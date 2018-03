Vaca Films desarrolla en Galicia el rodaje de la película en inglés Feedback con un reparto internacional

Desarme ASIER Y JAVIER. VIÑETISTAS Por Asier y Javier ASIER Y JAVIER. VIÑETISTAS

El 8-M, un hito ENCARNA SAMITIER. DIRECTORA DE 20MINUTOS El 8-M-2018 ya ha hecho historia, con una movilización que tiñó de malva desde la fachada del Congreso a las calles de todo el país para pedir que se cierren brechas intolerables. Desde hoy, deberían notarse los efectos de una protesta masiva cargada de razones. Sin igualdad real, la que se reclamó ayer con una sola v […]

Malas hierbas ÓSCAR ESQUIVIAS Daniel Ruiz acaba de publicar Maleza (Tusquets, 2018), un libro compuesto por tres novelas breves (Perrera, Carnaza y la que da título al conjunto), ambientadas todas ellas en una ciudad española innominada, de la que sólo conocemos el nombre de algunas calles y, sobre todo, de uno de sus barrios periféricos: Balseras. En todas las grandes ci […]

La derecha, a por las ONG IGNACIO LÓPEZ CANO. Secretario Ejecutivo de Movimientos Sociales del PSOE La reprochable conducta de algunos trabajadores expatriados de Oxfam y una mala gestión de los mismos por parte de su dirección han servido de excusa para que la derecha salte sin matices contra todas las ONG para cuestionar su funcionamiento e incluso su existencia. Algunos parecían c […]

Carta a una mujer ANDRÉS ABERASTURI PERIODISTA No sé muy bien cómo empezar esta carta porque lo políticamente correcto me tiene hecho un lío: ¿Querida mujer? ¿Compañera? ¿La mitad de un mismo mundo? Da igual, ponga lo que ponga puede ser discutido pero eso no importa hoy. Sólo quería felicitarte y felicitarme por el éxito de tu huelga que no puede ser la mía porque yo, hombre […]

Sí a la huelga feminista MERCEDES GALLIZO EN DIRECTO: las últimas noticias de la Huelga del 8 de marzo.Algunas personas –mayoritariamente hombres, pero también mujeres– se preguntan qué queremos las feministas. Las leyes ya reconocen la igualdad. Si esa igualdad aún no es del todo real, es por circunstancias. Pero vamos mejorando, nos dicen.Y, de nuevo, como hace 40 años, les explic […]

Mi madre, mi hija, el 8M y todas nosotras BELÉN BARREIRO. Directora de MyWord y ex presidenta del CIS Siento que un lazo invisible me une a ti y a la abuela", me espetó hace pocas semanas I., mi única hija. "Nuestras vidas –explicaba– están entrelazadas: hay una conexión entre nosotras que siento indestructible". Más allá del amor que nos tenemos, ese vínculo es el mismo que unirá hoy […]

Carta a "no todos los hombres" JESSICA GÓMEZ. BLOGUERA Mi hijo empezaba hoy una actividad deportiva con el cole. Ayer me di cuenta de que le faltaba material, así que por la mañana, después de dejarlos a él y a su hermana en el colegio, me fui al Decathlon a buscárselo.Cuando llegué, el parking estaba prácticamente vacío. Solo había un puñado de coches, no más de cinco, creo, desperdigado […]