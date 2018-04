VOX Santiago Abascal y José Antonio Ortega Lara llenan el salón del Hotel Jaime I en una tarde de grandes sensaciones para los seguidores de VOX – Castellón Diario

EFE El tema 'I still have fun' se emitirá en un programa especial en diciembre.Su representante ha indicado que no habrá ocasión de verlos de nuevo a los cuatro en un escenario.El popular grupo sueco Abba anunció este viernes que durante su última gira grabaron dos nuevos temas y que uno de ellos, titulado I still have faith in you, será interpreta […]

EFE