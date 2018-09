¿Llevar las bragas por fuera se convertirá en tendencia? Los 2000 fueron una etapa complicada. No ya solo porque sacaran el disco de la Crazy Frog sino por las tendencias extrañas que llevábamos en ese momento. [Un momento… ¿aún no me sigues en Instagram, Twitter o Facebook?] Creo que todos recordaremos vívidamente ese momento en el que lo más moderno era ir enseñando las […]

El poderoso mensaje de la modelo que desfiló para Rihanna estando de parto Semana de la Moda de Nueva York. Desfile de lencería de Savage x Fenty de Rihanna. Una embarazadísima modelo, Slick Woods, espera para salir a la pasarela cuando de repente empieza a notar contracciones. No sé muy bien cómo, pero ella, con aquel body […]

#GordaenlaSemanadelaModa, el 'hashtag' definitivo Supongo que ya sabías que acaba de terminar la Semana de la Moda de Nueva York. ¿Cómo? ¿Que no tenías ni idea? Bueno, pues ya te lo cuento yo que para eso es mi trabajo. Esta edición ha sido muy especial, no ya solo […]

¿Por qué lo llaman "diversidad étnica" cuando deberían llamarlo "negocio"? Cada mes una nueva firma de cosméticos anuncia el lanzamiento de su nueva línea compuesta por mil quinientos cuatrocientos veinticinco bases de diferentes colores que cubren etnias por doquier. Puede que a ti, como mujer nacida en León cuya piel solo necesita un tono más claro para los meses de "recluida en casa estudiando" y […]