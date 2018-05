MANUELA CARMENA. ALCALDESA DE MADRID Cuando paseo por Madrid en San Isidro me sigue sorprendiendo una imagen que no por repetida deja de ser placentera: la de una ciudad en la que el tiempo se ha fundido. Pasado, presente y un fogonazo visionario de futuro tiñen cada calle de fiesta. Se contempla en pañuelos y mantones de las chulapas; en gorrillas y chaleco […]

CÉSAR-JAVIER PALACIOS. PERIODISTA "Hoy por dos euros tenemos como tapa alitas de pollo barbacoa". "¿Caseras?", pregunto al camarero. "Congeladas", me reconoce, "pero las hacen aquí mismo, en Burgos, así que son de kilómetro cero".Ya, ya, kilómetro cero. Está claro que por ese bar cercano a la catedral no ha pasado Arvi […]

CARMELO ENCINAS. DIRECTOR DE OPINIÓN 20MINUTOS Son un filón a explotar. España no solo atrae millones de viajeros que vienen a hacer turismo, también es un imán para jóvenes de todo el mundo que quieren cursar estudios en nuestro país.Quizá los centros docentes españoles no destaquen demasiado en los rankings de calidad ni nuestras universidades ocupen puest […]

IRENE LOZANO. ESCRITORA Y DIRECTORA DE THE THINKING CAMPUS Irán, Israel, Altos del Golán, Líbano… Para mucha gente, se trata de países lejanos, no geográfica sino informativamente. Quizá muchos crean que no nos incumbe lo que allí suceda. No es así.La ruptura por parte de Donald Trump del acuerdo nuclear con Irán tiene consecuencias sobre nuestras vidas. Se […]

