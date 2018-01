FITUR 2018 acogerá el I Gran Debate de Formación Hotelera en España, promovido por los antiguos alumnos del Centro Superior de Hostelería de Galicia

“A mí me dicen que no puedo ir con vaqueros y monto la de Dios” me dice G. V., que lleva 33 años trabajando de docente en Madrid, a raíz de la medida que han tomado dos colegios concertados de la Comunidad, instando a sus profesoras a vestir con “recato”. La circular, que dicta que […]

De verdad os digo que soy el terror de mi casa. Todos saben que cuando le echo el ojo a algo prácticamente pueden despedirse de ello. O bien porque me lo pongo continuamente o porque desaparece en ese agujero negro en el que se ha convertido mi armario. El día que me dé por hacer […]

He de confesar que las botas mosqueteras me han traído por el camino de la amargura. Por mucho que he limitado su uso desde que me las compré hace un par de años, me han salido peores que la bisutería del Primark. El gran inconveniente es que al ir sujetas al muslo con una goma, […]