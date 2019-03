LA GUERRA SE VUELVE ABIERTA EN EL PSOE – EL DICTADOR PEDRURO (I) Pedro Sánchez traiciona a los militantes del Partido Socialista que lo resucitaron y saca de las listas del 28A a los más votados por las bases en Andalucía, Aragón, Galicia, Palencia, León, Madrid, Parlamento Europeo… masa de enchufados sociatas por el dedazo sanchiniano en toda España

Como socialista de verdad debo decir libremente lo que pienso y que aunque duele,

puede ayudar a que no desaparezca el psoe para siempre como en Francia y otros

lugares, la moción de censura no fue de ayuda al psoe a largo plazo, ya que pedro

sanchez tenia que haber convocado elecciones de inmediato cosa que no hizo, y

nunca debió pactar con los independentistas, eso destruye de por vida al psoe por

mas que ahora diga que no apoya la independencia, pedro sanchez carece de todo

credibilidad en toda España y fuera ademas desde su propio partido, el todo lo divide

todo lo rompe y las cosas nunca son igual, tiene un profundo resentimiento venganza

y sectarismo que nunca lograra ser un líder, el solo fue parte de un grupo de mezclas

sin nada en común que decidieron unirse solo con un objetivo echar a Rajoy, no

confundir eso no es ganar unas elecciones pedro sanchez nunca ganara unas

elecciones, eso es unirse a una manada y nada mas, pero las grandes consecuencias

que la mayoría ignora son como crece Vox y que ya perdimos lo mas importante que

era el único bastión del psoe Andalucía, resumen pedro sanchez liquida al psoe y por

ello me paso a Cs , Canadá es un modelo de pais con igualdad servicios y tiene todo

pero no votan a los comunistas, y pedro sanchez pacta con los comunistas, golpistas

eta, pnv, cup, bildu, eso es inadmisible, y nos acabo con el psoe que todos queríamos

triste, pero las elecciones serán testigo de mis palabras. El sectarismo es los peor.