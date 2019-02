El Mundo dice que “El separatismo destapa el pacto de la ‘mesa de autodeterminación’”. Serán chivatos.

Mira que Calvo y Sánchez querían una negociación de tapadillo. Si es que de esta gente no te puedes fiar.

Dice el editorial que “la indignación no deja de aumentar. Asumir el marco mental del separatismo no puede salir gratis. La oposición, liderada por PP y Ciudadanos, no hace sino cumplir con su obligación cuando alza la voz contra la humillación institucional” perpetrada por el Gobierno. Por mucho que “sus socios de censura o sus terminales mediáticas pretendan blanquear” el pacto.

“Por eso saldrá la gente a la calle este domingo: para defender sus derechos políticos. Para decirle a Sánchez que deje de insultar su inteligencia y que ponga las urnas de una vez”.

Que quede claro que a Sánchez se la trae al pairo, él a su Falcon.

Rosell adelanta que el lunes el Gobierno y sus medios de comunicación “descalificarán la movilización como fruto de la estrategia crispadora de una oposición extremista. Es la irresponsable táctica de la polarización y el miedo: o Sánchez o los ultras”. Tampoco te eches muchas flores por tus dotes adivinatorias, Rosell, lo están haciendo ya sin necesidad de esperar al lunes.

Federico Jiménez Losantos dice que “la traición de Pedro Sánchez a la Nación y a la Constitución, que espero coseche este domingo la primera de las grandes manifestaciones para echarlo del Poder, se ha constatado seis días antes de que el Tribunal Supremo inicie el juicio más importante en democracia, contra los golpistas catalanes”. “Estamos ante el viejo programa de la ETA, asumido por el separatismo catalán y Podemos. Y eso está negociando el traidor del PSOE, por eso hay que echarlo”.

Emilia Landaluce llama “a manifestarse para reivindicar nuestra democracia y contestar a las mentiras e insultos con los que la alianza entre el racismo nacionalista y la superioridad moral de cierta parte de la izquierda pretende acabar con España.

Y no, no son las derechas las que se manifiestan (ojalá se evite lo de presidente okupa). Son los españoles”. Para saberlo con exactitud, Sánchez podría liberar las urnas que tiene secuestradas, córcholis.

El País dice que “El PDeCAT se suma a ERC y anuncia una enmienda a la totalidad al presupuesto”. Hay que aprovechar que Sánchez está generoso. Rubén Amón está negro con el presidente, pero negro.

“La resistencia de Sánchez está poniendo a prueba no ya las costuras del PSOE sino la credulidad de sus votantes”.

La “artimaña” de Sánchez para seguir en Moncloa “amenaza la responsabilidad de Estado, implica una crisis imprevisible en la familia socialista y arriesga el rechazo electoral de los simpatizantes del PSOE en el umbral de los comicios autonómicos y municipales”. Critica Amón que PP y Cs han reaccionado “hiperbólicamente tanto por la beligerancia terminológica como por la llamada visceral a movilizaciones callejeras.

La calle no es la expresión de la democracia”, sólo si la usa la izquierda.

Pero “la exacerbación del clima político y el abismo de los presupuestos requieren más que nunca unas elecciones generales”. Bienvenido a la mani, Amón.

Por cierto, que a El País le ha salido el tiro por la culata el intento de dividir al PP. Hoy lleva en su portada que “la escalada verbal de Casado genera inquietud en sectores del PP”, hasta el punto de que “barones como Feijóo, Moreno y Alonso no estarán en la manifestación del domingo”. Pues sí qué estarán. Bueno, Alonso no, pero Alonso tiene de barón lo que yo de marquesa. Qué putada, ¿verdad Gallego?

ABC dice que “El relator de Sánchez incendia el PSOE”. A Bieito Rubido, Pedro Sánchez le cae fatal. Dice que “representa tal vez uno de los peores rostros que hemos conocido en política (…) Nunca se había vivido un momento como éste, donde un político antepone su peripecia personal al interés general de los españoles”. ¿Como que no? El primero fue Rajoy al no dimitir y entregar el Gobierno a la ultraizquierda y los separatistas por interés personal. “Bajo el mantra del diálogo y exclusivamente por estar unos meses más en una silla que no le corresponde, está llevando a España a un desorden institucional y jurídico sin precedentes. Todo en él es impostura, banalidad, actitud fatua”. Se nota que no le soporta.

Tampoco le tiene mucho cariño Ignacio Camacho.

“Así es el liderazgo de Sánchez, un enloquecido capitán Achab dispuesto en su delirio quimérico a arrastrar a su tripulación al mismísimo infierno”. Y reza para que el PSOE no desaparezca. “Ojalá acudiera a la manifestación siquiera un puñado de socialistas sensatos. Los que aún creen que la cohesión y el decoro de un país valen más que unos meses de mandatos”. ¿Hay alguien ahí?

La Razón dice que “Sánchez ignora la presión: no convocará elecciones”. Ya, éste siempre va a su bola.

Deberíamos preocuparnos por si convocará cuando acabe la legislatura, de este tío no te puedes fiar un pelo.

Dice Marhuenda que “la oposición ha sido marginada por Sánchez en un desprecio sin precedentes, por lo que solo ha dejado la vía de la protesta ante este insulto a nuestra democracia”. Que querer retener el poder a toda costa “está provocando un daño de graves consecuencias en nuestra democracia”. “Sánchez ha propiciado un juego confuso y peligroso, que está llevando al desconcierto hasta a los propios socialistas, donde ha mezclado su propia supervivencia con la estabilidad política de España negándose a convocar elecciones. Hay motivos para la protesta”.

Antonio Martín Beaumont cuenta que

el PSOE está de los nervios. “Terror y pavor son los sentimientos que se palpan en las federaciones socialistas ante la llamativa desconexión de Sánchez con la realidad” . Qué va, no está desconectado, es que le importa una higa. “ El batacazo que se rumia entre las filas socialistas puede ser brutal : tanto como para, entonces sí, alentar el motín”.

Como esperen mucho les va a borrar del mapa.

Otro aterrado es Ussía. “España está a un paso de trocearse gracias al presidente del Gobierno de España. No es un juicio de valor. Se trata de una demoledora realidad. O reaccionamos todos los que amamos nuestro mapa y echamos a los traidores, o todo se habrá perdido”. Diría que Ussía estará el domingo en Colón.

La Vanguardia titula a todo trapo que “Felipe González se suma a la presión sobre Sánchez”.

Hombre, tampoco es que lo que diga ahora Felipe sea para abrir un periódico. “Parque jurásico”, le llama el director. Y Enric Juliana también da fe de que los socialistas “de la España interior están aterrorizados”, que tienen un “miedo atroz”. “Quisieran tumbar otra vez a Sánchez y no pueden. Ahora no pueden”.

¿Cómo que no pueden? Pueden apoyar una moción de censura del PP contra Pedro Sánchez, echarle del PSOE, y si quiere que forme él su propio partido. Seguramente se llamaría PS y visto lo visto el himno sería algo así como ‘Pedro, Pedro, Pedro es cojonudo, como Pedro, no hay ninguno’. ¿Ves como sí se puede, Juliana?