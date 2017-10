No hay datos que permitan calibrar qué hará el presidente de la Generalitat pero sí se adelanta que “el Senado tiene capacidad de adaptarse a lo que Puigdemont y el Parlament hagan”, declaró ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría en Más de Uno de Onda Cero. La pregunta de qué puede hacer Puigdemont, en caso de que quisiera, para desactivar la maquinaria del Estado que llevará a su sustitución y a la de todo su gobierno, se reitera desde el pasado sábado.

LA TRAMITACIÓN EN EL SENADO, PASO A PASO Martes 24. Se constituye la comisión conjunta sobre el 155, en la que participan solo senadores que ya estuvieran integrados en la comisión constitucional o en la general de Comunidades Autónomas. Sus trabajos se ejecutarán bajo condiciones especiales. Por ejemplo, el horario del registro de la Cámara podrá ser modificado para facilitar la tramitación. Jueves 26. A las 12.00, según el plan de trabajo inicial, se reúnen los integrantes de la ponencia de la comisión para formular su propuesta sobre el requerimiento del Gobierno. A las 17.00, los 27 senadores integrantes de la comisión se reunirá para debatir y votar esa propuesta. Carles Puigdemont tendrá la opción de presentar sus alegaciones esa tarde: en persona, a través de un portavoz o enviando un escrito. Viernes 27. Hasta las 9.30 cabe presentar votos particulares a esa resolución. Pío García-Escudero, el presidnte del Senado, tendrá la competencia exclusiva de calificarlos. A las 10.00 comienza el pleno del Senado, donde Puigdemont también tiene la oportunidad de comparecer si no lo ha hecho el jueves. Sábado 28. El Gobierno estudia reunir al Consejo de Ministros —si no lo ha hecho ya el mismo viernes— para aprobar la destitución de Carles Puigdemont y el resto de su Gobierno.

No hay respuesta clara en el Gobierno al tener el presidente Carles Puigdemont la llave para desactivar el 155.

Sí se adelanta lo que no servirá para frenar el proceso en marcha. Solo con convocar elecciones no será suficiente, ni mucho menos. El presidente de la Generalitat tiene margen para convocar elecciones, hasta que su cese aparezca en el BOE, como le piden el PSOE, el PSC y los comunes. Ahora bien, si a la vez esta semana en el pleno previsto por el Parlament el presidente de la Generalitat declara la independencia de Cataluña y la somete a votación de los diputados —y aunque se limitara a una declaración simbólica, sin votación—, no se mirará hacia otro lado. De nada servirá esa convocatoria si a la vez sigue dando pasos inequívocos de que no vuelve a la legalidad constitucional y estatutaria, señalan en fuentes gubernamentales. Solo una rectificación en toda regla puede hacer que el Senado la estudie, “y se module la aplicación” del 155, señalan en fuentes gubernamentales.

Esa modulación o adaptación está en manos de la Generalitat, señalan los interlocutores gubernamentales consultados. La posición de Moncloa se ha endurecido respecto a los mensajes emitidos semanas atrás, cuando se aspiraba a que Puigdemont convocara elecciones y se pasaba por alto las declaraciones “retóricas” que pudiera hacer.

En una posición más dura está también el PSOE, que exige a Puigdemont el “retorno a la legalidad” si quiere frenar el proceso en marcha y que evite cualquier tipo de declaración unilateral de independencia, aunque sea puramente simbólica. “Una declaración unilateral de independencia es inaceptable. Ni light, ni soft, ni verbal ni escrita puede servir para volver a la legalidad”, aclaró ayer el portavoz de la ejecutiva, Óscar Puente.

Los socialistas requieren a estas alturas que esa vuelta al orden constitucional de Puigdemont no tenga dobleces. La voluntad de retornar a la ley ha de ser “inequívoca”. Así, “si Puigdemont convoca elecciones y las llama constituyentes manifiesta una voluntad de continuar en la ilegalidad. Eso no sirve”, especificó después Puente en conversación con EL PAÍS. “No vamos a dar marcha atrás si no hay una voluntad inequívoca. No vamos a aceptar pulpo como animal de compañía”, apostilló. El PSOE ha tomado una decisión, la de apoyar el 155 para restituir el orden constitucional en Cataluña, y la va a llevar “hasta las últimas consecuencias”, aunque consensuará siempre con el Gobierno las actuaciones según los escenarios que se presenten.