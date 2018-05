El escenario ideal que busca Rivera es que Rajoy anuncie la convocatoria de elecciones y Sánchez retire su moción de censura. “Si Rajoy disuelve las Cortes, lo lógico es que lo respetemos todos los partidos”. Y ha añadido: “Con que Rajoy anuncie elecciones, Sánchez retira la moción. Nadie entendería que la mantuviera”.

Ciudadanos lo apuesta a todo a que haya elecciones en otoño, de hecho es lo único que ofrece negociar a Rajoy: una salida “pactada” que suponga poner las urnas a la vuelta del verano. “La legislatura está agotada”, ha reiterado Rivera. “No daremos más apoyo al PP”. Ciudadanos no va a negociar o apoya ninguna iniciativa del PP. Sólo tiende la mano a Rajoy para negociar la aplicación del artículo 155 en Cataluña y que el Senado apruebe los Presupuestos a finales de junio. “Tenemos un Gobierno solo, que no va a sacar ninguna ley. ¿Para qué alargar la agonía? No tiene sentido”.

Rivera comparte “objetivo con el PSOE: dar por terminada la legislatura y estar juntos en la aplicación de la Constitución. Pero hay diferencias con la propuesta de Sánchez. Él quiere llegar al Gobierno desde los despachos, pactando con separatistas y populistas. Yo quiero apoyarme en 47 millones de españoles”, ha contrapuesto el líder liberal. “Una opción pone en jaque la estabilidad; la otra apuesta por una etapa de consensos”.

Así, Ciudadanos estaría dispuesto a reunirse con el PSOE en las próximas 48 horas para llegar a un acuerdo, retirar la moción de censura actual y apostar por una “instrumental”, que sólo contemple las elecciones. E, incluso, ESTARÍA DISPUESTO A QUE ESE PACTO FUERA TRIPARTITO, INCORPORANDO A PODEMOS . Una opción que se antoja inviable.

“Hay un Gobierno en minoría solo y enrocado, con un presidente que no reacciona”, ha sentenciado Rivera, que mantiene su negativa a apoyar la moción de censura del PSOE, que se debatirá los días 31 y 1, mientras no sea para convocar de inmediato unas elecciones generales y que el candidato de esa moción no sea ni Pedro Sánchez ni Albert Rivera, sino una persona neutral.

Nunca antes tantos cargos de Ciudadanos estaban pendientes en la sala de prensa de la sede principal de Ciudadanos. Casi la Ejecutiva nacional al completo (37 miembros) esperaba a Albert Rivera para escuchar lo que habían decidido minutos antes en una reunión prevista para el 11 de junio y que hubo que adelantarse tras la moción de censura del PSOE. El líder de Cs ha consumado su divorcio absoluto con Mariano Rajoy. Rivera abandona al presidente del Gobierno. No sólo da por “liquidada” la legislatura, también el pacto de investidura con el PP.

Ante el escenario previsto en estos momentos, que es la votación de censura impulsada por el PSOE en los próximos días, Rivera pide a Sánchez lograr un entendimiento para convocar elecciones y que la lidere un candidato neutral, no el secretario general socialista. Eso sí, no piensa llamar a Sánchez. Su número dos, José Manuel Villegas, ya tendió la mano al PSOE tras las declaración de José Luis Ábalos que abría la puerta a elecciones inminentes. Horas después, los socialistas desmentían ese planteamiento y corroboraban su intención de gobernar.

En todo caso, Ciudadanos, con sus 32 diputados necesita tres para poder presentar una nueva moción de censura. Precisamente Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria, ha hecho público que la formación naranja está sondeando su apoyo. Desde Cs han desmentido que haya negociación alguna.

