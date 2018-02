CRISTINA HERNÁNDEZ No sé si se habrán parado a pensar en lo que implica no tener casa. Me refiero a que su casa, el hogar, probablemente sea el bien más preciado que tienen, y no lo digo solo por los desorbitados precios de compra y de alquiler. Me refiero también a todo lo que conlleva no tener vivienda, lo que supone ser una persona sin hogar. No tener cas […]

