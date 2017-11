Carta a un independentista no fanático ANDRÉS ABERASTURI. PERIODISTA Amigo: Imagino que para ti todo esto debe resultar al menos perturbador. No lo sé, depende, supongo, de que tengas un legítimo sentimiento o un fanatismo desbordado. En el segundo caso, no sigas leyendo esta carta que solo intenta ser una reflexión. Es que no resulta nada fácil entenderte no a ti, que crees en lo que crees, sino […] ANDRÉS ABERASTURI. PERIODISTA

Muertas somos más creíbles IRENE LOZANO. ESCRITORA Y DIRECTORA DE THE THINKING CAMPUS "No vuelvas sola por la noche", me decía mi madre. Nunca estableció una hora a la que debía regresar, sino unas condiciones: cuando volvieran mis amigas. A los 15 años empiezas a aprender —en defensa propia— que la violación versa sobre tu comportamiento. "No bebas, no hables con desco […] IRENE LOZANO. ESCRITORA Y DIRECTORA DE THE THINKING CAMPUS

Diccionario de una loca ÓSCAR ESQUIVIAS. ESCRITOR Yo tenía un tío carnal que, desde su juventud y hasta su muerte (ya octogenario largo) vivió siempre ingresado en hospitales psiquiátricos, primero en Mondragón y luego en Oña. Era un hombre silencioso, de mirada huidiza. Cuando íbamos a visitarle y le sacábamos de paseo por el pueblo, al cabo de un rato se impacientaba y pedía que […] ÓSCAR ESQUIVIAS. ESCRITOR

La sequía MALAGÓN. VIÑETISTA Por Malagón MALAGÓN. VIÑETISTA

'Interrumpibilidad', en monedas ÁLEX HERRERA. REDACTOR JEFE. La 'interrumpibilidad': un servicio que "apenas se usa" y cuesta 500 millones en el recibo de la luz.BLOG: Nunca se aplica y encarece nuestra factura eléctrica.En España hay empresas que nos cobran millones de euros en comisiones por servicios abusivos, virtuales, de mantenimiento o solo de establecimiento. So […] ÁLEX HERRERA. REDACTOR JEFE.

El fin del autoengaño MARIO TOLEDO. JEFE DE ACTUALIDAD. ¿Recuerdan cuando en España se presumía de calidad de vida? Los sueldos eran bajos, sí; pero nuestro círculo familiar estaba ahí para echarnos una mano. El empleo era precario, pero al menos teníamos vida social. Y la educación siempre fue pésima, pero ¡qué orgullo de sanidad! Ahora ya ni nos autoengañamos: estamos insatisfe […] MARIO TOLEDO. JEFE DE ACTUALIDAD.

Carta a la ONU, en el Día para la Tolerancia LUÍS PARDO. PERIODISTA Querida ONU: Antes de nada, , déjame decirte que no me gusta nada el verbo tolerar. Nada. Será porque lo asocio más a sus primeras acepciones, tan paternalistas ("llevar con paciencia" o "permitir algo que no se tiene por lícito, sin aprobarlo expresamente"), que a la última, que es la que –quiero suponer– has elegi […] LUÍS PARDO. PERIODISTA

Tras la tempestad, llegó la autocrítica ISABEL SERRANO. COORDINADORA EN BARCELONA DE 20MINUTOS En plena resaca por la República no proclamada vivimos ahora el momento de autocrítica por todo aquello que nuestros responsables políticos en Catalunya hicieron, y sobre todo, por lo que nos dijeron que hacían y que resultó no ser así. Hace ya meses que las diferentes familias independentistas unieron f […] ISABEL SERRANO. COORDINADORA EN BARCELONA DE 20MINUTOS

Ganas de estar juntos PEPA BUENO. PERIODISTA. Había ganas de estar juntos. Como quienes están atravesando una tormenta y buscan el abrazo, la mirada, la sonrisa conocida para darse calor. Ganas de sentirse cerca y un fondo de tristeza. Quedar a comer, esa cita tan habitual en nuestras vidas, se convertía de repente en un acontecimiento extraordinario. Sí, quedamos a comer, en la […] PEPA BUENO. PERIODISTA.