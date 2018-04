Cifuentes se aferra al escaño para mantener el aforamiento ante la ‘amenaza’ de Púnica – El Independiente

La recién dimitida presidenta de la Comunidad de Madrid continúa en su escaño como diputada en la Asamblea regional. De momento, Cifuentes no ha anunciado su marcha de la institución ni su renuncia a la presidencia del PP de Madrid, cargos que de momento sigue ostentando. Un portavoz oficial de la Asamblea de Madrid ha confirmado a las 14.20 horas que la ex presidenta aún no ha presentado un escrito de renuncia a su escaño. Esa continuidad le permite mantener el aforamiento ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid si resultase imputada por el caso Púnica, que investiga la presunta financiación irregular del PP de Madrid.

La amenaza de que el caso Púnica acabe salpicando a Cristina Cifuentes se centra en su papel en la concesión del contrato de la cafetería de la Asamblea de Madrid, ya que formó parte de la mesa de contratación y del comité de expertos que valoró las ofertas en la licitación. A pesar de esa vinculación, Cifuentes siempre se ha mostrado segura en que no acabará imputada en el caso. “No tengo ningún temor porque yo sé que aquello se hizo conforme a la legalidad en todo momento”, ha asegurado en más de una ocasión

No obstante, la investigación permanece activa. El magistrado de la Audiencia Nacional que instruye la trama Púnica, Manuel García Castellón, ha desestimado este mismo mes la solicitud de sobreseimiento formulada por la ex jefa del Servicio Jurídico de la Comunidad de Madrid Tatiana Sonsoles Recoder, investigada en la causa. En un auto con fecha del 8 de abril , García Castellón le responde que no existe evidencia de su falta de responsabilidad en la adjudicación de los servicios de la cafetería al grupo Cantoblanco del empresario y ex presidente de CEIM Arturo Fernández.

Además le reprocha que no apreciara, bien por ignorancia o bien con cierta intencionalidad, la incompatibilidad de Cifuentes en calidad de miembro de la mesa de contratación y del comité de expertos para la adjudicación. El magistrado refleja la “incompatibilidad” de la presidenta de la Comunidad de Madrid en la adjudicación del contrato de la cafetería de la Asamblea de Madrid en 2009 ya que formó parte de la mesa de contratación y del comité de expertos que valoró las ofertas en la licitación.

El juez califica de “precipitada y prematura” la petición del archivo de esta parte de la trama Púnica y considera que debe esperarse a que termine la instrucción (que se encuentra a mitad del proceso) para adoptar una “resolución concluyente” sobre estos hechos “de gran complejidad y calado”.

En el caso de que el magistrado apreciara indicios de delito por parte de Cifuentes durante la investigación de la trama Púnica, el juez tendría que redactar una exposición razonada con esos indicios y enviarla al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que fuera ese alto tribunal autonómico quien la investigara y eventualmente la enjuiciara.