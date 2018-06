MODA SENSACIÓN Liberatta: Ropa Informal de Mujer Hecha en Galicia

[Un momento… ¿aún no me sigues en Instagram, Twitter o Facebook?] De los creadores de: “Las medias de rejilla son ideales para el invierno” llega: “Este verano, pantalones largos de punto”. Os cuento, que empiezo por el final y termino escribiendo como los guionistas de Memento. Estaba yo tranquilamente pasando la mano de manera distraída […]

[Un momento… ¿aún no me sigues en Instagram, Twitter o Facebook?] No, no es un simulacro. Parece que el verano está aproximándose (por fin). Resulta tan difícil de creer como que Juego de Tronos se termine en la octava temporada. Y sin embargo, sucede. El verano no llega solo a tu armario con el retorno […]