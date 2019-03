TEMA DEL DÍA – En redes sociales se habla de… la entrevista de Rosa Díez en El Español: “¿El mejor Gobierno el 28-A? Sin el PSOE. Cualquier otra combinación me sirve”

Se puede hablar de muchas cosas y se pueden pactar muchas cosas, claro. No sólo se ha hecho en el pasado sino que habrá que pactar en el futuro. La cuestión es cuando te atreves a pactar algo que no es tuyo, que es la soberanía nacional, que es lo que hace este Gobierno y empezó a hacer Zapatero. Había que echar a aquel Gobierno y hay que echar a éste.

***

Bien, no le pediré que me diga a quién va a votar el 28-A, pero sí que me diga cuál sería un buen Gobierno.

¿El mejor Gobierno? Sin el PSOE. Y por tanto sin todas las adherencias de estos últimos tiempos: ni proetarras ni independentistas. Cualquier otra combinación me sirve.

***

Pero según las encuestas, en ese otro Gobierno habría tres, de los cuales uno es Vox. ¿Institucionalizar su discurso no tiene un riesgo como el que achacaba usted a Podemos?

Cuando el PSOE dice que Ciudadanos blanquea a Vox… Para que haya que blanquear a alguien, ese alguien tiene que haberse ensuciado. Hay muchas cosas de Vox que yo no comparto. Por ejemplo lo de acabar con las autonomías, o con la ley del matrimonio homosexual. ¿Revisar la ley de violencia de género? Eso lo ha pedido mucha gente desde hace mucho tiempo y no le han llamado facha. Todo depende de por dónde la quieran revisar.

El problema no es que tengan ideas que tú no compartas, sino si en lo sustancial te puedes poner de acuerdo. Y son dos cositas en la España de hoy: mantener la unidad de la nación como elemento imprescindible para garantizar la igualdad, y respetar la ley y las instituciones. A Podemos sí lo podemos juzgar por lo que ha hecho.

***

¿Quién es un peligro para la democracia en estos momentos, pues?

Lo es Podemos, lo son los independentistas, lo son los proetarras y lo es Sánchez… Y el PSOE, porque no hay otro PSOE que el de Sánchez, que ha dado carta de naturaleza a toda esa gentuza. Y perdóname la expresión, gentuza en términos políticos.

***

Así que juzguemos a Rivera por lo que ha hecho y hace su partido. En Cataluña, lo de Arrimadas. ¿Es normal que la candidata de un partido que gana las elecciones, catorce meses después se marche? ¡Sin haberse siquiera presentado a la investidura!

***

Le voy a pedir que me ‘tuitee’ sobre algunos personajes. Empecemos por Pedro Sánchez.

Ha demostrado con sus hechos que todo lo que puede empeorar, empeora. Creímos que Zapatero era lo peor que el PSOE le podía hacer a España, y queda claro que no.

Felipe VI.

Yo que soy republicana, me dan ganas de escribir todos los días un tuit que diga: “¡Viva el Rey!”. Le toca hacer lo que no hace el Gobierno. Y lo hace bien.

Carles Puigdemont.

Espero que algún día vuelva a España para que responda ante la Justicia. Es un payaso.

Irene Lozano.

No hay tuit.

Pablo Casado.

No me termina de convencer. Hoy, se ha puesto de moda en los partidos elegir a aquéllos que no han hecho nada o no se sabe lo que han hecho. Y eso se ha convertido en un mérito. Yo creo que no lo es nunca, y menos en este momento. Mira a Rivera, que salió por sorteo en su partido, como cuenta en su libro. Por la A de Albert… Les queda todo por demostrar.

Vale, tenemos a Casado y Rivera en el mismo tuit… ¿Pablo Iglesias?

Éste ya lo ha demostrado todo, es un escracheador que se ufana de serlo. Tiene una actitud totalitaria: si no estás de acuerdo conmigo eres mi enemigo y está justificado que yo trate de hundirte, porque tengo el derecho natural de ser “la gente”.

Santiago Abascal.

Hemos estado en la misma barricada durante muchos años, no tengo afinidad ideológica con él, pero nos unió protegernos de los mismos enemigos, que lo eran no nuestros, sino de la democracia española. A nosotros no nos mataron, pero mataron a nuestros escudos, que es lo más importante.

