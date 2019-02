ADEGA apremia a Xunta para declarar o BIC Cova Eirós

NOV AS COV AS A P RO T E XER DENTRO DO B IC

A e stas a lt ur a s e x ist e n s uf icie ntes e videnc ias téc nico – c ientífic a s pa ra c on c luí r que Cova Eirós é

merecente do maior grado de protección cultural que pode outorgar a Xunta. No seu interior e n a

súa contorna gárdanse as pegadas da humanidade primixenia, con restos de lumes de máis de

180.000 anos e pinturas rupestres datadas en máis de 9.000 anos, sendo a primeira cova de Galiza

na que se atoparon manifestacións rupestres. Por ela pasaron os humanos do Neandertal e os

primeiros Cromagnon da Península Ibérica, sendo utilizada case sen interrupción ata os anos 50 do

século pasado, e gardando incluso restos pictóricos da Idade Media (s. XII).

P e ro , a lén dos s e us va lor e s x a c oñe c idos , A DEG A vé n d e sa b e r d a e x ist e nc ia doutra s 10 c ova s qu e

se a topan nos ter re os pr opieda de da c a nteir a C e mentos C osmo s e na á re a de li mi tada do B I C , d a s

que 7 e star ían d e ntro do pe rímetr o de pr ot e c c ión i nteg r a l . Este da to, fo rne c ido pola e m pr e sa matriz

da c a nt e ira , a mul ti na c io na l V otora n ti m, im pr im e a índa maior va lo r ao conxunto arqueolóxico da

zona a protexer, que se complementa con outra s d úa s c ova s, a s d a C a ba x a e Gr a x e ira , incluídas no

I nv e ntar io de Xa c e mento s Ar que olóx icos de Ga li z a . Ne ste se nso , AD EG A x a sol icitou á Co n s e l l a r í a

de C ult ur a que pr oc u ra se o inventario e catalogación destas novas cavidades, así como a súa

protección dentro do BIC.

Así mesmo, a Cova Eirós tórnase nestes momentos nun elemento de especial interese científico

sobre as orixes da humanidade e dos primeiros poboadores de Galiza, xa que veñen de ser

publicadas as recentes descubertas sobre o xenoma da poboación galega polo Doutor Anxo

Carracedo da Universidade de Santiago, en colaboración coa Universidade de Oxford .¹

