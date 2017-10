Pedro Sánchez (PSOE) en El Norte de Castilla: “La razón está de este lado, y espero que más pronto que tarde se abra una etapa de reconciliación de los pueblos de España. Pero primero hay que reordenar una cosa que está dislocada y, por tanto, volver al Estatuto de Cataluña y volver a la Constitución”

Pedro Sánchez: “Hay certezas, como que el PP y el PSOE estén juntos en la defensa de la convivencia, que es algo prepolítico. E insisto: no hay ninguna bandera de izquierdas en el secesionismo, en que una élite política secesionista quiera dejar España porque dice que les roba, que banaliza el secesionismo. En eso no hay banderas de izquierdas. No la hay en llamar súbditos a quienes no comparten el secesionismo”

Pedro Sánchez: “La razón está de este lado, y tardará más o menos en vislumbrarse por parte de los dirigentes de la Generalitat, y espero que más pronto que tarde se abra una etapa de reconciliación de los pueblos de España. Pero primero hay que reordenar una cosa que está dislocada y, por tanto, volver al Estatuto de Cataluña y volver a la Constitución”

Pedro Sánchez: “Este no es el momento de reproches. Luego la historia juzgará a cada cual, pero ese no es mi papel”

Pedro Sánchez: “Me dicen que me acerco mucho al PP. No, discrepamos de muchas cosas, nuestra concepción territorial es muy distinta. Pero hay una cosa que es indiscutible, que es la integridad territorial de nuestro país, y por eso apoyamos al Gobierno”

Pedro Sánchez: “Me hubiera encantado que el presidente de la Generalitat hubiera comparecido esta tarde en el Senado. Pero lo que está claro es que nuestro Estado de derecho está respondiendo con los argumentos de la democracia”

Pedro Sánchez: “Defender la Constitución es parar en seco una vulneración unilateral de la convivencia, como está haciendo el secesionismo, y luego defender la reforma constitucional”

Pedro Sánchez: “Cuando el 6 y el 7 de septiembre una minoría secesionista se saltó todas las normas la respuesta homologable en cualquier constitución europea es retornar a Cataluña a la legalidad. Cataluña, si mal no recuerdo, fue la segunda comunidad autónoma donde más voto tuvo la Constitución. Nosotros defendemos el autogobierno y por eso defendemos el 155 ante esta vulneración [secesionista] de la autonomía en Cataluña”

Pedro Sánchez: “El secesionismo catalán es de exclusión. Enfrentarse a los nuevos retos mundiales, que traspasan fronteras y aduanas, la lucha contra la pobreza, la desigualdad, el terrorismo internacional… eso requiere respuestas coordinadas, y hacerlo con una Europa dividida no es la vía. Lo que estamos viviendo en Cataluña es un debate global, en el que se agitan banderas de antaño para volver a un pasado que los europeos creíamos superado”

Pedro Sánchez: “Nadie tiene derecho a olvidar la historia común a beneficio de inventario”,

concluye Pedro Sánchez que se somete ahora a las preguntas de los asistentes al foro organizado por El Norte de Castilla.