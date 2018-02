Galicia, Asturias, Castilla y León y Portugal apuestan por la FP de hostelería para aumentar el empleo / Román Rodríguez destaca que la familia profesional de Hostelería y Turismo tiene la tasa más elevada de inserción laboral: el 82,4% del alumnado que finalizó la FCT en 2015 obtuvo un empleo

RAÚL DELGADO MORALES. INVESTIGADOR ¿Sabes qué día es hoy? Hoy, 28 de febrero, se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras, o minoritarias. Un grupo de patologías muy diversas, cuya principal característica es que aparecen con poca frecuencia en la población.Quizás no te suenen, amigo gobernante; no son datos macroeconómicos, pero afectan al día a día […]

HELENA RESANO. PERIODISTA Reconozco que siempre he creído que comía muy sano. Que no me alimentaba de basura, que mi tierra me había enseñado a disfrutar de la comida. Con unos padres nacidos en la ribera navarra, las alcachofas, los cogollos, los espárragos, la borraja o las acelgas han sido parte de mi menú infantil. Pero fue llegar a la edad adulta, indep […]

