 28 de abril.

I. ¿Qué le dirías a alguien que ha votado históricamente al PSOE para que cambie de parecer y en lugar de meter la papeleta con el nombre de Pedro Sánchez lo haga con el de Santiago Abascal? ¿O a uno que votaba a Podemos y ve cómo Podemos está de la mano de los proetarras, de los etarras, de los golpistas? ¿Qué argumento de peso les das para que os voten a vosotros? Para que hagan un viraje tan espectacular…

A. Quizás el viraje no sea tan espectacular. Creo que, si todas esas personas que tienen sentido patriótico, que quieren la libertad, que ven que el PSOE ya no es ni español ni obrero ni defiende los intereses de los más débiles, que se ha echado en brazos de las políticas globalistas, de la inmigración masiva, de la destrucción de la soberanía nacional, del pacto con los separatistas… hay poco que decirles. De verdad, creo que eso cada vez lo notan más votantes de izquierdas. Y creo que ese viraje se está produciendo. Si no, no se entiende el lleno multitudinario en todos los mítines de Vox. Uno ve a la gente, habla con ella, y son votantes de muchos tipos.

I. ¿Ves capaz de repetir lo de Andalucía y rescatar voto que ha ido a Podemos para Vox?

A. Nos vemos capaces de mejorarlo.

I. ¿Sí?

A. Sí.

I. ¿Y cuántos votos o escaños crees que vas a sacar?

A. No voy …

I. Haz una apuesta…

A. No voy a caer en las apuestas, pero muchos más de los que pronostican las encuestas. De lo que estoy seguro es de que ya hemos ganado. No vamos a esperar a ver los resultados. Ese día veremos cómo todos intentan justificar su posición. Nosotros, independientemente del apoyo que vamos a recibir, ya hemos ganado porque hemos puesto encima de la mesa todos los debates prohibidos y los hemos puesto para que se queden. Son ineludibles. Y ésa es una gran victoria. No para Vox. Es una gran victoria para España y la libertad de los españoles.

